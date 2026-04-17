La plus belle vitrine de notre métier... c'est toi !

Et si chacun joue son rôle à son niveau, petit à petit, l’image évolue. Ce n’est pas instantané - on n’est pas dans un épisode de Charmed - mais ça fonctionne.



Prenons la première idée reçue : "Les agences de voyages, ça existe encore ? À quoi ça sert ?"



Oui, ça existe. Spoiler : sinon, je ne serais pas en train d’écrire cette chronique.



Mais aujourd’hui, exister ne suffit plus. Il faut être visible, présent, actif. Et surtout, il faut le dire. Encore et encore.



Parce que personne ne le fera mieux que nous.



À quoi sert une agence ? À gagner du temps, souvent de l’argent, et surtout à voyager en sécurité. Et ça, c’est à nous, agents de voyages, de l’expliquer clairement à nos clients, à nos prospects, sur nos réseaux, dans nos devis, dans nos échanges.



Petit rappel qui mérite d’être posé - et petit clin d’œil à toi, le voyageur qui lit TourMaG 😉 : quand tu réserves un package en ligne, tu réserves déjà… auprès d’une agence de voyages.



Les OTA, les gros acteurs du web, les plateformes et les acteurs de la vente privée sont eux aussi immatriculés, soit en France, soit en Europe en libre prestation de services - la fameuse LPS.



La différence ? L’humain. La disponibilité. La réactivité. Et cette différence, c’est à nous de la rendre visible.



Parce que quand tout va bien, tout le monde est bon. Mais quand ça dérape… ce n’est plus la même musique. Là, on passe de Wannabe des Spice Girls à un remix beaucoup moins fun.



Deuxième idée reçue : "Les agences, c’est cher, elles margent beaucoup."



Alors celle-là… elle revient plus souvent qu’un tube de Madonna.



La réalité est simple : non, nous ne roulons pas sur l’or.



On est loin des fake news des 20, voire 30% de marge parfois imaginés par les voyageurs… ou gentiment véhiculés par certains. Et encore, quand il s’agit d’un voyage en Europe, il faut retirer la TVA sur marge - cette fichue TVA qui vient te rappeler que même dans le tourisme, le conte de fées a une ligne fiscale.



Là encore, ton rôle est essentiel : expliquer, vulgariser, rassurer.



Parce que le jour où tout dérape, ce que prend en charge une agence dépasse largement la marge réellement réalisée. Modifications, assistance, relogement… On est loin du simple "clic bouton réserver".



Une agence, c’est un peu une super assurance. Sauf que parfois, même les assurances ne couvrent pas ce que nous gérons au quotidien.



Et puis rappel utile : dans la majorité des cas, le devis et le conseil sont gratuits. Donc payer 150, 300 ou 500 euros pour un conseil hors cadre professionnel… chacun fera son choix. Disons que ce n’est pas toujours "le bon plan".



Troisième idée reçue : "Les agences ne font que du standard."



Là encore, on pourrait en faire une saga entière. Mais pour faire simple : aujourd’hui, tu es un couteau suisse : créateur d’expériences, architecte du voyage et expert du sur-mesure.



Et surtout, le voyageur choisit de plus en plus une personne avant une structure. On est dans l’ère du personal branding, du storytelling, de la proximité. Oui, même dans le tourisme.



Clin d’œil à Friends : ce qui compte, ce ne sont pas seulement les décors… ce sont les personnages.



Alors, miroir, mon beau miroir… qui est la plus belle - ou le plus beau ?



La vraie question n’est pas là.