Costa Croisières mise sur la Méditerranée pour l’hiver 2025-2026

Deux nouveaux itinéraires à bord du Costa Toscana


En raison de l’instabilité persistante au Moyen-Orient, le Costa Toscana restera en Méditerranée occidentale, avec deux nouveaux parcours mêlant Afrique du Nord, Andalousie et « Golfes d’Italie ».


Vendredi 5 Septembre 2025

Méditerranée : Tanger fait partie des destinations qui seront desservies par le Costa Toscana cet hiver @www.deposit-photos.com
Costa Croisières ajuste sa programmation pour l’hiver 2025-2026. ]b La compagnie a confirmé qu’aucun itinéraire vers les Émirats arabes unis, ni fr croisière au départ de Dubaï ne serait assuré, compte tenu d’une situation régionale jugée trop imprévisible.

En conséquence, le Costa Toscana, initialement attendu dans le Golfe, prolongera son séjour en Méditerranée occidentale.

Deux nouveaux itinéraires inédits sont proposés. Le premier, d’une durée de 12 jours reliera Savone à Marseille, Barcelone, Alicante, Malaga, Tanger, Tunis, Palerme, Rome et Naples, pour une découverte approfondie de l’Andalousie, du Maroc et de la Tunisie.

Le second, intitulé « Les Golfes d’Italie », proposera des croisières de 7 jours combinant Marseille, Barcelone, Naples, Rome et La Spezia, avec une escale nocturne dédiée à l’observation du ciel étoilé.

Costa : d'autres itinéraires en Méditerranée

La Méditerranée restera ainsi au cœur de l’offre Costa cet hiver.

Outre le Toscana, le Costa Smeralda assurera des croisières de 7 jours au départ de Gênes, et le Costa Favolosa proposera des mini-croisières de 3 à 4 jours en automne.

La saison sera également marquée par plusieurs alternatives lointaines : les Caraïbes, avec cinq itinéraires d’une semaine opérés par le Costa Fascinosa et le Costa Pacifica au départ de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Domingue et La Romana ; les Canaries, desservies en « fly & cruise » par le Costa Fortuna ; l’Asie avec le Costa Serena, et un tour du monde de 142 jours à bord du Costa Deliziosa dès novembre 2025.

