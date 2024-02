Pierre Pelissier (Cruiseline) : "Sans bateaux, on ne peut pas faire grandir le marché" 🔑

TourMag.Com - L’avènement de l’Icon of the Seas a fait couler beaucoup d’encre autour de son empreinte écologique. Comment y répondre ?



Pierre Pelissier : Son bilan carbone par passager est bien inférieur à celui des autres bateaux. Il fonctionne au GNL, il traite la totalité de ses eaux usées, il optimise la gestion des déchets à bord, tous les luminaires sont avec des LED, les zones thématisées sont plus petites pour réduire la climatisation, l'eau qui est consommée à bord a été dessalée.



Oui, c’est un gros bateau mais nous sommes sur une trajectoire positive en termes de décarbonation. L’Icon of The Seas, d’ailleurs, est archiplein.



Notre responsabilité, en tant que professionnel de la croisière, est de proposer les produits les plus vertueux, ce n’est pas au client de se poser la question du bilan carbone. A nous de faire tous les efforts possibles pour le réduire. On les informe sur les initiatives prises par les armateurs pour réduire leur impact à bord.



Nous avons fait réaliser une étude par un cabinet spécialisé : le bilan carbone d'un Paris-Athènes (AR) en avion avec une semaine d'hôtel en Grèce, c’est 370 kilos de CO2 par personne. Le bilan d’un Marseille-Paris (AR) en train, suivi d’une semaine de croisière, c’est 320 kilos. Un Paris-Cancùn (AR), une semaine d’hôtel, c’est 1.400 kilos.



Le stigmate que l’on met sur la croisière est très facile mais ne sert à rien. C’est toute l’industrie du tourisme qui doit se poser la question de la réduction de l’impact. On espère aussi que le produit croisière va pouvoir bientôt s’appuyer sur des bateaux net zéro. On peut citer l’Orient Express Silenseas d'Accor qui doit être livré en 2026.



De nombreuses solutions sont à l'étude pour réduire l'impact carbone des navires. 70 % de la flotte de navires peut se connecter à quai. D’ici 2027, les ports en Méditerranée seront presque tous équipés. Et, dans les bateaux, il y a de la place pour installer des technologies encombrantes comme une pile combustible à hydrogène.