The Lux Collective inaugure deux établissements au Rwanda

est implanté à, dans l'ouest du pays. L'établissement dispose deavec vue sur le lac Kivu et les collines environnantes.Le site propose plusieurs expériences inspirées de la destination, parmi lesquelles des, dessur l'île Napoléon, desou encore des sorties vers lepour observer lesde montagne.De son côté,devient la première adresse safari de la marque SALT.Situé au bord du, au sein du parc national de l'Akagera, le lodge compte. Le parc est notamment connu pour abriter lesainsi que l'une des plus importantes zones humides protégées d'Afrique centrale.L'établissement propose des, desinspirées des produits locaux ainsi que des activités consacrées à la découverte des initiatives de préservation menées dans le parc.À travers ces deux ouvertures,indique vouloir mettre en avant la culture et legrâce à des partenariats locaux, des collaborations avec des artisans et différentes initiatives communautaires intégrées à son programme Circle of Care.