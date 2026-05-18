Passer une nuit sous une yourte en Mongolie : bien plus qu’un hébergement

La yourte mongole : une maison nomade vieille de plusieurs siècles

Avant d’être un hébergement touristique, la yourte appelée ger en mongol est avant tout l’habitation traditionnelle des nomades de Mongolie. Utilisée depuis des siècles par les éleveurs des steppes, elle a été pensée pour répondre à une vie en mouvement, dans un pays marqué par des hivers extrêmement froids, des vents puissants et des étés très secs.



Sa structure circulaire en bois permet de résister aux tempêtes tout en conservant efficacement la chaleur. Recouverte de plusieurs couches de feutre fabriqué à partir de laine de mouton, la yourte reste étonnamment confortable été comme hiver. Son ouverture centrale, située au sommet du toit, sert à laisser entrer la lumière naturelle et à évacuer la fumée du poêle.



Mais la yourte possède aussi une dimension profondément culturelle et symbolique. Dans la tradition mongole, chaque espace a une fonction précise. Le centre est réservé au feu, considéré comme le cœur de la maison. Le côté nord accueille souvent les objets précieux ou les invités d’honneur, tandis que les côtés sont et ouest sont traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes.



Entrer dans une yourte, c’est donc entrer dans un univers codifié, simple et profondément lié au mode de vie nomade.

