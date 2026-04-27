Le Groupe Vidanta lance sa première croisière en Méditerranée

Le navire dispose de 108 cabines et suites, allant de formats compacts à une suite impériale de 133 m², ainsi que de plusieurs espaces de restauration et de loisirs (restaurants thématiques, bars, piscine, casino, marina).



Grupo Vidanta est un groupe touristique mexicain spécialisé dans les resorts de luxe intégrés, principalement implantés dans les grandes destinations balnéaires du pays.



Il développe des complexes combinant hébergement, loisirs et immobilier, avec une clientèle internationale haut de gamme. Le groupe accélère sa diversification en investissant dans les parcs à thème et, depuis 2026, dans les croisières.