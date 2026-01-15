Maldives : COMO Maalifushi lance sa formule all-inclusive « Simply COMO »

Le lancement de Simply COMO marque un tournant dans la stratégie de l'établissement en intégrant l'expertise bien-être de COMO Shambhala au cœur du séjour. Chaque client bénéficie désormais d'un massage signature et d'un accès quotidien à des cours de yoga, de méditation ou de renforcement musculaire.
Cette approche holistique se prolonge dans l'assiette avec les menus de la "COMO Shambhala Kitchen", disponibles aux côtés des spécialités méditerranéennes du restaurant Thila et de la cuisine japonaise du Tai. La formule inclut également une sélection de plus de 50 références de vins, des spiritueux ainsi que des dîners thématiques hebdomadaires et des barbecues sur la plage.
Expériences marines et accueil des familles
Au-delà de l'hôtellerie classique, cette nouvelle formule intègre un volet expérientiel fort axé sur l'environnement naturel des Maldives. Les hôtes ont accès à des activités encadrées telles que des croisières aux dauphins au coucher du soleil, des safaris snorkeling guidés à la rencontre des tortues ou des sorties de pêche traditionnelle.
Les familles bénéficient quant à elles du programme "Play by COMO", offrant des activités éducatives et de sensibilisation à l'environnement pour les enfan ts. Selon Peter Nilsson, Directeur Général de l'hôtel, cette offre a été conçue pour répondre à une demande de luxe plus discret et sans contrainte, accessible dès à présent à la réservation pour la saison hivernale 2026.
A lire aussi: COMO Hotels & Resorts : Stéphan Vigerie, nouveau directeur commercial Monde
