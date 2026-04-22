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Baromètre du tourisme parisien : fréquentation en léger recul en mars 2026

Une baisse de -1,5 % avec un rebond en fin de mois


Le baromètre du tourisme parisien fait état d’une baisse de -1,5 % de la fréquentation en mars 2026 par rapport à 2025. La destination a accueilli environ 3,4 millions de touristes, avec une première quinzaine en recul et une reprise sur la seconde partie du mois.


Rédigé par le Jeudi 23 Avril 2026 à 12:24

La baisse est concentrée sur les quinze premiers jours (-6,8 %)- DepositPhotoscom/bloodua
La baisse est concentrée sur les quinze premiers jours (-6,8 %)- DepositPhotoscom/bloodua
CroisiEurope
Le baromètre du tourisme parisien fait état d’une baisse de -1,5 % de la fréquentation en mars 2026 par rapport à 2025.

La baisse est concentrée sur les quinze premiers jours (-6,8 %), tandis que la seconde quinzaine affiche une hausse de +3,1 %.

Le taux d’occupation hôtelier recule de -1,3 % sur l’ensemble du mois, avec une baisse de -6,2 % en début de période et une progression de +2,9 % sur les quinze derniers jours.

Les 30 et 31 mars enregistrent des hausses marquées du taux d’occupation (+20,7 % et +15,7 %), en lien avec des événements organisés à Paris et à Villepinte.

Des marchés contrastés et des perspectives en léger retrait

Les arrivées aériennes diminuent de -3,4 %. Les clientèles canadienne (+1,1 %), allemande (+4,3 %) et danoise (+3,1 %) progressent, tandis que les marchés italien (-24,3 %), indien (-19,6 %) et portugais (-6,9 %) sont en recul.

Le week-end de Pâques affiche une baisse moyenne de -1 % du taux d’occupation hôtelier. Le début du mois d’avril est également en retrait (-1,9 % entre le 5 et le 12 avril), malgré une hausse le 11 avril (+10,1 %) liée au Marathon de Paris, qui a réuni 58 853 participants.

Les prévisions pour les prochains mois indiquent une baisse attendue du taux d’occupation hôtelier de -3,1 % en mai et -4,2 % en juin. Les réservations aériennes montrent un recul des clientèles nord-américaines, tandis que les marchés japonais (+28,6 %) et brésilien (+6,2 %) progressent.

Les événements culturels et les concerts prévus cet été devraient générer des hausses ponctuelles de fréquentation.

A lire aussi : Tourisme Paris : la fréquentation progresse

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