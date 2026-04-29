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Costa Croisières dévoile son Tour du Monde pour 2028

Une croisière de 139 jours à travers cinq continents


Costa Croisières ouvre les ventes de sa croisière tour du monde pour 2028. L'itinéraire se déroulera pendant 139 jours à bord du Costa Deliziosa, reliant 51 destinations à travers cinq continents, avec des escales prolongées, des expériences immersives et un passage inédit par l’île privée Celebration Key, aux Bahamas.


Rédigé par le Mercredi 29 Avril 2026 à 10:05

Costa Croisières ouvre les ventes de sa croisière Tour du Monde 2028 - Depositphotos.com @Pitstock
Costa Croisières ouvre les ventes de sa croisière Tour du Monde 2028 - Depositphotos.com @Pitstock
IFTM
Costa Croisières a présenté sa nouvelle croisière Tour du Monde 2028, un itinéraire de 139 jours reliant cinq continents et trois océans.

Au départ de Savone le 25 novembre 2027, cette traversée à bord du Costa Deliziosa prévoit 51 escales dans 29 pays, dont 21 îles, avec l’ambition de proposer une exploration progressive et approfondie des destinations.

Pensé pour les voyageurs au long cours, ce programme mise sur des escales prolongées et des expériences immersives.

Une version alternative de 100 jours est également proposée, avec un départ depuis San Francisco et une arrivée à Savone le 11 avril 2028, incluant des étapes en Océanie, en Asie et en Afrique.

Tour du monde 2028 de Costa Croisières : des escales emblématiques et inédites

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L’itinéraire débute en Méditerranée avant de rejoindre l’Amérique du Nord, avec des arrêts prolongés à New York et Los Angeles, où les passagers pourront notamment célébrer le Nouvel An.

Parmi les temps forts annoncés figure une escale à Celebration Key, une nouvelle île privée aux Bahamas, accessible pour la première fois aux clients de la compagnie.

Le parcours se poursuit dans le Pacifique avec des escales à Hawaï, notamment à Hilo et Honolulu, avant de rejoindre l’Océanie. Les passagers feront étape aux Fidji et aux Samoa, puis en Nouvelle-Zélande, avec des arrêts à Tauranga, Auckland et dans la Bay of Islands. L’Australie figure également au programme, avec Melbourne et Sydney, où une escale de deux jours est prévue.

A lire : Tour du monde Costa : "un voyage qui ne se mesure pas en jours, mais en émotions"

L’itinéraire se poursuit en Asie avec plusieurs escales au Japon, dont Tokyo, ainsi qu’en Corée du Sud et à Hong Kong. L’Asie du Sud-Est est également incluse, avec des arrêts à Langkawi, en Malaisie, et à Phuket.

La traversée de l’océan Indien conduit ensuite les passagers au Sri Lanka, aux Maldives et à l’île Maurice, avant de longer les côtes de l’Afrique australe, avec des escales à Durban, Port Elizabeth et Cape Town.

Le retour vers l’Europe s’effectue via la Namibie, le Cap-Vert et les Canaries, puis Barcelone et Marseille.

Costa Deliziosa : une offre enrichie à terre et à bord

Au-delà des escales, Costa met en avant une sélection de programmes terrestres de plusieurs jours, incluant notamment des excursions comme un survol du Grand Canyon ou des immersions culturelles au Japon et en Nouvelle-Zélande. Une extension de cinq jours en Afrique australe est également proposée.

À bord du Costa Deliziosa, la compagnie met en avant une offre axée sur le confort et le divertissement, avec des spectacles, de la musique live, des restaurants thématiques et des espaces dédiés à la détente, dont le Sunset Bar.

Les réservations pour cette croisière Tour du Monde 2028 sont ouvertes via les agences de voyages et les canaux de distribution de Costa Croisières.


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Tags : costa croiseres, tour du monde
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