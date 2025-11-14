Italie : Cruiseline met la main sur la marque Crocierissime

Avec l'acquisition de la marque Crocierissime, Cruiseline renforce son leadership sur le marché des agences en ligne en Italie - DepositPhotos.com, NANCYPAUWELSPHOTO
Leader italien de la croisière en ligne avec Crociere.com, Cruiseline, qui vient de signer le rachat à Lastminute de Crocierissime, ajoute à son portefeuille une marque historique très identifiée des consommateurs italiens.
« Nous avons repris la marque et le site », confirme son président Pierre Pélissier, qui rappelle que Crocierissime représentait avant le rachat environ 40 000 clients par an - contre 60 000 pour Crociere.com.
« C’est une marque très connue, longtemps numéro 1 avant d’être dépassée par Crociere.com », souligne-t-il.
Cruiseline vise désormais un retour au niveau des 40 000 clients annuels d’ici deux ans pour Crocierissime, dans un pays qui compte 1,1 million de croisiéristes.
Le marché reste toutefois confronté, comme en France, à une sous-capacité de l’offre.
« Nous avons repris la marque et le site », confirme son président Pierre Pélissier, qui rappelle que Crocierissime représentait avant le rachat environ 40 000 clients par an - contre 60 000 pour Crociere.com.
« C’est une marque très connue, longtemps numéro 1 avant d’être dépassée par Crociere.com », souligne-t-il.
Cruiseline vise désormais un retour au niveau des 40 000 clients annuels d’ici deux ans pour Crocierissime, dans un pays qui compte 1,1 million de croisiéristes.
Le marché reste toutefois confronté, comme en France, à une sous-capacité de l’offre.
Crocierissime : faire grossir le canal des ventes en ligne
Par ailleurs, la transaction ne porte que sur la marque et les actifs digitaux, et non sur les équipes italiennes qui opéraient jusqu’ici la vente et le service client pour Lastminute.com.
Cette décision, souligne la presse italienne, a entraîné une procédure de licenciement collectif concernant 67 salariés de Cruiseland et Pigi, les deux sociétés exploitant la marque Crocierissime.
Pour Cruiseline, l’objectif est désormais d’accélérer sur le canal digital, dont la part de marché par rapport aux agences physiques reste sensiblement plus faible qu’en France, et de consolider ainsi son leadership sur un marché italien.
Cette décision, souligne la presse italienne, a entraîné une procédure de licenciement collectif concernant 67 salariés de Cruiseland et Pigi, les deux sociétés exploitant la marque Crocierissime.
Pour Cruiseline, l’objectif est désormais d’accélérer sur le canal digital, dont la part de marché par rapport aux agences physiques reste sensiblement plus faible qu’en France, et de consolider ainsi son leadership sur un marché italien.
Cruiseline : plus de 20 ans d'existence
Autres articles
-
MSC Croisières prolonge l’aventure World Class
-
Guadeloupe : la saison des croisières est lancée
-
Méditerranée et Canaries : CroisiEurope mise sur la croisière maritime d’hiver
-
Projet d’arrêté croisières à Nice et Villefranche : la CLIA invite les agences à réagir [ABO]
-
Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028
Fondée en 2002 à Monaco, Cruiseline s’est imposée en deux décennies comme l’un des spécialistes européens de la vente de croisières en ligne.
Le groupe s’appuie sur un portefeuille de marques locales, dont Croisieres.fr en France.
A toutes fins utiles, précisons que l''entreprise est parfaitement conforme aux obligations du secteur, avec une garantie financière souscrite auprès de Groupama.
Le groupe s’appuie sur un portefeuille de marques locales, dont Croisieres.fr en France.
A toutes fins utiles, précisons que l''entreprise est parfaitement conforme aux obligations du secteur, avec une garantie financière souscrite auprès de Groupama.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Laurent Guéna
Voir tous les articles de Laurent Guéna