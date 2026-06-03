Rwanda : The Lux Collective va y ouvrir 5 hôtels de luxe

régénératifs

Au-delà des infrastructures et des données chiffrées, ce projet intègre des objectifs de développement dits "", quiSur le plan humain et social, les deux partenaires ont annoncé la mise en placeainsi que des initiatives spécifiques pour encourager l’entrepreneuriat féminin dans les zones d’implantation.Pour les dirigeants des entités impliquées, cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie du gouvernement rwandais, qui cherche à se positionner sur le créneau du tourisme à faible impact environnemental et à forte valeur ajoutée.