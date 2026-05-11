Praia do forte : entre nature préservée et élégance tropicale



Praia do Forte : Un village au charme intemporel

Située sur la côte nord de Salvador, Praia do Forte dévoile une ambiance unique, où ruelles pavées, boutiques élégantes et restaurants de charme cohabitent avec une nature omniprésente.



Le village invite à la flânerie, dans une atmosphère sécurisée et chaleureuse, idéale pour une clientèle en quête d’authenticité sans compromis sur le confort.



Plages paradisiaques : Entre tranquillité et exclusivité

Les plages de Praia do Forte se distinguent par leurs piscines naturelles formées par les récifs, offrant des eaux calmes et cristallines.

Parfaites pour la baignade ou la détente, elles proposent une expérience balnéaire paisible, loin de l’agitation, dans un cadre d’une beauté intacte.



Accès à Praia do Forte



Pour se rendre à Praia do Forte (PDF), l’aéroport le plus proche est l’Aéroport international de Salvador (Deputado Luís Eduardo Magalhães), situé à Salvador (SSA).



Depuis l’aéroport jusqu’à Praia do Forte:



Distance : Environ 60 km



Temps de trajet:

Entre 1h et 1h20, selon la circulation

Le trajet se fait principalement par la Linha Verde (BA-099), une route bien entretenue offrant de beaux paysages.



Il est important de souligner que PDF se combine parfaitement avec SSA, car:

Salvador est la principale porte d’entrée aérienne de la région

La proximité facilite grandement la logistique

Il est facile de combiner ville et plage lors d’un même voyage (culture à Salvador et détente à Praia do Forte)



Expériences marines: Au plus près de la nature

La région est un véritable sanctuaire marin. À Praia do Forte, la saison des baleine à bosse s’étend généralement de juillet à octobre, avec un pic d’observation entre août et septembre.

Durant cette période, ces géants marins migrent depuis l’Antarctique vers les eaux chaudes de Bahia pour se reproduire et mettre bas.

Il est possible d’assister à des scènes impressionnantes, comme les sauts hors de l’eau, les battements de nageoires et les interactions entre mères et baleineaux, lors d’excursions encadrées et responsables.

En dehors de cette saison, la région offre toujours une riche biodiversité marine, idéale pour le snorkeling, la plongée ou des sorties en bateau dans un cadre préservé.



Engagement environnemental : Le rôle du Projeto Tamar

Projeto Tamar est un acteur clé de la région, dédié à la protection des tortues marines.

Ce centre emblématique sensibilise les visiteurs à la préservation de la faune et propose une immersion éducative unique, renforçant le lien entre tourisme et durabilité.



Les abeilles natives sans dard

La région de Praia do Forte abrite des espèces d’abeilles sans dard, essentielles à la biodiversité locale.

Inoffensives pour l’homme, elles jouent un rôle clé dans la pollinisation des écosystèmes.

Certaines expériences permettent de découvrir leur mode de vie et leur importance environnementale.

Le miel produit est rare, aux propriétés uniques et très apprécié.

C’est une immersion éducative qui valorise la préservation de la nature.



Sacré et nature : Entre la Capela de São Francisco de Assis et la Reserva Sapiranga

La Capela de São Francisco de Assis, située face à la mer, apporte une dimension historique et poétique au paysage.

Construite au début du XXe siècle par des pêcheurs locaux, elle servait de lieu de prière avant les sorties en mer, symbole de foi et de protection.

Aujourd’hui, elle est devenue l’un des sites les plus emblématiques de Praia do Forte, notamment au coucher du soleil.

À proximité, la Reserva Sapiranga offre un espace naturel préservé, idéal pour des activités comme le vélo, la randonnée et le kayak.

Entre forêt atlantique, rivières et faune locale, chaque exploration permet une immersion complète dans un écosystème riche et protégé.



Activités : buggy et pêche sportive

Autour de Praia do Forte, les activités outdoor complètent parfaitement le séjour.

Les balades en buggy longent le littoral et traversent dunes et paysages naturels

spectaculaires.

Elles offrent une manière dynamique d’explorer la région et ses environs.

La pêche sportive est également très prisée, notamment en haute mer, pour une expérience plus exclusive.

Ces activités permettent de découvrir une autre facette du littoral, entre aventure et nature.



Ambiance en fin de journée et en soirée

À Praia do Forte, la fin d’après-midi marque le début d’une ambiance chaleureuse et animée.

Les ruelles du centre se remplissent de visiteurs et de musique, créant une atmosphère vivante et conviviale.

Les boutiques restent ouvertes tard, permettant de flâner tranquillement après la plage.

Bars, cafés et restaurants s’animent, offrant de nombreuses options pour prolonger la soirée.

C’est l’endroit idéal pour profiter d’un rythme détendu, entre détente et animation.



Hôtels de charme et adresses exclusives

Focus hôtel : Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Tivoli Ecoresort Praia do Forte incarne l’harmonie parfaite entre luxe et nature.

Intégré dans un environnement préservé, cet établissement propose des chambres avec vue mer, une gastronomie raffinée et des infrastructures haut de gamme.

Pensé pour une clientèle exigeante, il offre une expérience immersive où bien-être, confort et respect de l’environnement se conjuguent avec élégance.

Focus hôtel: Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa

Situé au cœur d’une réserve naturelle sur la côte nord de Bahia, ce resort all inclusive allie confort moderne et environnement préservé.

Entouré de cocotiers, dunes et d’une plage quasi vierge, il offre une immersion totale dans la nature.

Ses suites spacieuses, réparties en villas, garantissent intimité et élégance pour tous les profils de voyageurs.

L’expérience “Infinite Indulgence®” propose une offre gastronomique variée et des activités pour tous les âges.

Une adresse idéale pour conjuguer détente, loisirs et sophistication tropicale.

Focus Pousada : Casa do Forte

À Praia do Forte, l’offre d’hébergement est variée et s’adapte à différents styles de voyageurs.

En plus des hôtels, la destination propose de charmantes pousadas, alliant confort et authenticité.

Plus intimistes, elles offrent une atmosphère paisible et davantage de privacité.

Certaines adresses se distinguent par leur élégance et leur service personnalisé, comme la Pousada Casa do Forte.

Une option idéale pour un séjour sophistiqué, dans un cadre chaleureux et exclusif.



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