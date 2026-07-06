Foz do Iguaçu : entre puissance naturelle et expériences d'exception

Foz do Iguaçu : au cœur d’un patrimoine naturel mondial
Située dans l’État du Paraná, Foz do Iguaçu abrite les célèbres Chutes d’Iguaçu, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Composé de plus de 270 cascades s’étendant sur près de trois kilomètres, ce chef-d’œuvre de la nature impressionne par sa puissance et sa beauté.
La célèbre Garganta do Diabo (Gorge du Diable), point culminant du site, offre un spectacle saisissant où l’eau, la brume et la lumière créent un décor spectaculaire et en perpétuel mouvement.
Au-delà des chutes, la destination séduit également par son caractère cosmopolite, fruit de la rencontre entre plusieurs cultures et nationalités.
Les Chutes d’Iguaçu : un spectacle grandiose
Considérées parmi les plus belles chutes d’eau du monde, les Chutes d’Iguaçu offrent une expérience immersive unique. Les passerelles permettent d’approcher les cascades au plus près, tandis que les panoramas révèlent toute la majesté de cet écosystème exceptionnel.
Du côté brésilien, les vues panoramiques offrent une perspective spectaculaire sur l’ensemble des chutes. Du côté argentin, les sentiers permettent une immersion au cœur même des cascades.
À chaque saison, le paysage se transforme, offrant des expériences visuelles toujours renouvelées.
Du côté brésilien, les vues panoramiques offrent une perspective spectaculaire sur l’ensemble des chutes. Du côté argentin, les sentiers permettent une immersion au cœur même des cascades.
À chaque saison, le paysage se transforme, offrant des expériences visuelles toujours renouvelées.
Expériences exclusives : émotions et privilèges
Foz do Iguaçu se découvre à travers des expériences qui allient nature, aventure et exclusivité.
Survol en hélicoptère au-dessus des chutes, excursions privées en bateau jusqu’au pied des cascades, visites VIP du parc avant l’ouverture au public ou encore dîners gastronomiques avec vue sur la forêt tropicale : chaque activité permet de vivre la destination sous un angle privilégié.
Les amateurs de sensations fortes apprécieront l’émotion unique de naviguer au plus près des chutes, tandis que les voyageurs en quête de contemplation pourront profiter de moments privilégiés au cœur de la nature.
Survol en hélicoptère au-dessus des chutes, excursions privées en bateau jusqu’au pied des cascades, visites VIP du parc avant l’ouverture au public ou encore dîners gastronomiques avec vue sur la forêt tropicale : chaque activité permet de vivre la destination sous un angle privilégié.
Les amateurs de sensations fortes apprécieront l’émotion unique de naviguer au plus près des chutes, tandis que les voyageurs en quête de contemplation pourront profiter de moments privilégiés au cœur de la nature.
Culture et rencontres : au carrefour de trois pays
Le Parc National d’Iguaçu protège l’une des plus importantes réserves de forêt atlantique d’Amérique du Sud. Cet environnement exceptionnel abrite une faune et une flore remarquables, parmi lesquelles toucans, coatis, papillons colorés et centaines d’espèces d’oiseaux.
Des randonnées guidées permettent d’explorer des sentiers moins fréquentés et de découvrir la richesse écologique de cette région unique.
La connexion permanente entre eau, forêt et biodiversité crée une atmosphère profondément ressourçante.
Foz do Iguaçu dispose d’une offre hôtelière haut de gamme parfaitement intégrée à son environnement naturel, permettant de vivre la destination dans des conditions de confort et d’exclusivité remarquables.
Des randonnées guidées permettent d’explorer des sentiers moins fréquentés et de découvrir la richesse écologique de cette région unique.
La connexion permanente entre eau, forêt et biodiversité crée une atmosphère profondément ressourçante.
Hôtels d’exception et adresses exclusives
Foz do Iguaçu dispose d’une offre hôtelière haut de gamme parfaitement intégrée à son environnement naturel, permettant de vivre la destination dans des conditions de confort et d’exclusivité remarquables.
Focus hôtel : Belmond Hotel das Cataratas
Unique établissement situé à l’intérieur même du Parc National d’Iguaçu, le Belmond Hotel das Cataratas offre un privilège rare : accéder aux chutes avant l’arrivée des visiteurs et après leur départ.
Son architecture inspirée des grandes haciendas portugaises, ses jardins tropicaux et son service d’excellence créent une expérience élégante et intemporelle.
Entre spa, gastronomie raffinée et vues exceptionnelles sur les chutes, l’hôtel incarne l’adresse la plus emblématique de la destination.
Son architecture inspirée des grandes haciendas portugaises, ses jardins tropicaux et son service d’excellence créent une expérience élégante et intemporelle.
Entre spa, gastronomie raffinée et vues exceptionnelles sur les chutes, l’hôtel incarne l’adresse la plus emblématique de la destination.
Focus hôtel : Las Hotel Boutique
Situé dans un environnement paisible à proximité des principales attractions de Foz do Iguaçu, le LAS Hotel Boutique allie élégance contemporaine, confort et exclusivité. Son architecture moderne, ses espaces raffinés et son service personnalisé créent une atmosphère intimiste idéale pour les voyageurs en quête de tranquillité.
Les chambres et suites, décorées avec soin, offrent un cadre chaleureux et sophistiqué, tandis que les espaces de détente, la piscine et les jardins invitent au repos après une journée de découvertes. La gastronomie de l'hôtel met à l'honneur les saveurs locales à travers une cuisine créative et soignée.
Entre nature, bien-être et hospitalité d'excellence, le LAS Hotel Boutique propose une expérience authentique et raffinée, parfaite pour découvrir Foz do Iguaçu dans un cadre exclusif.
Les chambres et suites, décorées avec soin, offrent un cadre chaleureux et sophistiqué, tandis que les espaces de détente, la piscine et les jardins invitent au repos après une journée de découvertes. La gastronomie de l'hôtel met à l'honneur les saveurs locales à travers une cuisine créative et soignée.
Entre nature, bien-être et hospitalité d'excellence, le LAS Hotel Boutique propose une expérience authentique et raffinée, parfaite pour découvrir Foz do Iguaçu dans un cadre exclusif.
Gastronomie : saveurs du monde au cœur de la nature
À Foz do Iguaçu, la gastronomie ne se limite pas à l’assiette : elle se vit à travers des expériences où la nature devient le plus spectaculaire des décors.
Imaginez un déjeuner raffiné face aux majestueuses Chutes d’Iguaçu, bercé par le grondement des cascades et entouré par la luxuriance de la forêt atlantique. Dans ce cadre exceptionnel, les saveurs du Brésil se mêlent aux influences argentines, paraguayennes et internationales pour créer une expérience culinaire aussi mémorable que le paysage lui-même.
Poissons d’eau douce, viandes grillées, fruits tropicaux et spécialités régionales sont sublimés par des chefs talentueux qui mettent à l’honneur les produits locaux avec créativité et élégance.
Entre vue panoramique, service attentionné et atmosphère exclusive, chaque repas devient un moment privilégié. Car certaines destinations se découvrent avec les yeux, d’autres avec le palais — à Foz do Iguaçu, les deux se rencontrent dans un spectacle inoubliable.
Et vous, avez-vous déjà imaginé déjeuner avec une telle vue ?
Imaginez un déjeuner raffiné face aux majestueuses Chutes d’Iguaçu, bercé par le grondement des cascades et entouré par la luxuriance de la forêt atlantique. Dans ce cadre exceptionnel, les saveurs du Brésil se mêlent aux influences argentines, paraguayennes et internationales pour créer une expérience culinaire aussi mémorable que le paysage lui-même.
Poissons d’eau douce, viandes grillées, fruits tropicaux et spécialités régionales sont sublimés par des chefs talentueux qui mettent à l’honneur les produits locaux avec créativité et élégance.
Entre vue panoramique, service attentionné et atmosphère exclusive, chaque repas devient un moment privilégié. Car certaines destinations se découvrent avec les yeux, d’autres avec le palais — à Foz do Iguaçu, les deux se rencontrent dans un spectacle inoubliable.
Et vous, avez-vous déjà imaginé déjeuner avec une telle vue ?
Tips by Brazil Sensations
- Survol privé des Chutes d’Iguaçu en hélicoptère
- Navigation au pied des cascades pour une immersion spectaculaire
- Visite exclusive du parc au lever du soleil
- Découverte du barrage d’Itaipu avec accès privilégié
- Dîner gastronomique au cœur de la forêt atlantique
- Séjour au Belmond Hotel das Cataratas avec accès privilégié aux chutes
Foz do Iguaçu s’adresse aux voyageurs en quête de paysages grandioses, d’émotions authentiques et d’expériences exclusives au contact de la nature.
Avec Brazil Sensations, chaque séjour devient une immersion sur mesure dans l’une des merveilles naturelles les plus impressionnantes de la planète.
Chloé Hathaway
General manager
55 21 32 64 19 02 / 55 21 9 84 94 20 30
chloe.hathaway@brazilsensations.com
https://brazilsensations.com
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