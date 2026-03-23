Le « Festival des milles chameaux de Tumen » célèbre les traditions du désert de Gobi

Le chameau de Mongolie est un animal qui joue un rôle essentiel dans la vie des nomades du désert de Gobi depuis des millénaires. Ce chameau à deux bosses est remarquable par sa capacité d'adaptation aux conditions extrêmes et est apprécié pour le transport de marchandises sur de longues distances, son utilisation comme selle et ses nombreux atouts, notamment le lait et la laine.



Pour les nomades du Gobi, le chameau n'est pas seulement un animal d'élevage, mais aussi un symbole important de leur culture et de leurs traditions. C'est pourquoi la Mongolie a mis en œuvre une politique nationale de protection et de sélection du patrimoine génétique du chameau à deux bosses.



Le « Festival du chameau de Tumen » a pour objectif de faire connaître ce patrimoine, de valoriser les avantages économiques liés à l'élevage des chameaux et de préserver le savoir-faire traditionnel des éleveurs.