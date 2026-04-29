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76% des agents de voyages se déclarent peu ou pas inquiets par les Travel Planner

une enquête Digitrips menée auprès de 400 agents de voyages


Malgré un fort attachement à leur métier, les agents de voyage français évoluent dans un environnement de plus en plus complexe, entre digitalisation, pression opérationnelle et manque d’attractivité. Voici les principaux enseignements de l'enquête menée par Digitrips.


Rédigé par le Mercredi 29 Avril 2026 à 12:21

76% des agents de voyages se déclarent peu ou pas inquiets par les Travel Planner - Depositphotos.com Auteur VitalikRadko
76% des agents de voyages se déclarent peu ou pas inquiets par les Travel Planner - Depositphotos.com Auteur VitalikRadko
IFTM
Digitrips a mené une enquête auprès de plus de 400 agents de voyage en France, baptisée "Agent de voyage en 2026 : Une profession engagée, sous pression et à un tournant".

Selon les enseignements de ce sondage, le métier est ancré dans la passion : 88 % des agents se déclarent heureux de l’exercer, portés par la relation client et le plaisir de concevoir des voyages.

Cependant, cette satisfaction contraste avec un déficit d’attractivité : 40% estiment qu’il n’est que moyennement attractif pour les nouvelles générations, un constat renforcé par des enjeux de rémunération, de reconnaissance et d’image.

Digitalisation : Un agent de voyage sur 5 pointe des limites liées à la fragmentation

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La transformation digitale a profondément modifié le quotidien des agents. Multiplication des outils, évolution des parcours de réservation et exigences accrues des clients rendent l’activité plus complexe.

Si 81 % des professionnels se disent satisfaits de leurs outils, près d’un sur cinq pointe encore des limites, notamment liées à leur fragmentation.

Les agents attendent des solutions plus intégrées, fluides et performantes, ainsi qu’un accompagnement renforcé de la part de leurs partenaires.

L’expertise humaine apparaît comme le principal levier de différenciation. Sur la question des Travel Planner, 76% des agents se déclarent pas ou peu inquiets de l’émergence du métier de "travel planner indépendant".

44% des agents pointent tout de même un manque de fiabilité de ces derniers.

Et seuls 26% les perçoivent comme des concurrents directs. Autres enseignements : 49% des agents anticipent un métier davantage centré sur le conseil et la personnalisation tandis que 76% estiment que la dimension humaine restera le facteur clé de réussite des agents de voyage dans les années à venir.

Un agent sur deux utilise déjà l’intelligence artificielle dans son activité

Face à des voyageurs de plus en plus autonomes, la valeur de l’agent ne repose plus sur l’accès à l’offre, mais sur sa capacité à la personnaliser.

Ainsi, 45 % des répondants placent le conseil sur mesure comme priorité, devant la réactivité (36 %). La relation client reste d’ailleurs un pilier : plus de la moitié des agents jugent qu’elle a évolué positivement ces dernières années et constitue un moteur quotidien.

Un agent sur deux utilise déjà l’intelligence artificielle dans son activité. Toutefois, des freins persistent : 21 % estiment ne pas disposer d’outils adaptés et 9 % déclarent ne pas savoir comment l’utiliser efficacement.


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Tags : digitrips
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