TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Aubrey Wang nommée directrice du LUX Chongzuo

Une nomination annoncée en avril 2026


The Lux Collective annonce la nomination d’Aubrey Wang en tant que directrice générale du LUX* Chongzuo Guangxi, en Chine. Une nomination annoncée en avril 2026 dans le cadre de la politique de promotion interne du groupe.


Rédigé par le Mercredi 29 Avril 2026 à 12:09

Aubrey Wang- Photo: LUX* Chongzuo
Aubrey Wang- Photo: LUX* Chongzuo
IFTM
Aubrey Wang prend la direction générale du LUX* Chongzuo Guangxi, en Chine.

Elle occupait depuis 2023 le poste de directrice d’exploitation au sein de l’établissement. Auparavant, elle a exercé dans plusieurs groupes hôteliers internationaux, à des fonctions liées à l’hébergement et à la restauration.

Diplômée d’une école hôtelière suisse, elle dispose d’une solide expérience opérationnelle et commerciale.

Cette nomination intervient après celle de Sheila Malloo à la direction du LUX* Belle Mare, à l’île Maurice.

LUX Chongzuo : l’établissement poursuit son développement opérationnel

Autres articles
À l’occasion de son cinquième anniversaire, LUX* Chongzuo enregistre des performances commerciales en progression et un niveau de satisfaction client élevé. L’hôtel a récemment rénové ses villas, lancé de nouveaux concepts de restauration et développé des expériences incluant des itinéraires vers les chutes de Detian et le mont Gulong.

The Lux Collective indique poursuivre le développement de ses équipes dirigeantes dans le cadre de son expansion internationale.

A lire aussi: The Lux Collective accélère son expansion mondiale

Lu 105 fois

Tags : the lux collective
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TAP Air Portugal

Brand news LuxuryTravelMaG

Grecotel LUX®ME Kos : réouverture du fleuron de la mer Égée

Grecotel LUX®ME Kos : réouverture du fleuron de la mer Égée
Grecotel ouvre les portes de son adresse insulaire cinq étoiles, LUX®ME Kos, un resort où s’allient...
Dernière heure

L’Hôtel Sezz Saint-Tropez rouvre le 1er mai 2026

Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?

76% des agents de voyages se déclarent peu ou pas inquiets par les Travel Planner

Aubrey Wang nommée directrice du LUX Chongzuo

Biométrie : Amadeus annonce son intention d'acquérir IDEMIA Public Security

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

NOUVELLE CALEDONIE TOURISME - Appel d'offres de Représentation France/Europe de la Nouvelle-Calédonie en tant que destination touristique
APPEL D'OFFRES TOURISME

MARIETTON DEVELOPPEMENT - Chargé(e) de clientèle - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !
Distribution

Distribution

Budget, sécurité, destinations : quelles tendances pour les vacances été 2026 ?

Budget, sécurité, destinations : quelles tendances pour les vacances été 2026 ?
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?

Quel est le montant moyen dépensé par les voyageurs hors séjour ?
Production

Production

Intermèdes relance Hémérys et renforce son positionnement premium

Intermèdes relance Hémérys et renforce son positionnement premium
AirMaG

AirMaG

Kérosène : le suspens de l’été

Kérosène : le suspens de l’été
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

76% des agents de voyages se déclarent peu ou pas inquiets par les Travel Planner

76% des agents de voyages se déclarent peu ou pas inquiets par les Travel Planner
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

L’Hôtel Sezz Saint-Tropez rouvre le 1er mai 2026

L’Hôtel Sezz Saint-Tropez rouvre le 1er mai 2026
HotelMaG

Hébergement

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan

Covivio Hotels rachète quatre hôtels 4 étoiles à Milan
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières dévoile son Tour du Monde pour 2028

Costa Croisières dévoile son Tour du Monde pour 2028
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias