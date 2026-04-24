COMO s’implante sur la Riviera avec la renaissance du Beauvallon

Face au golfe de Saint-Tropez, une adresse emblématique de la Riviera s’apprête à faire son retour.
Fermé depuis près de deux décennies, Le Beauvallon renaît sous le nom de COMO Le Beauvallon, marquant l’arrivée du groupe COMO Hotels and Resorts sur ce secteur stratégique de la Côte d’Azur.
Inauguré en 1914, cet hôtel Belle Époque a accueilli de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Winston Churchill et Audrey Hepburn. Sa rénovation vise aujourd’hui à conjuguer patrimoine historique et standards contemporains de l’hôtellerie de luxe.
Implanté sur plus de quatre hectares, le domaine s’étend au cœur de jardins composés de pins et de palmiers. En contrebas, une piscine en bord de baie, un restaurant et un club de plage dessinent le nouveau visage du site.
Baptisé Beauvallon Sur Mer, ce beach club proposera une expérience balnéaire haut de gamme, avec un accès direct pour les yachts. Depuis le ponton privé, les clients pourront rejoindre rapidement Saint-Tropez ou les plages de Ramatuelle et de Pampelonne.
Fermé depuis près de deux décennies, Le Beauvallon renaît sous le nom de COMO Le Beauvallon, marquant l’arrivée du groupe COMO Hotels and Resorts sur ce secteur stratégique de la Côte d’Azur.
Inauguré en 1914, cet hôtel Belle Époque a accueilli de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Winston Churchill et Audrey Hepburn. Sa rénovation vise aujourd’hui à conjuguer patrimoine historique et standards contemporains de l’hôtellerie de luxe.
Implanté sur plus de quatre hectares, le domaine s’étend au cœur de jardins composés de pins et de palmiers. En contrebas, une piscine en bord de baie, un restaurant et un club de plage dessinent le nouveau visage du site.
Baptisé Beauvallon Sur Mer, ce beach club proposera une expérience balnéaire haut de gamme, avec un accès direct pour les yachts. Depuis le ponton privé, les clients pourront rejoindre rapidement Saint-Tropez ou les plages de Ramatuelle et de Pampelonne.
Une signature architecturale et artistique affirmée
Autres articles
-
Maldives : COMO Maalifushi lance sa formule all-inclusive « Simply COMO »
-
Golfe de Saint-Tropez : COMO Hotels and Resorts signe le retour du Beauvallon
-
COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne
-
Var : Le Beauvallon ouvre ses portes au public durant l'été 2025
-
Tourisme : comment le Var décline une stratégie premium [ABO]
Le projet se distingue également par l’intégration du Serpentine Gallery Summer Pavilion, conçu en 2002 par l’architecte Toyo Ito. Cette structure, déplacée jusqu’au site, accueille désormais événements privés et mariages.
À l’intérieur, les espaces sont marqués par une forte dimension artistique, notamment avec une installation monumentale de l’artiste chinois Zheng Lu.
L’offre de restauration se déploie entre le beach club et le bâtiment principal, avec une cuisine mêlant influences asiatiques et terroir provençal, ainsi qu’un service de restauration continue.
Le volet bien-être s’articule autour des espaces COMO Shambhala, inspirés du COMO Shambhala Estate, proposant soins, massages, yoga et une offre culinaire dédiée à la nutrition.
L’établissement comptera 42 chambres et suites, décorées individuellement et intégrant une collection d’art contemporain de plus de 300 œuvres. Les suites offrent des vues sur la baie, tandis que les chambres Hillview se tournent vers l’arrière-pays provençal.
Pour Olivier Jolivet, CEO du groupe, cette ouverture constitue "une étape majeure" dans le développement européen de COMO. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.
À l’intérieur, les espaces sont marqués par une forte dimension artistique, notamment avec une installation monumentale de l’artiste chinois Zheng Lu.
L’offre de restauration se déploie entre le beach club et le bâtiment principal, avec une cuisine mêlant influences asiatiques et terroir provençal, ainsi qu’un service de restauration continue.
Le volet bien-être s’articule autour des espaces COMO Shambhala, inspirés du COMO Shambhala Estate, proposant soins, massages, yoga et une offre culinaire dédiée à la nutrition.
L’établissement comptera 42 chambres et suites, décorées individuellement et intégrant une collection d’art contemporain de plus de 300 œuvres. Les suites offrent des vues sur la baie, tandis que les chambres Hillview se tournent vers l’arrière-pays provençal.
Pour Olivier Jolivet, CEO du groupe, cette ouverture constitue "une étape majeure" dans le développement européen de COMO. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille