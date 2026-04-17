Un Océan de Croisières va fermer ses portes

Le ton du message envoyé aux partenaires se veut à la fois sobre et reconnaissant.



La direction remercie l’ensemble des compagnies de croisières, des fournisseurs et des équipes ayant accompagné l’entreprise pendant ces 25 années.



Elle insiste aussi sur la volonté de préserver « la réputation en France des armateurs et des fournisseurs de longue date », en organisant la transition le plus en amont possible.