Un Océan de Croisières va fermer ses portes

UOC précise que son équipe restera mobilisée pour assurer les départs jusqu’au 14 juin 2026 inclus, puis Cruiseline prendra le relais - Capture écran UOC
C’est la fin annoncée d’un acteur bien identifié du marché français de la croisière.
Selon un courrier adressé à ses partenaires, Compagnie Internationale de Croisières (UOC) s’apprête à tourner la page après 25 ans d’existence.
Dans ce message, la direction explique que les mutations du marché, le contexte géopolitique et les investissements technologiques désormais nécessaires ont profondément fragilisé le modèle de l’intermédiation spécialisée dans la croisière.
La société indique avoir choisi une fermeture anticipée et organisée, afin d’éviter toute rupture dans le suivi des dossiers.
« Après des mois de profonde réflexion, il m’a semblé plus raisonnable de fermer et absolument fondamental de le faire avec élégance », écrit Sophie Baillot, qui préside l’entreprise.
Selon un courrier adressé à ses partenaires, Compagnie Internationale de Croisières (UOC) s’apprête à tourner la page après 25 ans d’existence.
Dans ce message, la direction explique que les mutations du marché, le contexte géopolitique et les investissements technologiques désormais nécessaires ont profondément fragilisé le modèle de l’intermédiation spécialisée dans la croisière.
La société indique avoir choisi une fermeture anticipée et organisée, afin d’éviter toute rupture dans le suivi des dossiers.
« Après des mois de profonde réflexion, il m’a semblé plus raisonnable de fermer et absolument fondamental de le faire avec élégance », écrit Sophie Baillot, qui préside l’entreprise.
Cruiseline retenue pour les départs après le 15 juin 2026
Autres articles
-
En France, les croisières fluviales affichent des taux de remplissages élevés
-
MSC Croisières dévoile Sandy Cay, sa nouvelle île privée aux Bahamas
-
A Miami, la France déploie son armada dans la croisière
-
La croisière contre-attaque sur le terrain de l’image
-
MSC Euribia : les départs des 2 et 3 mai depuis Kiel et Copenhague annulés
Dans le détail, UOC précise que son équipe restera mobilisée pour assurer les départs jusqu’au 14 juin 2026 inclus.
En revanche, pour un « volume spécifique » de réservations dont les départs interviennent à compter du 15 juin 2026, la société a choisi de confier le suivi et la gestion des dossiers à Cruiseline S.A.M.
Le courrier insiste sur plusieurs points : le partenaire retenu dispose des habilitations nécessaires, d’une garantie financière adaptée et travaille déjà avec les compagnies concernées.
Les données des clients et des dossiers visés doivent être transmises « de manière sécurisée », exclusivement dans le cadre de cette mission de continuité de service.
En revanche, pour un « volume spécifique » de réservations dont les départs interviennent à compter du 15 juin 2026, la société a choisi de confier le suivi et la gestion des dossiers à Cruiseline S.A.M.
Le courrier insiste sur plusieurs points : le partenaire retenu dispose des habilitations nécessaires, d’une garantie financière adaptée et travaille déjà avec les compagnies concernées.
Les données des clients et des dossiers visés doivent être transmises « de manière sécurisée », exclusivement dans le cadre de cette mission de continuité de service.
Une sortie pensée pour protéger clients et partenaires
Le ton du message envoyé aux partenaires se veut à la fois sobre et reconnaissant.
La direction remercie l’ensemble des compagnies de croisières, des fournisseurs et des équipes ayant accompagné l’entreprise pendant ces 25 années.
Elle insiste aussi sur la volonté de préserver « la réputation en France des armateurs et des fournisseurs de longue date », en organisant la transition le plus en amont possible.
La direction remercie l’ensemble des compagnies de croisières, des fournisseurs et des équipes ayant accompagné l’entreprise pendant ces 25 années.
Elle insiste aussi sur la volonté de préserver « la réputation en France des armateurs et des fournisseurs de longue date », en organisant la transition le plus en amont possible.