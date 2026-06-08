logo TourMaG  
Recherche avancée

Inspirations Voyages : Marriott Mauritius, vendre l'Île Maurice en agence

Des concepts hôteliers d'exception, une forte identité locale et une protection B2B pour booster vos ventes en agence de voyages.


La destination Île Maurice reste une valeur refuge pour les voyageurs en quête de soleil, de sécurité et d'un service haut de gamme. Mais face à une offre hôtelière pléthorique et à une clientèle qui ne se contente plus du simple triptyque "plage-cocotiers-lagon", comment faire la différence au comptoir ? Dans ce nouvel épisode d’Inspirations Voyages, nous recevons Sébastien Piette, Directeur régional des ventes et du marketing pour Marriott Mauritius. Son objectif : donner aux agents de voyages toutes les clés pour maîtriser l'écosystème du groupe et maximiser leurs ventes sur ces trois adresses d'exception.


Rédigé par Fabien Da Luz le Dimanche 21 Juin 2026 à 21:00

L'expertise d'un homme de terrain au service du B2B

Avant de plonger dans l'offre hôtelière, l'émission s'attarde sur le parcours de l'invité, qui garantit une compréhension fine des enjeux de la distribution. Fort de plus de vingt ans d'expérience, Sébastien Piette connaît intimement la réalité des agences de voyages. Ayant fait ses armes au sein des réseaux Carrefour Voyages et Galeries Lafayette Voyages au début des années 2000, il a ensuite intégré le tour-opérating chez Tourinter (Passion des Îles).

Son expertise de l'océan Indien s'est forgée sur le terrain, d'abord en tant que responsable commercial pour Naïade (devenu Lux* Resorts & Hotels), puis à La Réunion, où il a pris la direction commerciale d'établissements de renom avant de diriger le DMC Connections Réunion. Cette double casquette – distributeur et hôtelier/réceptif – lui permet aujourd'hui d'apporter chez Marriott Mauritius une vision stratégique parfaitement alignée avec les besoins de sécurité et de rentabilité des agents de voyages français.

L'ADN Marriott Mauritius : l'humain et l'hospitalité locale

Ce qui constitue la singularité du groupe Marriott Mauritius face à d'autres mastodontes internationaux standardisés, c'est son ancrage résolument local. Sur une destination où le sourire et le sens naturel de l'accueil sont légendaires, le groupe met un point d'honneur à s'appuyer sur un personnel ultra-majoritairement mauricien. Cette stratégie n'est pas qu'un détail RH : c'est la garantie absolue d'offrir aux voyageurs une immersion authentique, des échanges sincères et un service sur-mesure, fidèles à la réputation d'excellence qui a fait le succès de l'île.

Le groupe gère aujourd'hui trois établissements de grand prestige, chacun possédant une identité architecturale et conceptuelle très marquée pour répondre à des typologies de clients précises : Le Méridien Ile Maurice, The Westin Turtle Bay Resort & Spa, et le prestigieux The St Régis le Morne. Cette segmentation franche est un atout majeur pour les vendeurs, qui peuvent cibler chirurgicalement le bon produit en fonction des requêtes.

The St Régis le Morne, Le Méridien Ile Maurice et The Westin : trois visions du luxe

Pour un agent de voyages, maîtriser le portefeuille de la marque, c'est pouvoir offrir trois expériences radicalement distinctes à ses clients.

Le mythique The St Régis le Morne, situé sur la spectaculaire péninsule du Morne Brabant (classée au patrimoine mondial de l'UNESCO), incarne le luxe historique. C'est l'adresse idéale pour une clientèle VIP à la recherche d'une élégance classique, d'une intimité rare et du service de majordome sur-mesure qui fait la renommée internationale de la marque.

Le Méridien Ile Maurice, de son côté, offre une flexibilité architecturale redoutable. Si l'hôtel dispose de superbes espaces pensés pour l'accueil des tribus familiales, il se distingue surtout par sa zone exclusive "Nirvana". Entièrement réservée aux adultes (Adults Only), cette aile permet aux couples de profiter d'une piscine privée, de services dédiés et d'une tranquillité absolue, tout en accédant aux infrastructures du grand resort.

Enfin, The Westin Turtle Bay s'adresse aux voyageurs en quête de ressourcement. Posé face au parc marin de la baie des tortues, tout le concept de la marque tourne autour du bien-être profond : de la nutrition pointue aux célèbres lits Heavenly Bed conçus pour optimiser le sommeil, l'hôtel offre une véritable retraite revitalisante.

"Destination Dining" : la fin de la demi-pension restrictive

L'innovation commerciale majeure détaillée par Sébastien Piette est le concept de "Destination Dining". Bien souvent, les clients optant pour une demi-pension classique ressentent la frustration d'être captifs du restaurant principal de leur hôtel, créant une lassitude sur un séjour de 7 à 10 nuits.

Pour casser ce frein, Marriott Mauritius décloisonne son offre : les voyageurs ont la liberté totale de dîner dans les 14 restaurants répartis sur les trois hôtels du groupe, sans restriction liée à leur formule initiale. Une flexibilité culinaire exceptionnelle qui constitue un argument décisif au moment de la vente en agence.

Parité tarifaire et offres B2B imbattables

Au-delà de l'expérience sur place, Sébastien Piette est très clair sur la stratégie de distribution du groupe Marriott Mauritius : le B2B est protégé. Le groupe garantit une stricte parité tarifaire pour éviter aux agents d'être court-circuités par les agrégateurs en ligne. Mieux, des offres promotionnelles très agressives (pouvant atteindre -45 % de réduction avec surclassement) sont régulièrement mises à disposition du réseau. De quoi sécuriser les ventes et garantir un panier moyen très intéressant.


Lu 166 fois

Tags : Inspirations Voyages
Notez
Martinique
Dernières vidéos
Dernière heure

Inspirations Voyages : Marriott Mauritius, vendre l'Île Maurice en agence

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été

Île de Tatihou : j’ai testé pour vous... dormir sur un caillou !

Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !

Brand News

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027
Cet été, cap sur l’Asie avec des départs garantis et des promotions exceptionnelles. L’été approche...
Les annonces

TIME TOURS - Technicien(ne) Groupes Back-Office confirmé(e) H/F - CDI - (Clichy (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260601036 - Conception et exécution des campagnes de publicité institutionnelle du Tourisme tunisien.
APPEL D'OFFRES TOURISME

NOMBALAIS EVASION - Alternant(e) Master Tourisme H/F - (Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités
Distribution

Distribution

Le Convenc'Tour 2027 aura lieu à ...

Le Convenc'Tour 2027 aura lieu à ...
Partez en France

Partez en France

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Inauguration du « Riverside Western Lodge » : Europa-Park Resort agrandit sa cité western

Inauguration du « Riverside Western Lodge » : Europa-Park Resort agrandit sa cité western
Production

Production

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés
AirMaG

AirMaG

Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !

Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

La nouvelle édition de France Tourisme Tech recherche ses start-up !

La nouvelle édition de France Tourisme Tech recherche ses start-up !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

GROOM : une conciergerie haut de gamme ouvre à Bandol

GROOM : une conciergerie haut de gamme ouvre à Bandol
HotelMaG

Hébergement

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro ajoute Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises à son portefeuille

Cruisepro ajoute Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises à son portefeuille
TravelJobs

Emploi & Formation

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias