Aubrey Wang nommée directrice du LUX Chongzuo

Aubrey Wang prend la direction générale du LUX* Chongzuo Guangxi, en Chine.
Elle occupait depuis 2023 le poste de directrice d’exploitation au sein de l’établissement. Auparavant, elle a exercé dans plusieurs groupes hôteliers internationaux, à des fonctions liées à l’hébergement et à la restauration.
Diplômée d’une école hôtelière suisse, elle dispose d’une solide expérience opérationnelle et commerciale.
Cette nomination intervient après celle de Sheila Malloo à la direction du LUX* Belle Mare, à l’île Maurice.
Elle occupait depuis 2023 le poste de directrice d’exploitation au sein de l’établissement. Auparavant, elle a exercé dans plusieurs groupes hôteliers internationaux, à des fonctions liées à l’hébergement et à la restauration.
Diplômée d’une école hôtelière suisse, elle dispose d’une solide expérience opérationnelle et commerciale.
Cette nomination intervient après celle de Sheila Malloo à la direction du LUX* Belle Mare, à l’île Maurice.
LUX Chongzuo : l’établissement poursuit son développement opérationnel
À l’occasion de son cinquième anniversaire, LUX* Chongzuo enregistre des performances commerciales en progression et un niveau de satisfaction client élevé. L’hôtel a récemment rénové ses villas, lancé de nouveaux concepts de restauration et développé des expériences incluant des itinéraires vers les chutes de Detian et le mont Gulong.
The Lux Collective indique poursuivre le développement de ses équipes dirigeantes dans le cadre de son expansion internationale.
A lire aussi: The Lux Collective accélère son expansion mondiale
The Lux Collective indique poursuivre le développement de ses équipes dirigeantes dans le cadre de son expansion internationale.
A lire aussi: The Lux Collective accélère son expansion mondiale