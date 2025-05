FlixTrain : un futur concurrent de Ouigo en France et en Europe ?

Alors que l'activité a généré 27 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, la croissance annuelle attendue dans l’Union européenne oscille entre 4 et 5 %.



Dans un marché qui s'ouvre à une concurrence de plus en plus forte, notamment entre les opérateurs français, italiens et espagnols, FlixTrain entend désormais faire entendre la voix allemande.



C'est tout l'enjeu de cette commande XXL.



" Nous poursuivons une stratégie à long terme avec FlixTrain et nous allons considérablement étendre nos services dans les années à venir.



Avec l'expansion considérable de notre flotte de trains, nous entamons une nouvelle ère de voyages en train en Allemagne et en Europe. L'objectif global de FlixTrain est d'amener davantage de personnes à voyager en train de manière durable.



Nous ne prévoyons pas seulement d'augmenter notre part de marché, mais aussi d'augmenter considérablement le marché lui-même, " a déclaré André Schwämmlein, cofondateur et PDG de Flix.



Ces nouveaux matériels seront des rames européennes à grande vitesse.



Ils pourront atteindre les 230 km/h et seront équipés de systèmes d'information voyageurs, de la climatisation, du Wi-Fi, ainsi que d'autres fonctionnalités visant à améliorer " considérablement le confort de voyage des passagers ".



Encore inconnu en France, bien que l'opérateur ait un temps annoncé la création de cinq lignes dans l'Hexagone, FlixTrain se positionne clairement comme une offre low cost.



Son arrivée sur le marché français a été remis à plus tard en raison de la crise sanitaire et de péages ferroviaires élevés. Les conditions tarifaires n'ont pour l'heure que peu évoluées, rendant la France assez peu attractive.



Le plan est de se développer en Allemagne, puis étendre les lignes aux pays voisins. Très vite FlixTrain devrait s'imposer en Europe et éventuellement dans l'Hexagone, sans qu'il y ait pour le moment un plan précis pour franchir le Rhin.



Il pourrait donc à terme devenir un sérieux concurrent de OuiGo.