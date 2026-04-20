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La grande sérénité des steppes : la vie nomade

Le mode de vie nomade devient un espace de sérénité au sein de la vie moderne trépidante.


Située au cœur de l’Asie, la Mongolie, qui s’étend tel un terleg déployé (vêtement traditionnel mongol), est bordée par la Russie et la Chine. Dans notre pays, nous parlons notre langue maternelle Mongole, préservons notre histoire et notre culture, et les transmettons de génération en génération. La caractéristique la plus marquante de notre histoire et de notre culture est le mode de vie nomade. Depuis des temps anciens, nous suivons nos troupeaux à travers les vastes steppes, installons nos yourtes blanches comme neige, et adaptons notre mode de vie aux particularités de chaque saison — un mode de vie qui définit profondément l’identité du peuple mongol.
La Mongolie compte environ 3,7 millions d’habitants pour une superficie de 1 564 116 km². Plus de la moitié de la population vit et travaille dans la capitale, Oulan-Bator, tandis qu’environ 30 % des Mongols tirent leurs revenus de l’élevage traditionnel, perpétuant ainsi le mode de vie nomade.


Rédigé par le Lundi 20 Avril 2026 à 00:05

© Photo by Batzaya, DMD Mongolie
© Photo by Batzaya, DMD Mongolie
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Le peuple nomade mongol, leur habitat et l’hospitalité :


L’élevage : La principale source de subsistance des nomades est l’élevage. Les « cinq espèces » de bétail (chevaux, bovins — y compris les yaks —, moutons, chèvres et chameaux) occupent une place essentielle dans la vie quotidienne, l’économie et la culture mongoles.

L’habitat : La yourte, habitation traditionnelle des nomades, est une invention ingénieuse parfaitement adaptée à la nature.

© Photo by Batzaya, DMD Mongolie
© Photo by Batzaya, DMD Mongolie
Facile à démonter et à transporter, elle se monte et se démonte rapidement, est légère, compacte et durable. Elle possède une architecture unique, une excellente circulation de l’air, reste fraîche en été et chaude en hiver. Lors des fêtes, une yourte circulaire peut accueillir confortablement entre 35 et 50 personnes.

L’hospitalité : L’une des plus grandes qualités du peuple nomade est son hospitalité. Dans la steppe, toute personne rencontrée est invitée à entrer dans la yourte et à partager thé et nourriture. Dans les régions du désert de Gobi, il arrive même que les nomades ne verrouillent pas leur yourte, souhaitant qu’un voyageur épuisé par la chaleur puisse s’y reposer, même en leur absence.

Les migrations saisonnières, les fêtes traditionnelles et l’art :

Les migrations saisonnières : Le déplacement au fil des saisons — printemps, été, automne, hiver — permet non seulement d’assurer l’alimentation du bétail et la subsistance des familles, mais aussi de préserver les pâturages, laissant le sol se régénérer.
Les fêtes traditionnelles : Le Naadam est l’expression la plus emblématique de la culture nomade mongole. Les courses de chevaux, la lutte et le tir à l’arc sont des sports traditionnels qui font la fierté du peuple.

La musique et les arts : Les mélodies du morin khuur (vièle à tête de cheval), le chant long (urtiin duu) et le chant diphonique (khöömii) expriment l’immensité des steppes et la sensibilité des nomades. Les danses et les œuvres théâtrales reflètent souvent les gestes et la vie des éleveurs.

Préserver et protéger ce précieux patrimoine culturel

Ce mode de vie fascinant a su perdurer malgré l’urbanisation et le développement moderne. Cela s’explique par le lien profond que les Mongols entretiennent avec la nature, ainsi que par leur respect pour leur environnement. On retrouve encore aujourd’hui des traces de cette philosophie dans la vie urbaine, même chez ceux qui vivent dans des bâtiments modernes en grande ville.

Préserver et protéger ce précieux patrimoine culturel, et le faire connaître aux peuples du monde entier, constitue une part essentielle de notre mission.

Contact : DMD Mongolie, réceptive en Mongolie

La grande sérénité des steppes : la vie nomade
Votre interlocuteur : Unubold NAVCHAA chez DMD Mongolie

info@dmd-mongolie.com
+976 7011 5534 et -976 8813 5541
www.dmd-mongolie.com

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Tags : DMD Mongolie
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