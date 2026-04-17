Séisme de magnitude 7,5 au Japon : alerte au tsunami et évacuations dans le Nord

Les autorités ont ordonné des évacuations

Un séisme de magnitude 7,5 a frappé le nord-est du Japon, déclenchant une alerte au tsunami avec des vagues pouvant atteindre 3 mètres. Les autorités ont ordonné des évacuations immédiates sur les côtes.



Rédigé par Céline Eymery le Lundi 20 Avril 2026 à 10:45

Lu 1290 fois