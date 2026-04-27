Le Groupe Vidanta lance sa première croisière en Méditerranée

Selon Travel Weekly, le groupe hôtelier mexicain Grupo Vidanta a officiellement fait son entrée sur le marché des croisières.
La croisière inaugurale a débuté le 11 avril 2026 au départ du Portugal. Le navire baptisé Elegant dispose d'une capacité de 216 passagers.
Il a été entièrement rénové et réaménagé. Vidanta a racheté en 2017 un navire existant, le Voyager, construit en 1990 et pouvant accueillir 540 passagers, suite à la faillite du groupe All Leisure, précise le site spécialisé Cruiseindustrynews.com.
L’offre repose sur des itinéraires majoritairement méditerranéens de sept jours, incluant certaines croisières réservées aux adultes.
La croisière inaugurale a débuté le 11 avril 2026 au départ du Portugal. Le navire baptisé Elegant dispose d'une capacité de 216 passagers.
Il a été entièrement rénové et réaménagé. Vidanta a racheté en 2017 un navire existant, le Voyager, construit en 1990 et pouvant accueillir 540 passagers, suite à la faillite du groupe All Leisure, précise le site spécialisé Cruiseindustrynews.com.
L’offre repose sur des itinéraires majoritairement méditerranéens de sept jours, incluant certaines croisières réservées aux adultes.
Grupo Vidanta : navire de 216 passagers baptisé Elegant
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Le navire dispose de 108 cabines et suites, allant de formats compacts à une suite impériale de 133 m², ainsi que de plusieurs espaces de restauration et de loisirs (restaurants thématiques, bars, piscine, casino, marina).
Grupo Vidanta est un groupe touristique mexicain spécialisé dans les resorts de luxe intégrés, principalement implantés dans les grandes destinations balnéaires du pays.
Il développe des complexes combinant hébergement, loisirs et immobilier, avec une clientèle internationale haut de gamme. Le groupe accélère sa diversification en investissant dans les parcs à thème et, depuis 2026, dans les croisières.
Grupo Vidanta est un groupe touristique mexicain spécialisé dans les resorts de luxe intégrés, principalement implantés dans les grandes destinations balnéaires du pays.
Il développe des complexes combinant hébergement, loisirs et immobilier, avec une clientèle internationale haut de gamme. Le groupe accélère sa diversification en investissant dans les parcs à thème et, depuis 2026, dans les croisières.