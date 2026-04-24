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COMO s’implante sur la Riviera avec la renaissance du Beauvallon

Une réouverture très attendue face à Saint-Tropez


Fermé depuis 2008, l’ancien hôtel Le Beauvallon a rouvert ses portes le 24 avril 2026 sous l’impulsion du groupe COMO Hotels and Resorts. Entre héritage Belle Époque et repositionnement haut de gamme, l’établissement entend renouer avec le prestige de la Côte d’Azur.


Rédigé par le Lundi 27 Avril 2026 à 15:42

COMO Le Beauvallon rouvre ses portes - Photo : COMO Le Beauvallon
COMO Le Beauvallon rouvre ses portes - Photo : COMO Le Beauvallon
IFTM
Face au golfe de Saint-Tropez, une adresse emblématique de la Riviera s’apprête à faire son retour.

Fermé depuis près de deux décennies, Le Beauvallon renaît sous le nom de COMO Le Beauvallon, marquant l’arrivée du groupe COMO Hotels and Resorts sur ce secteur stratégique de la Côte d’Azur.

Inauguré en 1914, cet hôtel Belle Époque a accueilli de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Winston Churchill et Audrey Hepburn. Sa rénovation vise aujourd’hui à conjuguer patrimoine historique et standards contemporains de l’hôtellerie de luxe.

Implanté sur plus de quatre hectares, le domaine s’étend au cœur de jardins composés de pins et de palmiers. En contrebas, une piscine en bord de baie, un restaurant et un club de plage dessinent le nouveau visage du site.

Baptisé Beauvallon Sur Mer, ce beach club proposera une expérience balnéaire haut de gamme, avec un accès direct pour les yachts. Depuis le ponton privé, les clients pourront rejoindre rapidement Saint-Tropez ou les plages de Ramatuelle et de Pampelonne.

Une signature architecturale et artistique affirmée

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Le projet se distingue également par l’intégration du Serpentine Gallery Summer Pavilion, conçu en 2002 par l’architecte Toyo Ito. Cette structure, déplacée jusqu’au site, accueille désormais événements privés et mariages.

À l’intérieur, les espaces sont marqués par une forte dimension artistique, notamment avec une installation monumentale de l’artiste chinois Zheng Lu.

L’offre de restauration se déploie entre le beach club et le bâtiment principal, avec une cuisine mêlant influences asiatiques et terroir provençal, ainsi qu’un service de restauration continue.

Le volet bien-être s’articule autour des espaces COMO Shambhala, inspirés du COMO Shambhala Estate, proposant soins, massages, yoga et une offre culinaire dédiée à la nutrition.

L’établissement comptera 42 chambres et suites, décorées individuellement et intégrant une collection d’art contemporain de plus de 300 œuvres. Les suites offrent des vues sur la baie, tandis que les chambres Hillview se tournent vers l’arrière-pays provençal.

Pour Olivier Jolivet, CEO du groupe, cette ouverture constitue "une étape majeure" dans le développement européen de COMO. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.


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Tags : como, saint tropez
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