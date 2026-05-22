Speedmedia : un nouveau binôme à la tête du développement

Avec cette nouvelle organisation, Speedmedia entend accélérer sa stratégie autour de trois axes principaux.



L’entreprise souhaite d’abord renforcer son accompagnement des autocaristes et des tour-opérateurs spécialistes en proposant des outils dédiés à la digitalisation de leur production. Selon le communiqué, ces solutions doivent permettre de « simplifier l'assemblage de séjours et automatiser les flux de distribution ».



Autre marché ciblé : les programmes d’avantages salariés et les plateformes de fidélité. Speedmedia met en avant une technologie adaptée aux besoins des CSE et associations d’actions sociales, grâce notamment à « une connectivité API fluide, un catalogue multi-producteurs et une expérience utilisateur simplifiée ».



Enfin, la société annonce le développement de nouveaux projets autour de la valorisation des territoires et de la commercialisation de séjours touristiques.



Speedmedia est une filiale du groupe Penguin World, aux côtés de Resaneo et Quartier Libre. L’entreprise développe notamment SpeedResa, son moteur de recherche et de réservation multi-TO destiné aux acteurs du B2B et du B2C.