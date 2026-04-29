L’Hôtel Sezz Saint-Tropez rouvre le 1er mai 2026

1er mai 2026.



L’établissement cinq étoiles proposera à nouveau son offre d’hébergement dans un cadre conçu par le designer Christophe Pillet, caractérisé par une architecture ouverte sur l’extérieur et intégrée à l’environnement méditerranéen.



La réouverture intervient dans un contexte de reprise de la saison touristique à Saint-Tropez. Le Sezz Saint-Tropez va réouvrir leL’établissement cinq étoiles proposera à nouveau son offre d’hébergement dans un cadre conçu par le designer, caractérisé par une architecture ouverte sur l’extérieur et intégrée à l’environnement méditerranéen.La réouverture intervient dans un contexte de reprise de la saison touristique à