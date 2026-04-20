La grande sérénité des steppes : la vie nomade

Les migrations saisonnières : Le déplacement au fil des saisons — printemps, été, automne, hiver — permet non seulement d’assurer l’alimentation du bétail et la subsistance des familles, mais aussi de préserver les pâturages, laissant le sol se régénérer.

Les fêtes traditionnelles : Le Naadam est l’expression la plus emblématique de la culture nomade mongole. Les courses de chevaux, la lutte et le tir à l’arc sont des sports traditionnels qui font la fierté du peuple.



La musique et les arts : Les mélodies du morin khuur (vièle à tête de cheval), le chant long (urtiin duu) et le chant diphonique (khöömii) expriment l’immensité des steppes et la sensibilité des nomades. Les danses et les œuvres théâtrales reflètent souvent les gestes et la vie des éleveurs.