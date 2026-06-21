Zanzibar : RIU et TUI France signent un fam trip grandiose à la découverte du nouveau Riu Palace Swahili

Le Riu Palace swahili (Adults Only) : modernité, confort et authenticité africaine
Doté de 507 suites spacieuses et soigneusement décorées, le Riu Palace Swahili impressionne d'emblée par son architecture. Réservé exclusivement aux adultes, l'hôtel garantit une immersion totale dès l'arrivée, offrant aux vacanciers la sensation immédiate de poser leurs valises en Afrique grâce à une décoration singulière et chaleureuse.
L'un des atouts majeurs de l'hôtel réside également dans sa situation géographique privilégiée. Situé du bon côté de l'île pour admirer des couchers de soleil à couper le souffle, l’établissement bénéficie d’une plage unique où l’effet des marées est presque inexistant, garantissant une baignade idyllique à toute heure de la journée.
Les suites, réparties en 5 catégories, disposent toutes de détails particulièrement appréciés de la clientèle, comme un mini-bar approvisionné et des peignoirs douillets. Pour les voyageurs en quête d'exclusivité, la catégorie Elite Club pousse le raffinement à son paroxysme : en plus d'un cadeau de bienvenue personnalisé et d'un service d'aromathérapie en chambre, les clients y profitent de distributeurs d'alcool et de snacks directement en chambre. Ils bénéficient également d'un accès privilégié à des espaces exclusifs, tels qu'une piscine et un lounge bar privatif, des boissons de marques premium, ainsi que d'un restaurant raffiné dédié pour savourer un délicieux petit-déjeuner à la carte.
L'un des atouts majeurs de l'hôtel réside également dans sa situation géographique privilégiée. Situé du bon côté de l'île pour admirer des couchers de soleil à couper le souffle, l’établissement bénéficie d’une plage unique où l’effet des marées est presque inexistant, garantissant une baignade idyllique à toute heure de la journée.
Les suites, réparties en 5 catégories, disposent toutes de détails particulièrement appréciés de la clientèle, comme un mini-bar approvisionné et des peignoirs douillets. Pour les voyageurs en quête d'exclusivité, la catégorie Elite Club pousse le raffinement à son paroxysme : en plus d'un cadeau de bienvenue personnalisé et d'un service d'aromathérapie en chambre, les clients y profitent de distributeurs d'alcool et de snacks directement en chambre. Ils bénéficient également d'un accès privilégié à des espaces exclusifs, tels qu'une piscine et un lounge bar privatif, des boissons de marques premium, ainsi que d'un restaurant raffiné dédié pour savourer un délicieux petit-déjeuner à la carte.
Une table délicieuse et une formule tout compris 24h/24
Fidèle à sa réputation, RIU propose ici une formule All Inclusive 24h/24 d'une qualité remarquable, portée par un personnel d'un naturel souriant, serviable et d'une gentillesse hors pair, souvent comparé aux meilleurs standards de l'océan Indien.
Le cœur gastronomique de l'hôtel bat à travers ses 7 restaurants. Le restaurant principal propose un buffet généreux, varié et coloré, mêlant recettes locales et internationales, agrémenté de sessions de show cooking plusieurs fois par semaine.
Pour les dîners à la carte, les clients peuvent varier les plaisirs grâce aux 4 restaurants thématiques : l'italien, le Steakhouse, le restaurant méditerranéen (qui oscille entre spécialités grecques et produits de la mer) et le très raffiné Krystal Gourmet. Ce dernier propose des assiettes de haute volée à base de produits nobles tels que du poulpe, de la langoustine ou de l’agneau fondant. Sans oublier le Pepe’s Grill pour des déjeuners décontractés.
Le service des boissons se décline dans les nombreux bars du complexe pour changer d'ambiance au fil de la journée. Grande nouveauté de la marque : chaque soir, un mixologue prépare devant les clients un "cocktail du jour" exclusif, une prestation haut de gamme qui rencontre un franc succès.
Le cœur gastronomique de l'hôtel bat à travers ses 7 restaurants. Le restaurant principal propose un buffet généreux, varié et coloré, mêlant recettes locales et internationales, agrémenté de sessions de show cooking plusieurs fois par semaine.
Pour les dîners à la carte, les clients peuvent varier les plaisirs grâce aux 4 restaurants thématiques : l'italien, le Steakhouse, le restaurant méditerranéen (qui oscille entre spécialités grecques et produits de la mer) et le très raffiné Krystal Gourmet. Ce dernier propose des assiettes de haute volée à base de produits nobles tels que du poulpe, de la langoustine ou de l’agneau fondant. Sans oublier le Pepe’s Grill pour des déjeuners décontractés.
Le service des boissons se décline dans les nombreux bars du complexe pour changer d'ambiance au fil de la journée. Grande nouveauté de la marque : chaque soir, un mixologue prépare devant les clients un "cocktail du jour" exclusif, une prestation haut de gamme qui rencontre un franc succès.
L’art de vibrer et de se détendre
L’hôtel propose une animation douce en journée avec des activités sportives, tandis que des spectacles professionnels de grande qualité animent chaque soirée. Côté relaxation, les clients profitent d'une piscine de détente et d'un hammam en libre accès, ou peuvent opter pour les soins et massages en supplément du Renova Spa. Sur la plage, le partenaire Scuba Caribe complète l'expérience avec une large offre d'activités nautiques.
Ce cadre d'exception réservé aux adultes s'adapte aussi bien aux couples et aux lunes de miel, qui peuvent s'offrir un dîner romantique exclusif sur la plage en supplément, qu'aux séminaires d’entreprises grâce à une salle de conférence parfaitement équipée.
Ce cadre d'exception réservé aux adultes s'adapte aussi bien aux couples et aux lunes de miel, qui peuvent s'offrir un dîner romantique exclusif sur la plage en supplément, qu'aux séminaires d’entreprises grâce à une salle de conférence parfaitement équipée.
Un hôtel RIU pour chaque type de voyageur
Pour bien conseiller les voyageurs, les agents de voyages ont pu analyser l'ADN de la chaîne à travers ses trois établissements sur l'île. Chacun possède son style et sa cible. Si le Riu Palace Swahili incarne le parfait équilibre moderne et haut de gamme, le Riu Jambo se positionne comme l'option idéale pour les familles à la recherche d'une ambiance conviviale. Le Riu Palace Zanzibar, quant à lui, est l'adresse du raffinement intimiste et feutré, parfait pour une clientèle exigeante en quête de sérénité absolue.
L'expérience de la destination et le sens de la fête
TUI France et RIU ont mis la barre très haut pour ce fam trip en offrant aux agents de voyages une immersion totale dans les richesses de la Tanzanie. Au programme : l'incontournable excursion en mer Safari Blue et un safari d'une nuit magique au parc national de Saadani. Une opportunité de rappeler que Zanzibar se combine à merveille avec une journée culturelle à Stone Town ou une extension safari d'une ou deux nuits combinée avant de profiter de vacances farniente.
Pour clore ce voyage en beauté, les participants ont vibré au rythme de la célèbre RIU Party, organisée chaque vendredi soir au Riu Jambo. En alternant les thèmes (White et Neon Party), le staff et les danseurs de RIU ont offert un show exceptionnel, garantissant un clap de fin mémorable sous le signe de la joie et de la bonne humeur.
Pour clore ce voyage en beauté, les participants ont vibré au rythme de la célèbre RIU Party, organisée chaque vendredi soir au Riu Jambo. En alternant les thèmes (White et Neon Party), le staff et les danseurs de RIU ont offert un show exceptionnel, garantissant un clap de fin mémorable sous le signe de la joie et de la bonne humeur.
Paroles d'experts : le témoignage des agents de voyages
« C'est une chouette découverte parce que c'est un hôtel qui est nouveau, qui est ouvert depuis janvier 2026 et qui est vraiment dans l'ADN RIU mais sur une gamme un petit peu plus haute. Je trouve que la chose qu'on voit vraiment en premier c'est le service, la gentillesse du personnel. Vous croisez quelqu'un c'est toujours avec un mot gentil, un bonjour, comment allez-vous. Le service au niveau des chambres, au niveau de la réception, au niveau du personnel dans les restaurants : on se sent à la maison. On est vraiment accueillis les bras ouverts comme rarement on voit dans des chaînes hôtelières et chez RIU c'est vraiment leur force. »
— LAURENT CHAMPENOIT, TUI Store Ordener, Paris
« Les chambres sont grandes. La literie est vraiment très bonne. La restauration, tous ces restaurants à la carte que l'on peut découvrir. On n'est pas uniquement en formule buffet, on peut être aussi servi à table. J'avais déjà vendu le Riu Palace à Zanzibar à des jeunes mariés qui avaient voulu un voyage de noces. Et donc celui-ci, je pourrais également le conseiller à ce type de clientèle. »
— PEGGY RAMAUT, TUI STORE LILLE AGACHES
« J'ai été d’abord impressionnée par l'architecture, et quand tu rentres, tu as vraiment l'impression d'être en Afrique, et ça, j'apprécie énormément, toute la déco qui est vraiment différente d'autres complexes. Au niveau de la taille, c'est vrai que c'est un hôtel qui est assez imposant, mais pour le coup, on ne s'en rend même pas compte. Pour avoir testé des restaurants, il y a quand même beaucoup de clients et, au final, on n'a pas l'impression d'être oppressé, d'avoir beaucoup de monde, et ça, c'est plutôt agréable. Je trouve que la vue, avec les piscines qui surplombent la mer, c'est quand même aussi un très beau point fort. En termes d'avantage aussi, il ne faut pas oublier que chez RIU, l'agent de voyage peut être récompensé. Et ça, c'est quand même pas mal. Vous avez possibilité d'inscrire et d'avoir des points, etc. Et là, c'est à vous les vacances ! »
— DELPHINE BLANDEL, TUI STORE SAVENAY
— LAURENT CHAMPENOIT, TUI Store Ordener, Paris
« Les chambres sont grandes. La literie est vraiment très bonne. La restauration, tous ces restaurants à la carte que l'on peut découvrir. On n'est pas uniquement en formule buffet, on peut être aussi servi à table. J'avais déjà vendu le Riu Palace à Zanzibar à des jeunes mariés qui avaient voulu un voyage de noces. Et donc celui-ci, je pourrais également le conseiller à ce type de clientèle. »
— PEGGY RAMAUT, TUI STORE LILLE AGACHES
« J'ai été d’abord impressionnée par l'architecture, et quand tu rentres, tu as vraiment l'impression d'être en Afrique, et ça, j'apprécie énormément, toute la déco qui est vraiment différente d'autres complexes. Au niveau de la taille, c'est vrai que c'est un hôtel qui est assez imposant, mais pour le coup, on ne s'en rend même pas compte. Pour avoir testé des restaurants, il y a quand même beaucoup de clients et, au final, on n'a pas l'impression d'être oppressé, d'avoir beaucoup de monde, et ça, c'est plutôt agréable. Je trouve que la vue, avec les piscines qui surplombent la mer, c'est quand même aussi un très beau point fort. En termes d'avantage aussi, il ne faut pas oublier que chez RIU, l'agent de voyage peut être récompensé. Et ça, c'est quand même pas mal. Vous avez possibilité d'inscrire et d'avoir des points, etc. Et là, c'est à vous les vacances ! »
— DELPHINE BLANDEL, TUI STORE SAVENAY
Le coin des transports
Discover Airlines, la compagnie loisirs premium du groupe Lufthansa, propose quatre vols hebdomadaires vers Zanzibar au départ de Francfort, opérés en Airbus A330 configuré en Business Class, Premium Economy et Economy. Rejoignez facilement Francfort grâce aux nombreux vols Lufthansa depuis Paris, Lyon, Nice, Marseille et Strasbourg.