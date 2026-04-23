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Le pacte Dutreil s’applique aux parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.Les holdings animatrices sont également éligibles si leur activité principale consiste à animer et contrôler des filiales opérationnelles.Exemple : une SARL valorisée à 2 millions d’euros voit ses droits de succession / donation réduits de 900 000€ à 225 000€ grâce à l’exonération de 75%.Le pacte Dutreil est cependant soumis àdont des conditions d’éligibilité et de durée.Pour bénéficier du pacte Dutreil, la société doit. En cas d’activité mixte (opérationnelle + patrimoniale), l’activité opérationnelle doit être prépondérante, appréciée par• chiffre d’affaires de l’activité opérationnelle ≥ 50% du CA total ;• valeur vénale de l’actif affecté à l’activité opérationnelle ≥ 50% de l’actif brut total.Les holdings animatrices sont assimilées à des sociétés opérationnelles si elles :• participent activement à la politique du groupe ;• rendent des services spécifiques aux filiales ;• exercent une activité d’animation effective et principale.Ce point est particulièrement important pour la mise en place d’un pacte Dutreil en raison des. Il ne suffit pas d’une simple convention deou de détenir des titres pour être considérée comme une holding animatrice : c’est tout un faisceau d’éléments qui permettent de valider cette situation.