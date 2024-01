Ces nouvelles compagnies de croisières qui vont faire parler d’elles en 2024 🔑

L'Europe Atlantique : le goût des Finisterres

Samedi 23 décembre, son navire d’exploration francophone Exploris One a quitté le port de Valparaiso au Chili pour sa croisière inaugurale. Jean-Yves Le Drian , ancien ministre de la Défense et ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,, Grand reporter et écrivain et Michel Chandeigne, spécialiste de Magellan Cet été le navire partira à la découverte des îles Britanniques, au cœur du Spitzberg, au large de l’Islande, le long du Groenland et de l’Arctique Canadien, jusqu’au Saint-Laurent..., intitulée «» qui reliera Lisbonne à Honfleur du 6 au 14 mai 2024. Parmi les invités, seront présents à bord, le grand chef Jean-Yves Guého, le chef pâtissier Vincent Guerlais, le maître fromager Pascal Beillevaire et la sommelière Caroline Furstoss.