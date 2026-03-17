Parc Spirou Provence : une zone immersive Naruto ouvrira en avril 2026

La zone accueilleraLa première, "Kyûbi Unchained", est un grand huit à propulsion développé par Zamperla.D’une durée de, il proposera un parcours de plus deavec deux lancements, des passages en tunnel, des moments d’apesanteur et, avant un retour en marche arrière.La seconde attraction, "Rasengan Chakra Rotation", s’adresse à un public familial. Ce manège de type Nebulaz, doté de quatre bras rotatifs et de, s’inspire de la célèbre technique du rasengan utilisée par le personnage principal.Pour compléter l’expérience,seront représentés sous forme de statues à taille réelle, réalisées par la société japonaise Design CoCo.Parmi eux figurent notamment Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno ou encore Kakashi Hatake.Ce nouvel espace représente un investissement de. Il s’inscrit dans un programme de développement plus large depuis l’ouverture du site en