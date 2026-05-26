Parc Spirou : le pari gagnant de la nouvelle zone Naruto "Konoha Land"

Cette dynamique va dans le sens des tendances du tourisme estival.



En effet selon l'étude Qualimétrie " Projection Vacances 2026 ", 32 % des Français qui envisageaient initialement de partir à l’étranger ont finalement choisi de rester en France, avec la région PACA comme destination privilégiée (31 %).



Avec l'installation de "Konoha Land" au parc Spirou, le Japon s'invite au milieu de la Provence, et offre un choc culturel intéressant.