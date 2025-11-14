TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Italie : Cruiseline met la main sur la marque Crocierissime

La marque a été cédée par Lastminute


Déjà solidement implantée en Italie, Cruiseline renforce encore sa position sur ce marché avec l’acquisition de la marque Crocierissime, jusqu’ici propriété de Lastminute.com.


Rédigé par le Vendredi 14 Novembre 2025

Avec l'acquisition de la marque Crocierissime, Cruiseline renforce son leadership sur le marché des agences en ligne en Italie - DepositPhotos.com, NANCYPAUWELSPHOTO
Avec l'acquisition de la marque Crocierissime, Cruiseline renforce son leadership sur le marché des agences en ligne en Italie - DepositPhotos.com, NANCYPAUWELSPHOTO
Legends and Paradise
Leader italien de la croisière en ligne avec Crociere.com, Cruiseline, qui vient de signer le rachat à Lastminute de Crocierissime, ajoute à son portefeuille une marque historique très identifiée des consommateurs italiens.

« Nous avons repris la marque et le site », confirme son président Pierre Pélissier, qui rappelle que Crocierissime représentait avant le rachat environ 40 000 clients par an - contre 60 000 pour Crociere.com.

« C’est une marque très connue, longtemps numéro 1 avant d’être dépassée par Crociere.com », souligne-t-il.

Cruiseline vise désormais un retour au niveau des 40 000 clients annuels d’ici deux ans pour Crocierissime, dans un pays qui compte 1,1 million de croisiéristes.

Le marché reste toutefois confronté, comme en France, à une sous-capacité de l’offre.


Crocierissime : faire grossir le canal des ventes en ligne

Par ailleurs, la transaction ne porte que sur la marque et les actifs digitaux, et non sur les équipes italiennes qui opéraient jusqu’ici la vente et le service client pour Lastminute.com.

Cette décision, souligne la presse italienne, a entraîné une procédure de licenciement collectif concernant 67 salariés de Cruiseland et Pigi, les deux sociétés exploitant la marque Crocierissime.

Pour Cruiseline, l’objectif est désormais d’accélérer sur le canal digital, dont la part de marché par rapport aux agences physiques reste sensiblement plus faible qu’en France, et de consolider ainsi son leadership sur un marché italien.

Cruiseline : plus de 20 ans d'existence

Autres articles
Fondée en 2002 à Monaco, Cruiseline s’est imposée en deux décennies comme l’un des spécialistes européens de la vente de croisières en ligne.

Le groupe s’appuie sur un portefeuille de marques locales, dont Croisieres.fr en France.

A toutes fins utiles, précisons que l''entreprise est parfaitement conforme aux obligations du secteur, avec une garantie financière souscrite auprès de Groupama.


Lu 411 fois

Tags : croisieres, cruiseline
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 14 Novembre 2025 - 10:56 Berry : J'ai testé pour vous « Les Hauts de Sancerre » 5 étoiles

Vendredi 14 Novembre 2025 - 07:20 "L'île de la Dominique aura un aéroport international en 2027"

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Berry : J'ai testé pour vous « Les Hauts de Sancerre » 5 étoiles

Berry : J'ai testé pour vous « Les Hauts de Sancerre » 5 étoiles

"L'île de la Dominique aura un aéroport international en 2027" "L'île de la Dominique aura un aéroport international en 2027"

"Avec l'IA, nous entrons dans l'ère de la fake news juridique" (Chloé Rezlan) "Avec l'IA, nous entrons dans l'ère de la fake news juridique" (Chloé Rezlan)

Italie : Cruiseline met la main sur la marque Crocierissime Italie : Cruiseline met la main sur la marque Crocierissime

Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ? Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO] De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO] Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

Climats du Monde
Dernière heure

Berry : J'ai testé pour vous « Les Hauts de Sancerre » 5 étoiles

DAVID BERNIN

CECILE WALSON

"L'île de la Dominique aura un aéroport international en 2027"

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SIGNATURES D'EXCEPTION BY SOLEA- Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD - (Thionville (57))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

ASEV Travel rejoint l’annuaire DestiMaG

ASEV Travel rejoint l’annuaire DestiMaG
Production

Production

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !
AirMaG

AirMaG

Fin du shutdown : à quand la reprise complète des vols aux USA ?

Fin du shutdown : à quand la reprise complète des vols aux USA ?
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue
HotelMaG

Hébergement

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières prolonge l’aventure World Class

MSC Croisières prolonge l’aventure World Class
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias