Rwanda : The Lux Collective va y ouvrir 5 hôtels de luxe

Le Rwanda s’impose progressivement comme une destination prisée en Afrique de l’Est, tant pour les voyages d’affaires que pour le tourisme haut de gamme.
L’Africa CEO Forum 2026, qui s'est tenu à Kigali, a officialisé, avec le soutien de Cleo Capital Group, la mise en place d’un nouveau réseau hôtelier.
Ce projet d’envergure repose sur une coopération étroite entre le secteur privé et les autorités rwandaises.
La signature de l’accord d’acquisition de l’Akagera Game Lodge par Louise Kanyonga, directrice générale adjointe du Rwanda Social Security Board, et le groupe Cleo Capital Group Ltd marque le coup d’envoi de ce partenariat.
Au-delà de cette acquisition, plusieurs contrats de gestion hôtelière couvrant l’ensemble du circuit ont été signés par Arnaud Lagesse, président de The Lux Collective et CEO d’IBL Group, Emmanuel Rugambwa, président de l’Akagera Game Lodge, et Eugene Nyagahene, fondateur et CEO de Cleo Capital Group Ltd.
Ce travail collectif jette les bases d’une infrastructure pensée pour mettre en valeur les richesses naturelles du pays.
Le calendrier opérationnel se déroulera en deux grandes phases, conçues pour assurer une mise en œuvre de qualité.
L’Africa CEO Forum 2026, qui s'est tenu à Kigali, a officialisé, avec le soutien de Cleo Capital Group, la mise en place d’un nouveau réseau hôtelier.
Ce projet d’envergure repose sur une coopération étroite entre le secteur privé et les autorités rwandaises.
La signature de l’accord d’acquisition de l’Akagera Game Lodge par Louise Kanyonga, directrice générale adjointe du Rwanda Social Security Board, et le groupe Cleo Capital Group Ltd marque le coup d’envoi de ce partenariat.
Au-delà de cette acquisition, plusieurs contrats de gestion hôtelière couvrant l’ensemble du circuit ont été signés par Arnaud Lagesse, président de The Lux Collective et CEO d’IBL Group, Emmanuel Rugambwa, président de l’Akagera Game Lodge, et Eugene Nyagahene, fondateur et CEO de Cleo Capital Group Ltd.
Ce travail collectif jette les bases d’une infrastructure pensée pour mettre en valeur les richesses naturelles du pays.
Le calendrier opérationnel se déroulera en deux grandes phases, conçues pour assurer une mise en œuvre de qualité.
The LUX* Lake Kivula ouvrira mi-2026, avant 4 ouvertures à suivre
La première étape, prévue pour la mi-2026, consiste à transformer immédiatement deux établissements existants.
Le Cleo Lake Kivu, à Karongi, deviendra The LUX* Lake Kivu, un refuge de charme de 14 chambres tourné vers les activités de plein air et le bien-être au bord du lac.
Dans le même temps, l’Akagera Game Lodge sera rebaptisé SALT of Akagera, avec un complexe de 60 chambres dominant le lac Ihema, idéal pour les safaris au cœur de la savane.
A lire : Au Rwanda, le pari d’un tourisme élitiste
Cette première phase sera suivie d’une seconde étape d’ici 2028, qui prévoit la construction et l’ouverture de trois nouveaux hôtels, élargissant ainsi l’offre à d’autres zones protégées du pays.
The LUX* Volcanoes proposera un ensemble de 26 lodges près de la chaîne volcanique des Virunga, pensé pour les expéditions d’observation des gorilles de montagne.
Par ailleurs, The LUX* Nyungwe dévoilera 26 suites sur pilotis intégrées à la forêt tropicale, tandis que The LUX* Akagera complétera le circuit avec 26 tentes destinées à l’observation de la faune dans le parc national de l’Akagera.
Le Cleo Lake Kivu, à Karongi, deviendra The LUX* Lake Kivu, un refuge de charme de 14 chambres tourné vers les activités de plein air et le bien-être au bord du lac.
Dans le même temps, l’Akagera Game Lodge sera rebaptisé SALT of Akagera, avec un complexe de 60 chambres dominant le lac Ihema, idéal pour les safaris au cœur de la savane.
A lire : Au Rwanda, le pari d’un tourisme élitiste
Cette première phase sera suivie d’une seconde étape d’ici 2028, qui prévoit la construction et l’ouverture de trois nouveaux hôtels, élargissant ainsi l’offre à d’autres zones protégées du pays.
The LUX* Volcanoes proposera un ensemble de 26 lodges près de la chaîne volcanique des Virunga, pensé pour les expéditions d’observation des gorilles de montagne.
Par ailleurs, The LUX* Nyungwe dévoilera 26 suites sur pilotis intégrées à la forêt tropicale, tandis que The LUX* Akagera complétera le circuit avec 26 tentes destinées à l’observation de la faune dans le parc national de l’Akagera.
The Lux Collective veut s'inspirer du tourisme régénératif
Au-delà des infrastructures et des données chiffrées, ce projet intègre des objectifs de développement dits "régénératifs", qui visent à réduire concrètement l’empreinte écologique des sites concernés.
Dès la phase de conception, les critères de construction incluent le recours aux énergies renouvelables, des systèmes de gestion économes en eau et des politiques d’approvisionnement favorisant les circuits courts.
A lire : The Lux Collective poursuit son expansion à l'international
Sur le plan humain et social, les deux partenaires ont annoncé la mise en place de programmes de formation professionnelle destinés aux équipes, un soutien affirmé à l’artisanat et à l’agriculture locale, ainsi que des initiatives spécifiques pour encourager l’entrepreneuriat féminin dans les zones d’implantation.
Pour les dirigeants des entités impliquées, cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie du gouvernement rwandais, qui cherche à se positionner sur le créneau du tourisme à faible impact environnemental et à forte valeur ajoutée.
Dès la phase de conception, les critères de construction incluent le recours aux énergies renouvelables, des systèmes de gestion économes en eau et des politiques d’approvisionnement favorisant les circuits courts.
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Sur le plan humain et social, les deux partenaires ont annoncé la mise en place de programmes de formation professionnelle destinés aux équipes, un soutien affirmé à l’artisanat et à l’agriculture locale, ainsi que des initiatives spécifiques pour encourager l’entrepreneuriat féminin dans les zones d’implantation.
Pour les dirigeants des entités impliquées, cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie du gouvernement rwandais, qui cherche à se positionner sur le créneau du tourisme à faible impact environnemental et à forte valeur ajoutée.