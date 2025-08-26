Transmission d’entreprise : comment prendre en compte l’après cession ? [ABO]

Un dirigeant dirige non seulement son entreprise, mais aussi sa vie : prendre en compte ses appétences pour le devenir permettront une optimisation de la transmission, une satisfaction de ses exigences personnelles et une réussite de la transmission.



Prenons l'exemple d'un dirigeant souhaitant effectivement cesser toute activité au plus tard dans les deux ans de la cession.



Ce dirigeant bénéficiera d'un abattement de 500 000€ sur la plus-value à l’impôt sur le revenu (taux de 12,8%) de la cession de ses titres s'il les détient à titre personnel.



Si on s'intéresse uniquement à l'avantage fiscal, cela semble entrainer une cessation de toute activité dans les deux ans. Pour autant, un dirigeant qui souhaiterait accompagner sa structure pourrait continuer de le faire sous une autre forme, notamment via une société de consulting et ainsi pouvoir, sans être dirigeant, accompagner le ou les repreneurs dans un cadre d'exercice prédéfini.



A défaut de prise en compte de cet aspect futur, il pourrait y avoir chez le dirigeant, un sentiment d'inaccomplissement de sa mission ou d'inutilité, voire de vide.



Cet exemple illustre la question préalable que le dirigeant doit se poser pour orienter sa stratégie de transmission.