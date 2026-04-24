COMO s’implante sur la Riviera avec la renaissance du Beauvallon

Une réouverture très attendue face à Saint-Tropez

Fermé depuis 2008, l’ancien hôtel Le Beauvallon a rouvert ses portes le 24 avril 2026 sous l’impulsion du groupe COMO Hotels and Resorts. Entre héritage Belle Époque et repositionnement haut de gamme, l’établissement entend renouer avec le prestige de la Côte d’Azur.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 27 Avril 2026 à 15:42

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