TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international

Vicki Wickens a pris ses fonctions le 1er octobre 2025


Le groupe Digitrips poursuit sa stratégie d’expansion européenne et confie la direction du développement international à Vicki Wickens, qui a notamment travaillé pour Expedia, Sabre et Gimmonix.


Rédigé par le Jeudi 2 Octobre 2025

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international - Photo Digitrips
Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international - Photo Digitrips
Aer Lingus
Digitrips accélère sa conquête européenne.

L'entreprise, basée en France, souhaite renforcer sa présence sur les principaux marchés européens, après sa récente implantation au Bénélux et en Italie.

Pour mener cette nouvelle phase de développement, Digitrips a nommé Vicki Wickens au poste de Vice-Présidente du Développement International.

Ancienne cadre dirigeante chez Expedia Group, Sabre et Gimmonix, elle possède plus de deux décennies d’expérience dans la distribution, la technologie et les partenariats stratégiques. Vicki Wickens a pris ses fonctions le 1er octobre 2025.

A lire aussi : Digitrips : Emilie Dumont passe le relais à la direction générale

Vicki Wickens va piloter l'expansion européenne de Digitrips

Autres articles
« Nous sommes ravis d’accueillir Vicki Wickens comme Vice-Présidente du Développement International », a déclaré Nicolas Brumelot, cofondateur de Digitrips dans un communiqué de presse. « Cette nomination reflète notre volonté de renforcer notre équipe de direction alors que nous poursuivons notre expansion. Vicki apporte non seulement une solide expérience en ventes et en développement commercial, mais aussi une compréhension profonde de notre culture et de nos valeurs. Nous sommes convaincus que son énergie et son expertise nous permettront de consolider nos relations avec nos clients et d’accélérer notre trajectoire de croissance et d’internationalisation. »

« Rejoindre Digitrips au moment où débute son expansion européenne est une opportunité rare », confie de son côté Vicki Wickens. « C’est la chance de bâtir quelque chose depuis le départ. DIGITRIPS est déjà un leader sur le marché français, avec des produits et des capacités éprouvés. Je suis enthousiaste à l’idée de mettre à profit mon expérience en leadership commercial et en engagement client pour contribuer à écrire ce nouveau chapitre, porter ce succès vers de nouveaux marchés et générer encore plus de valeur pour les clients et partenaires à travers le monde. »

Dans son communiqué, le groupe indique avoir déjà traité plus de 5 millions de réservations depuis sa création il y a 10 ans. Il revendique également un portefeuille de 1,2 million d’hôtels, des vols opérés par plus de 500 compagnies aériennes, ainsi que des transferts, des packages dynamiques et une large gamme de services additionnels.

Lu 180 fois

Tags : digitrips
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 1 Octobre 2025 - 11:30 Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

Lundi 29 Septembre 2025 - 16:22 L'EuroAirport modernise son site Internet

Mondial Tourisme

Brand News La Travel Tech

DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire

DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire
Dix ans après sa création, DIGITRIPS s’est imposé comme un acteur incontournable de la travel tech....
Dernière heure

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) BtoB Secteur Paris/Région Parisienne H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

L’avenir des vacances des Français : entre proximité, personnalisation et contraintes écologiques

L’avenir des vacances des Français : entre proximité, personnalisation et contraintes écologiques
Partez en France

Partez en France

Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay

Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français

MKTE 2025 : comment le Kenya espère attirer davantage de voyageurs français
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"

L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international

Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture

Courchevel : Bo House lance une collection de chalets haute couture
HotelMaG

Hébergement

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud

IHG accélère l’expansion de sa marque voco en Europe du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias