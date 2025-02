Exploris révèle une liste prestigieuse d’invités pour l’été 2025

Le programme des Grands Invités d'Exploris s'inscrit dans la philosophie de la compagnie, fondée sur le partage, l'éducation et l'enrichissement des passagers lors de leurs explorations. Philippe Videau, Président-Fondateur d'Exploris, déclare : " Ce programme reflète pleinement les valeurs d'Exploris, fondées sur le partage, l'éducation et l'enrichissement des passagers lors de leurs explorations. Chaque moment à bord sera une expérience mémorable, riche en émotions et en émerveillement ."



Les Grands Invités interviendront lors de conférences organisées à bord d'Exploris One et échangeront de façon plus informelle avec les passagers tout au long des voyages. Cette approche vise à offrir un contenu immersif, des rencontres inspirantes et des découvertes au-delà du voyage classique. L'objectif est de transformer les passagers en véritables ambassadeurs des destinations visitées, en les sensibilisant à la beauté et aux enjeux des régions explorées.