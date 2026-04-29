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L’Hôtel Sezz Saint-Tropez rouvre le 1er mai 2026

évolution de l’offre autour du bien-être, de la restauration et des partenariats


L’Hôtel Sezz Saint-Tropez annonce sa réouverture le 1er mai 2026. Pour cette nouvelle saison, l’établissement cinq étoiles met en avant une évolution de son offre.


Rédigé par le Mercredi 29 Avril 2026 à 12:26

Sezz Saint-Tropez réouvre en mai. -DepositPhoto.com/gkordus
Sezz Saint-Tropez réouvre en mai. -DepositPhoto.com/gkordus
IFTM
Le Sezz Saint-Tropez va réouvrir le 1er mai 2026.

L’établissement cinq étoiles proposera à nouveau son offre d’hébergement dans un cadre conçu par le designer Christophe Pillet, caractérisé par une architecture ouverte sur l’extérieur et intégrée à l’environnement méditerranéen.

La réouverture intervient dans un contexte de reprise de la saison touristique à Saint-Tropez.

Une évolution de l’offre autour du bien-être, de la restauration et des partenariats

Autres articles
Pour la saison 2026, l’hôtel introduit de nouveaux menus au sein du restaurant Colette, élaborés par le chef Philippe Colinet. Cette offre met l’accent sur les produits locaux et une cuisine orientée vers des apports nutritionnels équilibrés.

L’établissement poursuit également son offre bien-être avec le spa signé Susanne Kaufmann, proposant des soins dédiés à la relaxation. Sa localisation à proximité de la plage des Canoubiers permet par ailleurs un accès direct au littoral.

Enfin, un partenariat est mis en place avec la marque MAATHI, spécialisée dans la soie, avec la mise à disposition de pièces et de rendez-vous personnalisés au sein de l’hôtel.

A lire aussi : COMO s’implante sur la Riviera avec la renaissance du Beauvallon

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Tags : saint tropez
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