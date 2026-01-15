TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Maldives : COMO Maalifushi lance sa formule all-inclusive « Simply COMO »

L'établissement haut de gamme de l'atoll de Thaa fait évoluer son offre dès le 1er février 2026 avec une approche centrée sur le bien-être et la gastronomie.


L’hôtel COMO Maalifushi introduit officiellement sa nouvelle vision du tout-compris, baptisée « Simply COMO », pour tous les séjours à compter du 1er février 2026. Cette formule, qui vient compléter l'offre existante en demi-pension, regroupe sous un même forfait la gastronomie signature du groupe, les soins holistiques COMO Shambhala et une sélection d'activités de découverte.


Rédigé par le Vendredi 16 Janvier 2026

COMO Maalifushi lance sa formule all-inclusive « Simply COMO » ©Depositphotos/wirestock_creators
Le lancement de Simply COMO marque un tournant dans la stratégie de l'établissement en intégrant l'expertise bien-être de COMO Shambhala au cœur du séjour. Chaque client bénéficie désormais d'un massage signature et d'un accès quotidien à des cours de yoga, de méditation ou de renforcement musculaire.
Cette approche holistique se prolonge dans l'assiette avec les menus de la "COMO Shambhala Kitchen", disponibles aux côtés des spécialités méditerranéennes du restaurant Thila et de la cuisine japonaise du Tai. La formule inclut également une sélection de plus de 50 références de vins, des spiritueux ainsi que des dîners thématiques hebdomadaires et des barbecues sur la plage.

Expériences marines et accueil des familles

Au-delà de l'hôtellerie classique, cette nouvelle formule intègre un volet expérientiel fort axé sur l'environnement naturel des Maldives. Les hôtes ont accès à des activités encadrées telles que des croisières aux dauphins au coucher du soleil, des safaris snorkeling guidés à la rencontre des tortues ou des sorties de pêche traditionnelle.

Les familles bénéficient quant à elles du programme "Play by COMO", offrant des activités éducatives et de sensibilisation à l'environnement pour les enfan ts. Selon Peter Nilsson, Directeur Général de l'hôtel, cette offre a été conçue pour répondre à une demande de luxe plus discret et sans contrainte, accessible dès à présent à la réservation pour la saison hivernale 2026.

