JC plante le décor et non... le bâton ! La chronique de JC-les-bons-tuyaux

C'est parti pour la nouvelle chronique de JC-les-bons-tuyaux ! Tous les mois désormais, Jean-Charles Franchomme - plus connu sous les initiales "JC", propose sur TourMaG sa chronique pour aider les agences de voyages au quotidien. Pour ce premier volet, l'AGV - qui est aussi le Président du CDMV - nous livre une petite entrée en matière, avant d'entrer dans le vif du sujet !



Rédigé par Jean-Charles Franchomme le Mercredi 21 Janvier 2026

Salut, les p'tits loups ! »



En janvier, j'aurais pu faire de beaux plantés de bâton (et encore, même pas : je suis nul en ski), mais... je préfère planter le décor !



Pour bien commencer l’année - et cette série de chroniques sur TourMaG - il faut bien partir de quelque part.



Alors, prêts à monter dans la Gran Torino (Starsky et Hutch, t'as la ref' j'espère) ?



Alors, attachez vos ceintures, voici le plan de route ! Comme un rencard avec les bonnes pratiques sans prise de tête, apporter un éclairage, des pistes de réflexion et vous donner les clés pour ne pas finir dans le décor face aux enjeux actuels de notre métier.



L’activité en agence : un ressenti contrasté



D'abord, on l’entend partout en ville : « C’est calme », « moins dynamique qu’avant », « ça dépend des jours »… Quand on voit tout ce qu'il se passe dans le monde, on se dit que l’actualité y est pour beaucoup.



Mais un



Force est de constater que la période post-Covid a aussi ouvert un véritable boulevard pour conquérir une nouvelle clientèle, avec un retour vers les agences de voyages face au do it yourself en ligne.



Alors, je dis simplement : profitons-en ! Ne passons pas à côté de cette opportunité !



Pourquoi une telle différence ? Alors, me direz-vous, comment capter cette clientèle qui, désormais, quelque soit l'âge, est biberonnée au web, et surtout aux réseaux sociaux ? Ne me dites pas que vos clients seniors n'ont pas leur page Facebook !!!!



En se concentrant uniquement sur le métier, je dresse deux constats (attention scoop de ouf !). Rattachez vos ceintures ! Vous êtes prêt(e)s ?



D'abord, nos agences accusent un déficit d’image (nous y reviendrons) et puis, les habitudes des voyageurs ont profondément changé !



Alors intéressons-nous donc à ce voyageur, celui que nous voulons tous convaincre.

Ultra-informé, connecté... et notre valeur ajoutée ?! On le constate toutes et tous, le voyageur se tourne souvent vers les agences au moment où la vie se complexifie : mariage (ça c'est sûr que ce sont des complications), enfants (là je t'en parle même pas), manque de temps, besoin de sécurité...



Il est ultra-informé : réseaux sociaux, blogs, émissions, IA, etc., influencent fortement ses choix.



Qui n'a pas eu dans son agence, un client qui sait déjà tout mieux que nous, et qui pourtant est passé à côté du principal ?



Il pense aussi que l’agence est plus chère (ahhh, s'il connaissait les marges des agences de voyages sérieux !). Il compare sur Internet et ne voit que le prix. Dans sa tête, pour résumer et grossir le trait, il se demande à quoi on sert vraaaiiimmmeeeennnt.



Il est connecté, pressé, veut du visuel (effet waouh), du réactif (allez, on se dépêche), du personnalisé (ça c'est fait pour toi), pouvoir payer en ligne et accéder facilement à son dossier.



Il réfléchit à ses vacances le soir et le week-end, en décalé avec nos horaires d'ouverture... bref, en gros, quand nous on est déjà à l'apéro ou qu'on fait la grasse mat' pour récupérer.



Malgré tout, il a un besoin réel de conseil et d’expertise et surtout il veut être rassuré. On peut le constater chaque jour avec nos groupes de voyageurs.



Il ne veut plus forcément du séjour standard 7 nuits, mais du flexible ( "Moi je veux partir 6 nuits et 2 jours" ... "Euhhhh...").



Il cherche une relation humaine, un agent qu’il suit et qui puisse lui tenir la main même à distance et en qui il a surtout méga confiance.



Enfin, il attend qu’on vienne le chercher, autrement que par une simple promo.

Le voyageur a changé, c'est une formidable opportunité ! Le voyageur a changé. Ce n’est ni une menace, ni une fatalité, mais une formidable opportunité.



Notre métier n’est pas en fin de parcours, il prend un nouveau virage.



Pour vous accompagner à mieux négocier cette courbe qui parait interminable et dont on ne voit le bout, je reviendrai vous livrer tous les mois mes bons tuyaux pour vous éviter une sortie de route.



Des conseils simples, rapides à mettre en place sur des thématiques variées : rendre visible sa valeur ajoutée, simplifier et fluidifier le parcours client, incarner votre métier...



Et, dans une Gran Torino comme dans une agence de voyages, n'oubliez pas : le plus important reste de tenir le volant.



À très vite pour les prochains bons tuyaux !



- JC (pas celui né il y a 2026 ans... le vrai ;-) )

