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Moins de voyages vendus, mais davantage d’assurances souscrites


Dans un contexte international marqué par les incertitudes géopolitiques, économiques et sanitaires, les Français se montrent plus hésitants à réserver des voyages à l’étranger.
Par conséquent, on enregistre moins de ventes de séjours, traduisant une forme de prudence face à un environnement jugé instable.


Rédigé par le Lundi 18 Mai 2026 à 00:05

Les souscriptions d’assurance voyage sont en hausse © Image générée par IA
Les souscriptions d’assurance voyage sont en hausse © Image générée par IA
CroisiEurope
Entre conflits internationaux, inflation persistante et crainte d’imprévus, de nombreux voyageurs préfèrent reporter leurs projets, opter pour des destinations plus proches, voire renoncer temporairement à voyager. Cette tendance s’inscrit dans une logique de maîtrise des risques, où la sécurité et la visibilité prennent le pas sur l’envie d’évasion.

En revanche, parmi ceux qui maintiennent leur projet de départ, un autre phénomène s’accélère nettement : le recours à l’assurance voyage. En France, près d’un voyageur sur deux (49 %) souscrit désormais une assurance pour ses déplacements à l’étranger, un niveau supérieur à la moyenne mondiale (34 %) (source Hellosafe).

Hausse des souscriptions d’assurance voyage

Mais parmi ceux qui décident malgré tout de partir, un autre phénomène se dessine nettement : la hausse des souscriptions d’assurances voyage. Moins nombreux, les voyageurs sont en revanche mieux préparés. Annulation de dernière minute, problème de santé, rapatriement ou perturbations liées à l’actualité internationale… les scénarios redoutés incitent à anticiper.

« On constate une baisse des réservations de voyage de 22 % entre mars 2025 et mars 2026 », observe Arnaud Gérard, cofondateur d’Assur Travel, ceux qui maintiennent leurs projets sont davantage enclins à se protéger. « Nous enregistrons une hausse de 11 % du taux de souscription à l’assurance voyage », indique Arnaud Gérard.

Selon Arnaud Gérard « l’assurance voyage devient ainsi un réflexe pour une part croissante de consommateurs. Elle n’est plus perçue comme une option facultative, mais comme un élément essentiel du voyage, au même titre que le transport ou l’hébergement. Cette évolution traduit un changement de comportement : voyager moins, mais voyager mieux protégé.

Ce basculement illustre une transformation plus large du rapport au voyage. À l’heure où l’imprévu semble plus présent que jamais, les voyageurs cherchent avant tout à se rassurer. Et si le désir de découverte reste intact, il s’accompagne désormais d’un besoin accru de sécurité.

Toujours des voyageurs…mais moins nombreux

Ce basculement illustre une tendance de fond : les Français voyagent moins, mais se protègent davantage. À défaut de renoncer totalement à partir, ils cherchent avant tout à maîtriser les imprévus. Une manière de continuer à voyager… sans prendre de risques.

Cette hésitation ne signifie pas pour autant un désintérêt total pour le voyage. Mais elle modifie profondément les comportements. Les voyageurs sont moins nombreux à franchir le pas, et privilégient davantage des destinations proches ou perçues comme plus sûres.

La France est d’ailleurs la grande gagnante cette année : Voyager en France permet d’éviter les longues correspondances internationales et les zones potentiellement instables. Partir en France offre un sentiment de sécurité et de contrôle sur son séjour, ce qui rassure beaucoup de familles et de voyageurs individuels.

Où partent les Français cet été ?

Les projets de vacances évoluent, et les destinations lointaines paraissent parfois plus complexes à organiser, notamment avec les correspondances. De plus en plus de Français privilégient donc des séjours proches et plus simples. Dans ce contexte, le camping s’impose comme une option idéale : il permet de s’évader en France ou dans les pays voisins, tout en évitant les longs trajets et en conservant une grande flexibilité.

Malgré un contexte incertain, les Français ne renoncent pas à leurs projets de voyage et continuent de privilégier des séjours à l’étranger. Les données issues des souscriptions réalisées via le logiciel Assur-Travel montrent ainsi une réelle envie de partir, avec une nette préférence pour des destinations proches et rassurantes, notamment en Europe.

Le classement des destinations les plus prisées cet été confirme cette tendance :
• Espagne
• Grèce
• Italie
• Tanzanie
• Maroc

Si quelques destinations plus lointaines comme la Tanzanie ou le Maroc figurent dans ce top 5, ce sont surtout les pays européens qui dominent largement, séduisant les voyageurs français par leur accessibilité, leur diversité culturelle et un sentiment de sécurité renforcé.

Moins de voyages vendus, mais davantage d’assurances souscrites
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Tags : Assur-Travel
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