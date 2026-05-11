Moins de voyages vendus, mais davantage d’assurances souscrites

Les projets de vacances évoluent, et les destinations lointaines paraissent parfois plus complexes à organiser, notamment avec les correspondances. De plus en plus de Français privilégient donc des séjours proches et plus simples. Dans ce contexte, le camping s’impose comme une option idéale : il permet de s’évader en France ou dans les pays voisins, tout en évitant les longs trajets et en conservant une grande flexibilité.



Malgré un contexte incertain, les Français ne renoncent pas à leurs projets de voyage et continuent de privilégier des séjours à l’étranger. Les données issues des souscriptions réalisées via le logiciel Assur-Travel montrent ainsi une réelle envie de partir, avec une nette préférence pour des destinations proches et rassurantes, notamment en Europe.



Le classement des destinations les plus prisées cet été confirme cette tendance :

• Espagne

• Grèce

• Italie

• Tanzanie

• Maroc



Si quelques destinations plus lointaines comme la Tanzanie ou le Maroc figurent dans ce top 5, ce sont surtout les pays européens qui dominent largement, séduisant les voyageurs français par leur accessibilité, leur diversité culturelle et un sentiment de sécurité renforcé.