Italie : Cruiseline met la main sur la marque Crocierissime

Fondée en 2002 à Monaco, Cruiseline s’est imposée en deux décennies comme l’un des spécialistes européens de la vente de croisières en ligne.



Le groupe s’appuie sur un portefeuille de marques locales, dont Croisieres.fr en France.



A toutes fins utiles, précisons que l''entreprise est parfaitement conforme aux obligations du secteur, avec une garantie financière souscrite auprès de Groupama.