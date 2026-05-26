Parc Spirou : le pari gagnant de la nouvelle zone Naruto "Konoha Land" - Illustration Parc Spirou, 2002 MASASHI KISHIMOTO
Le 4 avril 2026, le Parc Spirou lançait une nouvelle zone immersive inspirée de l'univers du manga Naruto : "Konoha Land" avec de nouvelles attractions, dont le "Kyubi Unchained" attraction phare de la zone.
Cet investissement de plus de 16 millions d'euros a permis au parc Spirou d'enregistrer une forte hausse de fréquentation, 80 000 visiteurs soit presque le double de 2025 comparé à la même période (45 000), une belle hausse de 67 % selon l'agence de relation presse du parc.
2026 fait même mieux qu'en 2023, où le parc s'était agrandi avec le lancement d'une zone aquatique, Wave Island, dernier ajout du parc avant Naruto. La fréquentation avait alors progressé de 56 % sur cette année jugée référente.
Cet investissement de plus de 16 millions d'euros a permis au parc Spirou d'enregistrer une forte hausse de fréquentation, 80 000 visiteurs soit presque le double de 2025 comparé à la même période (45 000), une belle hausse de 67 % selon l'agence de relation presse du parc.
2026 fait même mieux qu'en 2023, où le parc s'était agrandi avec le lancement d'une zone aquatique, Wave Island, dernier ajout du parc avant Naruto. La fréquentation avait alors progressé de 56 % sur cette année jugée référente.
La Provence numéro 1 des destinations des Français
Cette dynamique va dans le sens des tendances du tourisme estival.
En effet selon l'étude Qualimétrie "Projection Vacances 2026", 32 % des Français qui envisageaient initialement de partir à l’étranger ont finalement choisi de rester en France, avec la région PACA comme destination privilégiée (31 %).
Avec l'installation de "Konoha Land" au parc Spirou, le Japon s'invite au milieu de la Provence, et offre un choc culturel intéressant.
En effet selon l'étude Qualimétrie "Projection Vacances 2026", 32 % des Français qui envisageaient initialement de partir à l’étranger ont finalement choisi de rester en France, avec la région PACA comme destination privilégiée (31 %).
Avec l'installation de "Konoha Land" au parc Spirou, le Japon s'invite au milieu de la Provence, et offre un choc culturel intéressant.