JC les bons tuyaux : Tout TO… You too ?

Un peu comme dans Retour vers le futur : tu reprend le contrôle. Aujourd'hui les outils existent et nous permettent de reprendre la main.



Tu peux construire un séjour, ajuster un vol, sécuriser avec de l’annulable, proposer une alternative rapidement. Et surtout, tu peux répondre vite voire très vite, un peu comme L’Agence tous risques.



Or, la différence se joue souvent là : dans le timing.



Parce qu’un dossier parfait, tout le monde sait en vendre. Mais un dossier qui déraille… et que tu sauves ? C’est là que tu fais la différence.



Produire, ce n’est pas trahir ! (ouf) C’est important de le dire. Travailler en direct, assembler soi-même, ce n’est pas tourner le dos aux TO, c’est compléter sa gamme d'offres.



C’est aussi reprendre un peu de contrôle : sur le prix, sur la marge, sur le produit.



Et parfois, supprimer un intermédiaire permet d’aligner tout le monde : toi… et ton client.



Et la communication dans tout ça ?



Là aussi, il faut être lucide : relayer des promos TO, c’est utile et cela fait partie du jeu.



Mais si ta communication se limite à ça… tu racontes la même chose que tout le monde.



Et le client l’a déjà vu partout. Ta vraie valeur est ailleurs, dans ce que tu construis, ce que tu proposes et tes compétences.



Le bon tuyau, il tient en un mot : Mixer.



Utiliser le TO quand il est pertinent. Produire quand c’est plus intelligent, le tout doit être adapté selon le client, le budget… et ton expertise.