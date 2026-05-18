Inspirations Voyages : Pearl Resorts of Tahiti, vendre la Polynésie en agence



L'ADN Pearl Resorts of Tahiti : l'authenticité polynésienne élevée au rang d'art

Au cours de cet entretien passionnant, Laurent Tapotofarerani revient sur ce qui constitue la singularité absolue de Pearl Resorts of Tahiti : son ancrage local. Propriété d'un grand groupe familial polynésien, la marque revendique une vision de l'hôtellerie où la culture locale n'est pas un simple décor, mais le cœur même de l'expérience.



Le groupe compte cinq établissements répartis sur quatre îles et trois archipels différents. Une excellence qui ne passe pas inaperçue : trois de ces hôtels sont de fiers membres de l'association Relais & Châteaux, et deux d'entre eux (Le Bora Bora et Le Taha'a) viennent tout juste d'être couronnés par deux prestigieuses Clefs Michelin en 2025. Cette reconnaissance internationale valide une stratégie d'investissement massive. En effet, près de 75 millions d'euros ont été injectés depuis 2019 pour sublimer ces adresses, prouvant la solidité financière du groupe et sa volonté d'offrir le meilleur standard de qualité aux voyageurs.



Le Bora Bora et Le Taha'a : redéfinir le luxe par l'immersion culturelle

Pour tout agent de voyages, proposer Le Bora Bora by Pearl Resorts ou Le Taha'a by Pearl Resorts, c'est offrir une vision inédite du luxe. À Bora Bora, l'établissement bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle, isolé au nord-ouest du lagon, offrant une tranquillité absolue et des vues magistrales sur le mythique Mont Otemanu. Loin du concept de l'hôtel-béton, le domaine se fond dans 17 hectares de jardins luxuriants. La rénovation a permis de repenser entièrement l'expérience : les clients sont accueillis par une spectaculaire porte en bois sculpté de 8 mètres de haut, dissimulée dans la jungle, marquant symboliquement l'entrée dans un autre monde. Le propriétaire, véritable mécène, y a intégré une galerie d'art et des œuvres monumentales pour que chaque séjour soit aussi un voyage culturel.



Le Taha'a, quant à lui, joue la carte de la discrétion et de l'intégration parfaite à la nature. Souvent décrit comme un hôtel "sous-bois", il se devine à peine depuis la mer. Faisant face au site archéologique de Taputapuatea (sur l'île voisine de Raiatea), berceau de la civilisation polynésienne, l'hôtel a récemment inauguré un village polynésien en son sein. Les voyageurs peuvent ainsi participer à des ateliers culturels, découvrir l'artisanat local et ressentir le fameux "Mana", cette force spirituelle si chère aux Polynésiens, dans un cadre d'une sérénité absolue.



Le Tikehau, une originalité Chic & Sauvage

Seul hôtel de l’atoll de Tikehau, dans l’archipel des Tuamotu, Le Tikehau a été entièrement rénové en 2024. Installé au cœur d’un environnement préservé, l’établissement surplombe un lagon turquoise et met en valeur la richesse sous-marine polynésienne à travers sa décoration inspirée des coraux, poissons tropicaux, grands pélagiques et perles de Polynésie.



Les jardins alternent sable, pelouses et cocotiers, ponctués de sculptures minérales et végétales intégrées au paysage naturel. À la tombée de la nuit, les parfums des fleurs endémiques enveloppent les lieux, tandis que la pêche du jour est servie en bordure du jardin de corail. Un amphithéâtre en marbre brut et deux tours d’observation suspendues au-dessus du récif complètent l’expérience.



L’hôtel propose 29 bungalows et suites construits en matériaux naturels, dont plusieurs sur pilotis au-dessus du lagon translucide. Pensé comme un village lacustre, il associe charme sauvage et confort raffiné.



Fidèle à l’esprit « chic & sauvage » de la collection Pearl Resorts of Tahiti, Le Tikehau offre un luxe discret en harmonie avec son environnement. L’établissement dispose de deux restaurants, d’un Fare massage, d’un Fare fitness suspendus au-dessus du lagon, d’une boutique, d’un amphithéâtre en plein air et de deux tours d’observation.



Ultra-exclusivité et exploration : Vahine Private Island et les Marquises





De l'autre côté, Pearl Resorts of Tahiti s'adresse aux âmes d'explorateurs avec son lodge à Nuku Hiva, dans l'archipel des Marquises. À 3h30 de vol de Tahiti, l'expérience change radicalement de dimension. Ici, pas de plages de sable blanc ou de bungalows sur pilotis, mais une plongée vertigineuse dans une terre sauvage, mystique et puissante. Laurent Tapotofarerani explique comment vendre ce lodge (vendu obligatoirement en package de 3 nuits minimum) : c'est une destination qui s'adresse à ceux qui veulent vivre la Polynésie brute, à travers des excursions en 4x4, des randonnées équestres ou la découverte des impressionnants tikis de pierre. L'émission Inspirations Voyages met également en lumière deux autres joyaux de la collection, répondant à des typologies de clients très spécifiques. D'un côté, le besoin d'hyper-exclusivité avec Vahine Private Island. Récemment acquise et rebaptisée par le groupe, cette île privée située dans le lagon de Taha'a ne compte que 9 unités. C'est le produit ultime pour les clients VIP, les familles intergénérationnelles ou les petits groupes d'amis qui souhaitent privatiser un bout du monde. La flexibilité est totale, le service est sur-mesure, et la déconnexion est garantie.De l'autre côté, Pearl Resorts of Tahiti s'adresse aux âmes d'explorateurs avec son lodge à Nuku Hiva, dans l'archipel des Marquises. À 3h30 de vol de Tahiti, l'expérience change radicalement de dimension. Ici, pas de plages de sable blanc ou de bungalows sur pilotis, mais une plongée vertigineuse dans une terre sauvage, mystique et puissante. Laurent Tapotofarerani explique comment vendre ce lodge (vendu obligatoirement en package de 3 nuits minimum) : c'est une destination qui s'adresse à ceux qui veulent vivre la Polynésie brute, à travers des excursions en 4x4, des randonnées équestres ou la découverte des impressionnants tikis de pierre.



Stratégie B2B : des tarifs agressifs et de nouvelles cibles de clientèle