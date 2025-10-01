Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international - Photo Digitrips
Digitrips accélère sa conquête européenne.
L'entreprise, basée en France, souhaite renforcer sa présence sur les principaux marchés européens, après sa récente implantation au Bénélux et en Italie.
Pour mener cette nouvelle phase de développement, Digitrips a nommé Vicki Wickens au poste de Vice-Présidente du Développement International.
Ancienne cadre dirigeante chez Expedia Group, Sabre et Gimmonix, elle possède plus de deux décennies d’expérience dans la distribution, la technologie et les partenariats stratégiques. Vicki Wickens a pris ses fonctions le 1er octobre 2025.
A lire aussi : Digitrips : Emilie Dumont passe le relais à la direction générale
L'entreprise, basée en France, souhaite renforcer sa présence sur les principaux marchés européens, après sa récente implantation au Bénélux et en Italie.
Pour mener cette nouvelle phase de développement, Digitrips a nommé Vicki Wickens au poste de Vice-Présidente du Développement International.
Ancienne cadre dirigeante chez Expedia Group, Sabre et Gimmonix, elle possède plus de deux décennies d’expérience dans la distribution, la technologie et les partenariats stratégiques. Vicki Wickens a pris ses fonctions le 1er octobre 2025.
A lire aussi : Digitrips : Emilie Dumont passe le relais à la direction générale
Vicki Wickens va piloter l'expansion européenne de Digitrips
Autres articles
« Nous sommes ravis d’accueillir Vicki Wickens comme Vice-Présidente du Développement International », a déclaré Nicolas Brumelot, cofondateur de Digitrips dans un communiqué de presse. « Cette nomination reflète notre volonté de renforcer notre équipe de direction alors que nous poursuivons notre expansion. Vicki apporte non seulement une solide expérience en ventes et en développement commercial, mais aussi une compréhension profonde de notre culture et de nos valeurs. Nous sommes convaincus que son énergie et son expertise nous permettront de consolider nos relations avec nos clients et d’accélérer notre trajectoire de croissance et d’internationalisation. »
« Rejoindre Digitrips au moment où débute son expansion européenne est une opportunité rare », confie de son côté Vicki Wickens. « C’est la chance de bâtir quelque chose depuis le départ. DIGITRIPS est déjà un leader sur le marché français, avec des produits et des capacités éprouvés. Je suis enthousiaste à l’idée de mettre à profit mon expérience en leadership commercial et en engagement client pour contribuer à écrire ce nouveau chapitre, porter ce succès vers de nouveaux marchés et générer encore plus de valeur pour les clients et partenaires à travers le monde. »
Dans son communiqué, le groupe indique avoir déjà traité plus de 5 millions de réservations depuis sa création il y a 10 ans. Il revendique également un portefeuille de 1,2 million d’hôtels, des vols opérés par plus de 500 compagnies aériennes, ainsi que des transferts, des packages dynamiques et une large gamme de services additionnels.
« Rejoindre Digitrips au moment où débute son expansion européenne est une opportunité rare », confie de son côté Vicki Wickens. « C’est la chance de bâtir quelque chose depuis le départ. DIGITRIPS est déjà un leader sur le marché français, avec des produits et des capacités éprouvés. Je suis enthousiaste à l’idée de mettre à profit mon expérience en leadership commercial et en engagement client pour contribuer à écrire ce nouveau chapitre, porter ce succès vers de nouveaux marchés et générer encore plus de valeur pour les clients et partenaires à travers le monde. »
Dans son communiqué, le groupe indique avoir déjà traité plus de 5 millions de réservations depuis sa création il y a 10 ans. Il revendique également un portefeuille de 1,2 million d’hôtels, des vols opérés par plus de 500 compagnies aériennes, ainsi que des transferts, des packages dynamiques et une large gamme de services additionnels.