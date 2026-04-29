Costa Croisières dévoile son Tour du Monde pour 2028

Parmi les temps forts annoncés figure une escale à Celebration Key, une nouvelle île privée aux Bahamas, accessible pour la première fois aux clients de la compagnie.Le parcours se poursuit dans le Pacifique avec des escales à Hawaï, notamment à Hilo et Honolulu, avant de rejoindre l’Océanie. Les passagers feront étape aux Fidji et aux Samoa, puis en Nouvelle-Zélande, avec des arrêts à Tauranga, Auckland et dans la Bay of Islands. L’Australie figure également au programme, avec Melbourne et Sydney, où une escale de deux jours est prévue.La traversée de l’océan Indien conduit ensuite les passagers au Sri Lanka, aux Maldives et à l’île Maurice, avant de longer les côtes de l’Afrique australe, avec des escales à Durban, Port Elizabeth et Cape Town.