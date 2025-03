SpeedMedia : Innovation et Excellence pour le Secteur du Voyage !

Fondée sur une vision claire et une expertise approfondie, l'entreprise propose des outils innovants qui répondent aux besoins spécifiques de ses clients, tant en B2C qu'en B2B.



SpeedMedia propose notamment une plateforme entièrement personnalisable, connectée à plus de 70 tour-opérateurs (TO), permettant également de saisir sa propre Production et donner ainsi la possibilité aux agences de voyages et aux TO de diffuser en temps réel des offres variées telles que séjours, circuits, clubs, autotours, croisières, locations, etc.