Nouvelle-Calédonie : une taxe croisière pour relancer le secteur

"juste, responsable et équilibrée"

ce fonds permettra aussi de répondre aux préoccupations environnementales liées à l’activité dans les îles.

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a voté jeudi une loi locale instaurantla taxe croisière sera appliquée par passager et pourrait rapporter environObjectif : renforcer les infrastructures d’accueil, soutenir la promotion internationale et relancer une activité encore fragilisée par la fermeture d’escales emblématiques comme l’île des Pins.entre le port autonome (20 %), l’organisme de promotion Nouvelle-Calédonie Tourisme (20 %) et un fonds spécialement créé pour le développement du tourisme de croisière (60 %). La rapporteure spéciale du texte, Omayra Naisseline (UC-FLNKS), a salué une répartition, rappelant que