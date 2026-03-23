Vietnam Airlines réorganise ses opérations à Paris-Charles de Gaulle...

Cette évolution s’inscrit dans un plan plus large de transformation des opérations internationales. À Manille, Vietnam Airlines transférera ses opérations du Terminal 1 vers le Terminal 3 à partir du 29 mars 2026 afin d’améliorer la connectivité avec les compagnies partenaires de l’alliance SkyTeam.



À Francfort, la compagnie rejoindra le nouveau Terminal 3 à compter du 19 mai 2026, avec des infrastructures incluant bornes en libre-service et systèmes automatisés de dépose bagages.



Pour accompagner ces changements, la compagnie recommande aux passagers d’utiliser ses outils numériques pour l’enregistrement et de se présenter à l’aéroport au moins trois heures avant le départ. Une signalisation dédiée et du personnel d’assistance seront déployés dans les terminaux concernés.