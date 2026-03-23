Le « Festival des milles chameaux de Tumen » célèbre les traditions du désert de Gobi

Le festival des chameaux de Tumen est un événement traditionnel qui se tient chaque année en février à Dalanzadgad, capitale de l'aïmag d'Umnugovi, et qui célèbre cette année sa 27e édition.
Devenu un rendez-vous touristique majeur du désert de Gobi en Mongolie, ce festival attire chaque année un nombre croissant de touristes mongols et étrangers.
Festival du patrimoine nomade du Gobi
Le chameau de Mongolie est un animal qui joue un rôle essentiel dans la vie des nomades du désert de Gobi depuis des millénaires. Ce chameau à deux bosses est remarquable par sa capacité d'adaptation aux conditions extrêmes et est apprécié pour le transport de marchandises sur de longues distances, son utilisation comme selle et ses nombreux atouts, notamment le lait et la laine.
Pour les nomades du Gobi, le chameau n'est pas seulement un animal d'élevage, mais aussi un symbole important de leur culture et de leurs traditions. C'est pourquoi la Mongolie a mis en œuvre une politique nationale de protection et de sélection du patrimoine génétique du chameau à deux bosses.
Le « Festival du chameau de Tumen » a pour objectif de faire connaître ce patrimoine, de valoriser les avantages économiques liés à l'élevage des chameaux et de préserver le savoir-faire traditionnel des éleveurs.
Pour les nomades du Gobi, le chameau n'est pas seulement un animal d'élevage, mais aussi un symbole important de leur culture et de leurs traditions. C'est pourquoi la Mongolie a mis en œuvre une politique nationale de protection et de sélection du patrimoine génétique du chameau à deux bosses.
Le « Festival du chameau de Tumen » a pour objectif de faire connaître ce patrimoine, de valoriser les avantages économiques liés à l'élevage des chameaux et de préserver le savoir-faire traditionnel des éleveurs.
Spectacles captivants mettant en valeur le savoir-faire des chameliers
Durant le festival, diverses compétitions, concours et spectacles mettant en lumière le savoir-faire des chameliers sont organisés. Parmi eux :
• courses de chameaux de vitesse
• courses de courte distance
• relais à dos de chameaux
• relais en paquet
• entraînement et dressage des chameaux sauvages
• chargement de caravanes de chameaux
• défilés de chameaux
Des événements traditionnels illustrant le mode de vie du Gobi sont également proposés :
Une foire proposant de la laine de chameau, des articles en laine, de l’artisanat et des souvenirs locaux est organisée, permettant aux touristes de découvrir les produits uniques de la région du Gobi.
Par ailleurs, la « Fête du lait de chamelle » constitue l’un des temps forts du festival. Elle met à l’honneur les produits laitiers traditionnels élaborés à partir du lait de chamelle, très apprécié dans la culture nomade.
• courses de chameaux de vitesse
• courses de courte distance
• relais à dos de chameaux
• relais en paquet
• entraînement et dressage des chameaux sauvages
• chargement de caravanes de chameaux
• défilés de chameaux
Des événements traditionnels illustrant le mode de vie du Gobi sont également proposés :
Une foire proposant de la laine de chameau, des articles en laine, de l’artisanat et des souvenirs locaux est organisée, permettant aux touristes de découvrir les produits uniques de la région du Gobi.
Par ailleurs, la « Fête du lait de chamelle » constitue l’un des temps forts du festival. Elle met à l’honneur les produits laitiers traditionnels élaborés à partir du lait de chamelle, très apprécié dans la culture nomade.
Un festival qui attire de plus en plus de visiteurs
Ces dernières années, le « Festival du Chameau de Tumen » est devenu non seulement une fête locale, mais aussi un événement touristique international majeur.
Les années précédentes, des éleveurs de chameaux de 21 soums répartis dans six provinces de Mongolie y ont participé, tandis qu'une centaine de chercheurs, de touristes et d'invités venus de plus de dix pays, étrangers et mongols, se sont déplacés pour assister au festival.
Il s'agit d'une contribution importante à la promotion de la culture et du mode de vie nomade de la région du Gobi mongol à travers le monde.
Les années précédentes, des éleveurs de chameaux de 21 soums répartis dans six provinces de Mongolie y ont participé, tandis qu'une centaine de chercheurs, de touristes et d'invités venus de plus de dix pays, étrangers et mongols, se sont déplacés pour assister au festival.
Il s'agit d'une contribution importante à la promotion de la culture et du mode de vie nomade de la région du Gobi mongol à travers le monde.
Les chameaux de Mongolie – une merveille de l'écosystème du Gobi
Le chameau de Mongolie est un animal parfaitement adapté aux conditions extrêmes du Gobi et du désert. Dans le Gobi mongol, caractérisé par des hivers froids et des étés chauds, les chameaux se distinguent par leur capacité à parcourir de longues distances et leur grande endurance.
De ce fait, les chameaux sont considérés non seulement comme faisant partie intégrante de la vie des nomades, mais aussi comme un élément essentiel de l'écosystème du Gobi.
Le nombre de chameaux en Mongolie ne cesse de croître d'année en année, et dans le seul aïmag d'Umnugovi, plus de 155 000 chameaux ont été recensés lors du recensement du bétail de 2025.
De ce fait, les chameaux sont considérés non seulement comme faisant partie intégrante de la vie des nomades, mais aussi comme un élément essentiel de l'écosystème du Gobi.
Le nombre de chameaux en Mongolie ne cesse de croître d'année en année, et dans le seul aïmag d'Umnugovi, plus de 155 000 chameaux ont été recensés lors du recensement du bétail de 2025.
L'avenir du tourisme dans le Gobi
La Mongolie s'engage à développer un tourisme durable en valorisant son patrimoine nomade et ses atouts naturels uniques.
Des événements traditionnels tels que le Festival des milles chameaux de Tumen joue un rôle important dans le développement du tourisme dans la région du Gobi, contribuant à l'augmentation des revenus locaux et au rayonnement international de la culture mongole.
À l'avenir, la région du Gobi, la culture cameline et les traditions nomades de la Mongolie devraient demeurer parmi les destinations touristiques les plus attractives au monde.
Des événements traditionnels tels que le Festival des milles chameaux de Tumen joue un rôle important dans le développement du tourisme dans la région du Gobi, contribuant à l'augmentation des revenus locaux et au rayonnement international de la culture mongole.
À l'avenir, la région du Gobi, la culture cameline et les traditions nomades de la Mongolie devraient demeurer parmi les destinations touristiques les plus attractives au monde.
Votre interlocuteur : Unubold NAVCHAA chez DMD Mongolie
info@dmd-mongolie.com
+976 7011 5534 et -976 8813 5541
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