Digitrips : Vicki Wickens, nouvelle vice-présidente du développement international

Nous sommes ravis d’accueillir Vicki Wickens comme Vice-Présidente du Développement International

Cette nomination reflète notre volonté de renforcer notre équipe de direction alors que nous poursuivons notre expansion. Vicki apporte non seulement une solide expérience en ventes et en développement commercial, mais aussi une compréhension profonde de notre culture et de nos valeurs. Nous sommes convaincus que son énergie et son expertise nous permettront de consolider nos relations avec nos clients et d’accélérer notre trajectoire de croissance et d’internationalisation

Rejoindre Digitrips au moment où débute son expansion européenne est une opportunité rare

C’est la chance de bâtir quelque chose depuis le départ. DIGITRIPS est déjà un leader sur le marché français, avec des produits et des capacités éprouvés. Je suis enthousiaste à l’idée de mettre à profit mon expérience en leadership commercial et en engagement client pour contribuer à écrire ce nouveau chapitre, porter ce succès vers de nouveaux marchés et générer encore plus de valeur pour les clients et partenaires à travers le monde.