Maldives : COMO Maalifushi lance sa formule all-inclusive « Simply COMO »

L'établissement haut de gamme de l'atoll de Thaa fait évoluer son offre dès le 1er février 2026 avec une approche centrée sur le bien-être et la gastronomie.

L’hôtel COMO Maalifushi introduit officiellement sa nouvelle vision du tout-compris, baptisée « Simply COMO », pour tous les séjours à compter du 1er février 2026. Cette formule, qui vient compléter l'offre existante en demi-pension, regroupe sous un même forfait la gastronomie signature du groupe, les soins holistiques COMO Shambhala et une sélection d'activités de découverte.

Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 16 Janvier 2026

Lu 130 fois