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Vietnam Airlines réorganise ses opérations à Paris-Charles de Gaulle...

... et dans plusieurs hubs internationaux


Vietnam Airlines transfère ses opérations au Terminal 2C de Paris-Charles de Gaulle dès le 31 mars 2026 et adapte ses opérations à Francfort et Manille.


Rédigé par le Lundi 23 Mars 2026 à 12:48

Vietnam Airlines réorganise ses opérations à Paris-Charles de Gaulle... -
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ôvoyages
Vietnam Airlines annonce une série d’évolutions de ses opérations dans plusieurs hubs internationaux.

À Paris-Charles de Gaulle, la compagnie transférera ses opérations d’enregistrement du Terminal 2E vers le Terminal 2C à compter du 31 mars 2026. Situé à environ 200 mètres de l’emplacement actuel, « ce terminal récemment rénové offre des infrastructures modernisées et une organisation opérationnelle optimisée pour les compagnies internationales ». Le Terminal 2C accueille notamment plusieurs compagnies aériennes internationales telles qu’Emirates, Air Canada et Xiamen Airlines.

Tous les vols Vietnam Airlines au départ de Paris seront opérés depuis le Terminal 2C. Les vols à l’arrivée et le traitement des bagages s’effectueront au Terminal 2A ou au Terminal 2C, selon l’affectation de chaque vol. La compagnie invite les passagers à vérifier leur terminal avant leur déplacement.

Le Terminal 2C permettra également de maintenir un comptoir d’enregistrement prioritaire pour les passagers en Classe Affaires, les passagers Premium ainsi que les membres éligibles LotusMiles et SkyPriority. Les passagers en correspondance continueront de bénéficier des infrastructures de transfert du hub parisien, avec des liaisons internes entre terminaux.

D'autres changements à Manille et à Francfort

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Cette évolution s’inscrit dans un plan plus large de transformation des opérations internationales. À Manille, Vietnam Airlines transférera ses opérations du Terminal 1 vers le Terminal 3 à partir du 29 mars 2026 afin d’améliorer la connectivité avec les compagnies partenaires de l’alliance SkyTeam.

À Francfort, la compagnie rejoindra le nouveau Terminal 3 à compter du 19 mai 2026, avec des infrastructures incluant bornes en libre-service et systèmes automatisés de dépose bagages.

Pour accompagner ces changements, la compagnie recommande aux passagers d’utiliser ses outils numériques pour l’enregistrement et de se présenter à l’aéroport au moins trois heures avant le départ. Une signalisation dédiée et du personnel d’assistance seront déployés dans les terminaux concernés.

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Tags : vietnam airlines
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