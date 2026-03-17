Parc Spirou Provence : une zone immersive Naruto ouvrira en avril 2026

Le Parc Spirou Provence lance une zone dédiée à Naruto - Illustration Parc Spirou, 2002 MASASHI KISHIMOTO
Le Parc Spirou Provence annonce l’ouverture officielle de sa nouvelle zone immersive "Naruto - Konoha Land" à compter du samedi 4 avril 2026.
Avec ce nouvel espace, le parc devient le premier en Europe à proposer un univers entièrement consacré à Naruto.
La zone, qui s’étend sur 1,5 hectare, propose une reconstitution du village de Konoha. Les visiteurs pourront y découvrir plusieurs lieux emblématiques de la série, comme la Montagne des Hokage, le Bureau du Hokage ou encore des espaces de restauration inspirés de l’univers, à l’image d’Ichiraku Ramen et du Dango Shop.
Un parcours ninja, accessible dès le plus jeune âge, permettra également aux visiteurs de s’initier aux épreuves de l’examen Chûnin.
Le projet a été conçu en collaboration avec le studio japonais Studio Pierrot, producteur de l’anime, afin de garantir une fidélité à l’œuvre originale créée par Masashi Kishimoto.
Avec ce nouvel espace, le parc devient le premier en Europe à proposer un univers entièrement consacré à Naruto.
La zone, qui s’étend sur 1,5 hectare, propose une reconstitution du village de Konoha. Les visiteurs pourront y découvrir plusieurs lieux emblématiques de la série, comme la Montagne des Hokage, le Bureau du Hokage ou encore des espaces de restauration inspirés de l’univers, à l’image d’Ichiraku Ramen et du Dango Shop.
Un parcours ninja, accessible dès le plus jeune âge, permettra également aux visiteurs de s’initier aux épreuves de l’examen Chûnin.
Le projet a été conçu en collaboration avec le studio japonais Studio Pierrot, producteur de l’anime, afin de garantir une fidélité à l’œuvre originale créée par Masashi Kishimoto.
Deux nouvelles attractions
La zone accueillera deux attractions.
La première, "Kyûbi Unchained", est un grand huit à propulsion développé par Zamperla.
D’une durée de 79 secondes, il proposera un parcours de plus de 700 mètres avec deux lancements, des passages en tunnel, des moments d’apesanteur et une pointe à 75 km/h, avant un retour en marche arrière.
La seconde attraction, "Rasengan Chakra Rotation", s’adresse à un public familial. Ce manège de type Nebulaz, doté de quatre bras rotatifs et de 32 places, s’inspire de la célèbre technique du rasengan utilisée par le personnage principal.
Pour compléter l’expérience, dix personnages emblématiques seront représentés sous forme de statues à taille réelle, réalisées par la société japonaise Design CoCo.
Parmi eux figurent notamment Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno ou encore Kakashi Hatake.
Ce nouvel espace représente un investissement de 17 millions d’euros pour le parc. Il s’inscrit dans un programme de développement plus large depuis l’ouverture du site en 2018.
A lire aussi : Parcs d’attractions : les 3 conseils pour éviter les arnaques à la billetterie en ligne
La première, "Kyûbi Unchained", est un grand huit à propulsion développé par Zamperla.
D’une durée de 79 secondes, il proposera un parcours de plus de 700 mètres avec deux lancements, des passages en tunnel, des moments d’apesanteur et une pointe à 75 km/h, avant un retour en marche arrière.
La seconde attraction, "Rasengan Chakra Rotation", s’adresse à un public familial. Ce manège de type Nebulaz, doté de quatre bras rotatifs et de 32 places, s’inspire de la célèbre technique du rasengan utilisée par le personnage principal.
Pour compléter l’expérience, dix personnages emblématiques seront représentés sous forme de statues à taille réelle, réalisées par la société japonaise Design CoCo.
Parmi eux figurent notamment Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno ou encore Kakashi Hatake.
Ce nouvel espace représente un investissement de 17 millions d’euros pour le parc. Il s’inscrit dans un programme de développement plus large depuis l’ouverture du site en 2018.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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