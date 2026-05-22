Speedmedia : un nouveau binôme à la tête du développement

Martin Clément (à gauche) et François Klein (à droite) ont rejoint les équipes de SpeedMedia - Photo SpeedMedia
Speedmedia annonce la nomination de Martin Clément au poste de directeur des opérations et de François Klein à celui de directeur commercial. Une réorganisation managériale qui s’inscrit dans une volonté de structurer l’entreprise et d’accélérer le déploiement de sa feuille de route technologique.
La société lyonnaise explique vouloir « aligner les solutions de l'entreprise sur les besoins actuels de l'écosystème touristique ». Les deux dirigeants collaborent depuis quatre ans et ont notamment été associés au sein de VeryMountain, spécialiste du séjour sur mesure en montagne.
La société lyonnaise explique vouloir « aligner les solutions de l'entreprise sur les besoins actuels de l'écosystème touristique ». Les deux dirigeants collaborent depuis quatre ans et ont notamment été associés au sein de VeryMountain, spécialiste du séjour sur mesure en montagne.
Ils ont mené un "audit approfondi"
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Présents chez Speedmedia depuis février dernier, Martin Clément et François Klein ont mené « un audit approfondi de l’existant », analysé les opportunités du marché et retravaillé la roadmap produit de l’entreprise avant leur prise officielle de fonction.
Ingénieur de formation, Martin Clément prend la tête des opérations. Après un parcours dans la gestion de projets au Canada puis dans le tourisme, il sera chargé de « l'excellence opérationnelle et du déploiement de la nouvelle feuille de route produit ».
De son côté, François Klein, qui cumule quinze années d’expérience dans le management commercial au sein de la FoodTech et de la TravelTech, notamment chez Deliveroo et Zenchef, pilotera la stratégie commerciale et le développement des nouveaux comptes.
Pour rappel, Laurent Briquet ex-directeur général a quitté l'entreprise fin 2025.
Ingénieur de formation, Martin Clément prend la tête des opérations. Après un parcours dans la gestion de projets au Canada puis dans le tourisme, il sera chargé de « l'excellence opérationnelle et du déploiement de la nouvelle feuille de route produit ».
De son côté, François Klein, qui cumule quinze années d’expérience dans le management commercial au sein de la FoodTech et de la TravelTech, notamment chez Deliveroo et Zenchef, pilotera la stratégie commerciale et le développement des nouveaux comptes.
Pour rappel, Laurent Briquet ex-directeur général a quitté l'entreprise fin 2025.
Rrois axes principaux de développement
Avec cette nouvelle organisation, Speedmedia entend accélérer sa stratégie autour de trois axes principaux.
L’entreprise souhaite d’abord renforcer son accompagnement des autocaristes et des tour-opérateurs spécialistes en proposant des outils dédiés à la digitalisation de leur production. Selon le communiqué, ces solutions doivent permettre de « simplifier l'assemblage de séjours et automatiser les flux de distribution ».
Autre marché ciblé : les programmes d’avantages salariés et les plateformes de fidélité. Speedmedia met en avant une technologie adaptée aux besoins des CSE et associations d’actions sociales, grâce notamment à « une connectivité API fluide, un catalogue multi-producteurs et une expérience utilisateur simplifiée ».
Enfin, la société annonce le développement de nouveaux projets autour de la valorisation des territoires et de la commercialisation de séjours touristiques.
Speedmedia est une filiale du groupe Penguin World, aux côtés de Resaneo et Quartier Libre. L’entreprise développe notamment SpeedResa, son moteur de recherche et de réservation multi-TO destiné aux acteurs du B2B et du B2C.
L’entreprise souhaite d’abord renforcer son accompagnement des autocaristes et des tour-opérateurs spécialistes en proposant des outils dédiés à la digitalisation de leur production. Selon le communiqué, ces solutions doivent permettre de « simplifier l'assemblage de séjours et automatiser les flux de distribution ».
Autre marché ciblé : les programmes d’avantages salariés et les plateformes de fidélité. Speedmedia met en avant une technologie adaptée aux besoins des CSE et associations d’actions sociales, grâce notamment à « une connectivité API fluide, un catalogue multi-producteurs et une expérience utilisateur simplifiée ».
Enfin, la société annonce le développement de nouveaux projets autour de la valorisation des territoires et de la commercialisation de séjours touristiques.
Speedmedia est une filiale du groupe Penguin World, aux côtés de Resaneo et Quartier Libre. L’entreprise développe notamment SpeedResa, son moteur de recherche et de réservation multi-TO destiné aux acteurs du B2B et du B2C.