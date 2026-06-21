Zanzibar : RIU et TUI France signent un fam trip grandiose à la découverte du nouveau Riu Palace Swahili

« C'est une chouette découverte parce que c'est un hôtel qui est nouveau, qui est ouvert depuis janvier 2026 et qui est vraiment dans l'ADN RIU mais sur une gamme un petit peu plus haute. Je trouve que la chose qu'on voit vraiment en premier c'est le service, la gentillesse du personnel. Vous croisez quelqu'un c'est toujours avec un mot gentil, un bonjour, comment allez-vous. Le service au niveau des chambres, au niveau de la réception, au niveau du personnel dans les restaurants : on se sent à la maison. On est vraiment accueillis les bras ouverts comme rarement on voit dans des chaînes hôtelières et chez RIU c'est vraiment leur force. »

— LAURENT CHAMPENOIT, TUI Store Ordener, Paris



« Les chambres sont grandes. La literie est vraiment très bonne. La restauration, tous ces restaurants à la carte que l'on peut découvrir. On n'est pas uniquement en formule buffet, on peut être aussi servi à table. J'avais déjà vendu le Riu Palace à Zanzibar à des jeunes mariés qui avaient voulu un voyage de noces. Et donc celui-ci, je pourrais également le conseiller à ce type de clientèle. »

— PEGGY RAMAUT, TUI STORE LILLE AGACHES



« J'ai été d’abord impressionnée par l'architecture, et quand tu rentres, tu as vraiment l'impression d'être en Afrique, et ça, j'apprécie énormément, toute la déco qui est vraiment différente d'autres complexes. Au niveau de la taille, c'est vrai que c'est un hôtel qui est assez imposant, mais pour le coup, on ne s'en rend même pas compte. Pour avoir testé des restaurants, il y a quand même beaucoup de clients et, au final, on n'a pas l'impression d'être oppressé, d'avoir beaucoup de monde, et ça, c'est plutôt agréable. Je trouve que la vue, avec les piscines qui surplombent la mer, c'est quand même aussi un très beau point fort. En termes d'avantage aussi, il ne faut pas oublier que chez RIU, l'agent de voyage peut être récompensé. Et ça, c'est quand même pas mal. Vous avez possibilité d'inscrire et d'avoir des points, etc. Et là, c'est à vous les vacances ! »

— DELPHINE BLANDEL, TUI STORE SAVENAY