Baromètre du tourisme parisien : fréquentation en léger recul en mars 2026

Les arrivées aériennes diminuent de. Les clientèles canadienne, allemandeet danoise () progressent, tandis que les marchés italien, indienet portugaissont en recul.Le week-end deaffiche une baisse moyenne dedu taux d’occupation hôtelier. Le début du mois d’avril est également en retraitmalgré une hausse leliée au Marathon de Paris, qui a réuniLes prévisions pour les prochains mois indiquent unedu taux d’occupation hôtelier de. Les réservations aériennes montrent un recul des clientèles nord-américaines, tandis que les marchés japonaiset brésilienprogressent.Les événements culturels et les concerts prévus cet été devraientdesde fréquentation.