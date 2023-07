L'offre s'enrichit de deux nouveautés :



Merveilles du monde Antique - 21 nuits – du 7 au 28 janvier 2024

Depuis Marseille, les passagers pourront découvrir le Canal de Suez, le site de Petra en Jordanie, et l’Egypte : Louxor, Le Caire ou encore la Vallée des Rois avant de terminer leur voyage en Sicile.



L’Afrique de l’Ouest, le Cap Vert et les îles Fortunées - 32 nuits – du 28 janvier au 29 février 2024

Cette croisière mènera les passagers au Sud du tropique du Cancer jusqu’aux Îles du Cap-Vert, via le Sénégal, le Maroc et la Gambie. Le voyage de retour vers Le Havre passera par les Îles Canaries et Madère.



Le voyage est également disponible en deux segments : au départ de Marseille Praia - Cap-Vert et au départ de Praia - Cap-Vert - Le Havre.



CFC a concocté aussi un grand voyage "L’Afrique en couleurs, la grande évasion" disponible également en 4 segments : Au départ de Marseille - Pointe des Galets - La Réunion (33 nuits, du 5 janvier au 6 février 2025), Au départ de La Réunion - Ville du Cap (23 nuits, du 6 au 28 février 2025), au départ de la Ville du Cap - Dakar (20 nuits, du 28 février au 20 mars 2025) et au départ de Dakar - Le Havre (19 nuits, du 20 mars au 10 avril 2025).