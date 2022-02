Resaneo va distribuer Ouigo avant l'été

Le Royaume-Uni a été plutôt percusseur en termes d'ouverture et de levée des restrictions ce qui est une bonne nouvelle notamment pour nos destinations Ecosse et Irlande.Nos collaborateurs profitent de janvier et de février pour aller sur place pour aller vérifier l'état de nos prestataires et de nos partenaires hôteliers car certains ont été contraints de fermer plusieurs mois.L'Islande qui est aussi une destination importante pour Quartier Libre est restée assez ouverte. Nous avons aussi la Norvège qui s'ouvre actuellement. Sur les Pays Baltes nous n'avons pas non plus de problème particulier. Et enfin la Russie qui reste fermée et qui est confrontée à des problèmes géopolitiques avec l'Ukraine.Nous agrémentons en permanence nos services de nouvelles briques. Nous avons développé notamment des outils pour les agences et tour-opérateurs qui s'adressent aux groupes et aux comités d'entreprises.Nous avons développé par exemple un module Groupe favorisant les inscriptions individuelles sur un groupe constitué.