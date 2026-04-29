76% des agents de voyages se déclarent peu ou pas inquiets par les Travel Planner

La transformation digitale a profondément modifié le quotidien des agents. Multiplication des outils, évolution des parcours de réservation et exigences accrues des clients rendent l’activité plus complexe.



Si 81 % des professionnels se disent satisfaits de leurs outils, près d’un sur cinq pointe encore des limites, notamment liées à leur fragmentation.



Les agents attendent des solutions plus intégrées, fluides et performantes, ainsi qu’un accompagnement renforcé de la part de leurs partenaires.



L’expertise humaine apparaît comme le principal levier de différenciation. Sur la question des Travel Planner, 76% des agents se déclarent pas ou peu inquiets de l’émergence du métier de "travel planner indépendant".



44% des agents pointent tout de même un manque de fiabilité de ces derniers.



Et seuls 26% les perçoivent comme des concurrents directs. Autres enseignements : 49% des agents anticipent un métier davantage centré sur le conseil et la personnalisation tandis que 76% estiment que la dimension humaine restera le facteur clé de réussite des agents de voyage dans les années à venir.