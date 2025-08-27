Proche-Orient : des compagnies de croisière modifient leurs itinéraires [ABO]

Le point sur le programme hiver 2025-2026

Alors que les tensions persistent dans la région, les compagnies de croisières adaptent leur stratégie. Après les détours massifs imposés l’hiver dernier en mer Rouge, le Proche-Orient est à son tour touché : certaines compagnies renoncent à leurs programmes, d’autres confirment leur présence.

Rédigé par Laurent Guéna le Mercredi 27 Août 2025

Lu 297 fois