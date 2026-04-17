Séisme de magnitude 7,5 au Japon : alerte au tsunami et évacuations dans le Nord © Japan Meteorological Agency
Un puissant séisme de magnitude 7,5 a frappé le nord-est du Japon ce lundi 20 avril 2026, déclenchant une alerte au tsunami.
La secousse, survenue à 16 h 53 heure locale (9 h 53 à Paris), s’est produite en mer, au large de la préfecture d’Iwate, selon l’Agence météorologique japonaise (JMA).
D’après les informations relayées par l’AFP, les secousses ont été suffisamment fortes pour faire vaciller des immeubles jusqu’à Tokyo, situé à plusieurs centaines de kilomètres de l’épicentre. La JMA a immédiatement émis une alerte au tsunami, prévoyant des vagues pouvant atteindre jusqu’à trois mètres le long des côtes du Pacifique.
La secousse, survenue à 16 h 53 heure locale (9 h 53 à Paris), s’est produite en mer, au large de la préfecture d’Iwate, selon l’Agence météorologique japonaise (JMA).
D’après les informations relayées par l’AFP, les secousses ont été suffisamment fortes pour faire vaciller des immeubles jusqu’à Tokyo, situé à plusieurs centaines de kilomètres de l’épicentre. La JMA a immédiatement émis une alerte au tsunami, prévoyant des vagues pouvant atteindre jusqu’à trois mètres le long des côtes du Pacifique.
Séisme japon : les autorités japonaises ont appelé les populations des zones côtières à évacuer sans délai
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Les autorités japonaises ont appelé les populations des zones côtières à évacuer sans délai. « Évacuez immédiatement vers des zones en hauteur ou des bâtiments sécurisés », a insisté la JMA, avertissant que plusieurs vagues successives pourraient frapper le littoral.
Selon The Japan Times, l’alerte concerne particulièrement les préfectures d’Iwate, d’Aomori ainsi que l’île d’Hokkaido. La chaîne publique NHK a interrompu ses programmes pour diffuser des messages d’urgence, affichant notamment en anglais : « Tsunami! Evacuate! Don’t turn back. » Les présentateurs ont également exhorté les habitants à se souvenir du désastre du 11 mars 2011, ajoute le journal.
D’après Mainichi Japan, le séisme a été enregistré à une profondeur d’environ 10 kilomètres, avec une intensité sismique atteignant le niveau « 5 supérieur » sur l’échelle japonaise, qui en compte 7. Cette intensité correspond à des secousses fortes, susceptibles de provoquer des dégâts structurels et des chutes d’objets.
Selon The Japan Times, l’alerte concerne particulièrement les préfectures d’Iwate, d’Aomori ainsi que l’île d’Hokkaido. La chaîne publique NHK a interrompu ses programmes pour diffuser des messages d’urgence, affichant notamment en anglais : « Tsunami! Evacuate! Don’t turn back. » Les présentateurs ont également exhorté les habitants à se souvenir du désastre du 11 mars 2011, ajoute le journal.
D’après Mainichi Japan, le séisme a été enregistré à une profondeur d’environ 10 kilomètres, avec une intensité sismique atteignant le niveau « 5 supérieur » sur l’échelle japonaise, qui en compte 7. Cette intensité correspond à des secousses fortes, susceptibles de provoquer des dégâts structurels et des chutes d’objets.
Les premières vagues du tsunami pourraient atteindre très rapidement les côtes du nord-est, notamment celles d’Hokkaido et d’Iwate, augmentant la pression sur les autorités pour organiser des évacuations rapides.
Pour rappel, en mars 2011, un séisme d’une magnitude de 9,0 avait provoqué un tsunami dévastateur et causé environ 18 500 morts ou disparus.
Les médias japonais, dont Mainichi Japan et The Japan Times, indiquent que l’événement est toujours en cours d’évaluation et que des mises à jour sont attendues dans les prochaines heures.
Pour rappel, en mars 2011, un séisme d’une magnitude de 9,0 avait provoqué un tsunami dévastateur et causé environ 18 500 morts ou disparus.
Les médias japonais, dont Mainichi Japan et The Japan Times, indiquent que l’événement est toujours en cours d’évaluation et que des mises à jour sont attendues dans les prochaines heures.