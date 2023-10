CFC Croisières : "La feuille de route à 5 ans est ambitieuse !" 🔑

Cela valide les intuitions de la compagnie sur le positionnement premium, francophone et avec une dimension de convivialité, grâce au caractère intimiste du navire.



Nous allons pousser sur cette ligne, au regard de ces très bons résultats, pour préparer la saison 2024. Nous allons conserver l'ADN sur les itinéraires uniques, en travaillant les croisières de 2025. Le lancement du Renaissance est un succès. Il suffit de regarder le haut niveau de satisfaction de nos clients, avec un Net Promoter Score de 68, sur les 8 croisières effectuées. Nous en concluons que le produit est bien positionné.Cela valide les intuitions de la compagnie sur le positionnement premium, francophone et avec une dimension de convivialité, grâce au caractère intimiste du navire.Nous allons pousser sur cette ligne, au regard de ces très bons résultats, pour préparer la saison 2024. Nous allons conserver l'ADN sur les itinéraires uniques, en travaillant les croisières de 2025.

Cela ne vous aura pas échappé que Cheyne Capital a suivi l'intuition de Clément et Cédric, sur le position unique sur le marché francophone et premium.



Les retards constatés en première partie d'année et la livraison réussie du Renaissance, ils ont considéré qu'un produit qui amenait autant de satisfaction client avait un sillon qui méritait l'investissement effectué.



Le seul critère de réussite est le résultat et il se jauge sur 2 dimensions : la satisfaction client et la capacité à générer suffisamment de profit pour pouvoir réinvestir dans les outils et de nouveaux produits.

L'intuition de cette promesse unique est validée.



J'insiste sur ce point, mais dans ce monde il est très difficile de faire éclore de nouvelles idées et encore plus de les faire arriver à maturité. Au bout de quelques mois d'exploitation, nous avons rempli notre mission, en proposant un produit mature et qui donne satisfaction, puisque 77% de nos clients nous disent qu'ils veulent revenir sur le Renaissance.



Une de nos plus grandes fiertés est de constater que nous créons un marché. 27% de nos clients sont de nouveaux croisiéristes, c'est très encourageant.