Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !

Rédigé par Money Walkie le Lundi 20 Avril 2026 à 06:05



Née de la conviction que l'éducation financière commence dès l'enfance,



c'est un outil d'autonomie, de confiance et de pédagogie financière, pensé pour toute la famille et taillé sur mesure pour le secteur du voyage.



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Née de la conviction que l'éducation financière commence dès l'enfance, Money Walkie est bien plus qu'un simple moyen de paiement :, pensé pour toute la famille et taillé sur mesure pour le secteur du voyage.Commandez un Money Walkie sur le site : www.moneywalkie.com



Un objet unique, une expérience nouvelle

une Manette,



L'enfant ou l'adolescent paie en approchant simplement son Walkie du terminal de paiement, exactement comme avec une carte ou un smartphone, mais en plus stylé, plus ludique et surtout sans les risques associés à une carte. Plus qu’un moyen de paiement, c’est un outil qu’ils sont fiers de dégainer à chaque paiement, notamment parce qu’ils peuvent le personnaliser au gré de leurs envies. Un indispensable pour les voyages, mais aussi pour le quotidien !



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Pour les parents : sérénité et contrôle à distance



La séparation géographique est souvent source de préoccupation pour les familles.



Avec à tout moment, où qu'ils se trouvent, grâce à une application dédiée. Ils peuvent ainsi :



• Recharger le Walkie en un clic, même à distance, sans délai et sans frais cachés (idéal si l’enfant se retrouve à court d’ argent de poche .)

• Suivre les dépenses en temps réel : une notification est envoyée à chaque paiement effectué

• Définir un plafond de dépenses pour responsabiliser sans priver : par jour ou par mois, c’est au choix !

• Bloquer le Walkie en cas de perte ou de vol pour que l’argent reste sécurisé



Et bonne nouvelle pour les voyages à l'étranger : sans frais de change dans tous les pays du monde : pas besoin de passer au bureau de change, ni de calculer à l’avance la somme dont l’enfant pourrait avoir besoin. Avec Money Walkie, gérer l’argent de poche lors des séjours linguistiques ou des voyages à l’autre bout du monde n’a jamais été aussi facile. Oubliez les cartes bancaires, les enveloppes d'espèces et les passages au bureau de change. Money Walkie propose un moyen de paiement sans contact pratique, accessible et personnalisable. Les enfants peuvent payer avec un Panda un Bubble tea … et plus de 40 modèles différents.L'enfant ou l'adolescent paie en approchant simplement son Walkie du terminal de paiement, exactement comme avec une carte ou un smartphone, mais en plus stylé, plus ludique et surtout sans les risques associés à une carte. Plus qu’un moyen de paiement, c’est un outil qu’ils sont fiers de dégainer à chaque paiement, notamment parce qu’ils peuvent le personnaliser au gré de leurs envies. Money Walkie , c’est la première chose qu’on glisse dans la valise, avant un voyage » Découvrez le témoignage d’une maman de deux enfants et utilisatrice de Money Walkie. »La séparation géographique est souvent source de préoccupation pour les familles.Avec Money Walkie , les parents gardent la main, où qu'ils se trouvent, grâce à une application dédiée. Ils peuvent ainsi :• Recharger le Walkie en un clic,, sans délai et sans frais cachés (idéal si l’enfant se retrouve à court d’.)• Suivre les dépenses: une notification est envoyée à chaque paiement effectué• Définir un plafond de dépenses pour: par jour ou par mois, c’est au choix !• Bloquer le Walkie en cas de perte ou de vol pour que l’argentEt bonne nouvelle pour les voyages à l'étranger : Money Walkie est utilisable: pas besoin de passer au bureau de change, ni de calculer à l’avance la somme dont l’enfant pourrait avoir besoin. Avec Money Walkie, gérer l’argent de poche lors des séjours linguistiques ou des voyages à l’autre bout du monde n’a jamais été aussi facile.



Pour les jeunes : l'autonomie en toute confiance

en toute autonomie. Il peut payer ce dont il a besoin, chez tous les commerçants : cookies, ticket de bus… et même un souvenir pour la famille ! C’est la solution encadrée que les éducateurs et les organisateurs de voyages recherchent.



Mais Money Walkie n’est pas qu’un moyen de paiement, c’est



Et parce que la vie ne s'arrête pas à la fin du séjour, le le compagnon du quotidien : argent de poche à la semaine, sorties entre amis, petites courses… L'habitude prise en voyage se prolonge naturellement à la maison. Terminées les contraintes de dépendre d’un adulte ou d’une enveloppe d’espèces pour la moindre dépense. Avec Money Walkie l’adolescent gère son argent de poche. Il peut payer ce dont il a besoin, chez tous les commerçants : cookies, ticket de bus… et même un souvenir pour la famille !Mais Money Walkie n’est pas qu’un moyen de paiement, c’est un outil pédagogique : en visualisant leurs dépenses, en apprenant à gérer un budget limité, les jeunes développent dès le plus jeune âge des réflexes sains face à l'argent. Money Walkie, c'est l'éducation financière concrète, vécue, mémorable.Et parce que la vie ne s'arrête pas à la fin du séjour, le Money Walkie devient ensuite: argent de poche à la semaine, sorties entre amis, petites courses… L'habitude prise en voyage se prolonge naturellement à la maison.



Pour les professionnels du voyage : une mise en place simple, un service clé en main





Money Walkie propose un véritable partenariat B2B pensé pour les professionnels du tourisme :



• Un code promotionnel unique, créé spécifiquement pour vos clients, qu'ils peuvent activer en quelques clics lors de la commande ;

• Un interlocuteur dédié qui vous accompagne dans la construction du projet jusqu'à l'après-voyage, sans jamais vous laisser seul face à une question ;

• Un suivi personnalisé de votre partenariat, avec des indicateurs de performance pour mesurer l'adoption par vos clients ;

• Une intégration sans friction dans votre offre existante : service à valeur ajoutée que vous recommandez, pas comme une contrainte logistique.



Proposer solution différenciante, moderne et rassurante, tout en renforçant votre image de partenaire de confiance auprès des familles. C'est souvent la première question que posent les agences et organisateurs : « Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? » La réponse est non, et c'est précisément là que Money Walkie se distingue.Money Walkie propose unpensé pour les professionnels du tourisme :• Un code promotionnel unique, créé, qu'ils peuvent activer en quelques clics lors de la commande ;• Unqui vous accompagne dans la construction du projet jusqu'à l'après-voyage, sans jamais vous laisser seul face à une question ;• Unde votre partenariat, avec des indicateurs de performance pour mesurer l'adoption par vos clients ;• Une intégration sans friction dans votre offre existante : Money Walkie se positionne comme unque vous recommandez, pas comme une contrainte logistique.Proposer Money Walkie à vos clients, c'est enrichir votre catalogue d'une, tout en renforçant votre image de partenaire de confiance auprès des familles.



La personnalisation : un détail qui fait toute la différence

le seul moyen de paiement personnalisable qui évolue avec les adolescents. À 8 ans ils veulent payer avec un Dans un secteur où l'expérience client est reine, les détails comptent. Money Walkie, c’estqui évolue avec les adolescents. À 8 ans ils veulent payer avec un Burger , à 15 avec un Walkie One Piece ! Cette dimension émotionnelle est puissante : un objet personnalisé, on y tient, on le conserve, on l'utilise. Money Walkie accompagne les enfants, de leurs 6 ans jusqu’à l’adolescence… et plus encore. Gestion de l’argent en collocation, moyen de paiement pour confier de l’argent à la nounou… Money Walkie s’adapte à tous les besoins, même en dehors des voyages ! C'est la garantie d'une adoption naturelle et surtout durable.



Pourquoi intégrer Money Walkie à votre offre dès maintenant ?

vous résolvez un problème réel, vous ajoutez de la valeur à votre offre et vous fidélisez une clientèle qui associe votre marque à la tranquillité d'esprit. Parce que vos clients en ont besoin, même s'ils ne le savent pas encore. Les familles qui confient leurs enfants à vos séjours attendent de vous des solutions à chaque problème pratique. L'argent de poche à l'étranger en fait clairement partie. En leur proposant Money Walkie , vous ajoutez de la valeur à votre offre et

Money Walkie, c'est l'aventure sans les tracas financiers. Pour les enfants et les adolescents, l'autonomie d'explorer. Pour les parents, la tranquillité d’esprit de les savoir avec une solution sécurisée et adaptée. Pour les professionnels du voyage, un avantage concurrentiel réel et un service qui fidélise. Et pour tout le monde, une solution qui reste bien après le retour de séjour.



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