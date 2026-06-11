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The Lux Collective inaugure deux établissements au Rwanda

Le groupe hôtelier lance LUX* Lake Kivu et SALT of Akagera


The Lux Collective fait son entrée au Rwanda avec l'ouverture de LUX Lake Kivu et SALT of Akagera. Ces deux établissements constituent les premières adresses du Rwanda Tourism Circuit, un projet qui doit, à terme, regrouper cinq hôtels à travers le pays.


Rédigé par le Mardi 16 Juin 2026 à 15:32

LUX Lake Kivu et SALT of Akagera marquent l'arrivée des marques LUX* et SALT au Rwanda. © The Lux Collective*
LUX Lake Kivu et SALT of Akagera marquent l'arrivée des marques LUX* et SALT au Rwanda. © The Lux Collective*
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The Lux Collective poursuit son développement en Afrique avec l'inauguration de deux nouveaux établissements au Rwanda.

Le groupe hôtelier lance simultanément LUX* Lake Kivu, situé sur les rives du lac Kivu, et SALT of Akagera, installé au sein du parc national de l'Akagera.

Ces deux ouvertures marquent l'arrivée dans le pays des marques LUX* et SALT.

Elles s'inscrivent dans le cadre du Rwanda Tourism Circuit, un projet touristique qui doit compter à terme cinq adresses réparties dans différentes régions du Rwanda.

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LUX* Lake Kivu est implanté à Karongi, dans l'ouest du pays. L'établissement dispose de 14 suites et villas avec vue sur le lac Kivu et les collines environnantes.

Le site propose plusieurs expériences inspirées de la destination, parmi lesquelles des excursions sur le lac, des randonnées sur l'île Napoléon, des visites de plantations de café ou encore des sorties vers le Parc national des Volcans pour observer les gorilles de montagne.

De son côté, SALT of Akagera devient la première adresse safari de la marque SALT.

Situé au bord du lac Ihema, au sein du parc national de l'Akagera, le lodge compte 60 chambres. Le parc est notamment connu pour abriter les Big Five ainsi que l'une des plus importantes zones humides protégées d'Afrique centrale.

L'établissement propose des safaris guidés, des expériences culinaires inspirées des produits locaux ainsi que des activités consacrées à la découverte des initiatives de préservation menées dans le parc.

À travers ces deux ouvertures, The Lux Collective indique vouloir mettre en avant la culture et le patrimoine rwandais grâce à des partenariats locaux, des collaborations avec des artisans et différentes initiatives communautaires intégrées à son programme Circle of Care.

A lire aussi : Rwanda : The Lux Collective va y ouvrir 5 hôtels de luxe

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Tags : lux, rwanda
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