Inspirations Voyages : Marriott Mauritius, vendre l'Île Maurice en agence

Pour un agent de voyages, maîtriser le portefeuille de la marque, c'est pouvoir offrir trois expériences radicalement distinctes à ses clients.



Le mythique The St Régis le Morne, situé sur la spectaculaire péninsule du Morne Brabant (classée au patrimoine mondial de l'UNESCO), incarne le luxe historique. C'est l'adresse idéale pour une clientèle VIP à la recherche d'une élégance classique, d'une intimité rare et du service de majordome sur-mesure qui fait la renommée internationale de la marque.



Le Méridien Ile Maurice, de son côté, offre une flexibilité architecturale redoutable. Si l'hôtel dispose de superbes espaces pensés pour l'accueil des tribus familiales, il se distingue surtout par sa zone exclusive "Nirvana". Entièrement réservée aux adultes (Adults Only), cette aile permet aux couples de profiter d'une piscine privée, de services dédiés et d'une tranquillité absolue, tout en accédant aux infrastructures du grand resort.



Enfin, The Westin Turtle Bay s'adresse aux voyageurs en quête de ressourcement. Posé face au parc marin de la baie des tortues, tout le concept de la marque tourne autour du bien-être profond : de la nutrition pointue aux célèbres lits Heavenly Bed conçus pour optimiser le sommeil, l'hôtel offre une véritable retraite revitalisante.