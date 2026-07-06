Tahiti Nui Travel : L'expertise au service des plus beaux voyages romantiques en Polynésie française



Intercontinental Thalasso Bora Bora

© Tim Mc Kenna Intercontinental Thalasso Bora Bora© Tim Mc Kenna

Une table dressée au cœur d'un tapis de pétales d'opuhi, deux fauteuils Pomare, un dîner gastronomique aux saveurs du Pacifique, une bouteille de champagne et, au-dessus de leurs têtes, l'immensité du ciel polynésien.Cette Soirée Privéeillustre parfaitement la philosophie de Tahiti Nui Travel : créer des émotions dont les voyageurs se souviendront toute leur vie.Parce qu'une lune de miel ne s'arrête pas au retour du voyage, certaines expériences permettent également d'en conserver une trace précieuse.À Bora Bora, lacombine découverte du lagon, navigation au coucher du soleil et séance photo professionnelle.Tout au long de l'excursion, le guide partage les légendes de l'île et les secrets de ce lagon mythique avant de porter un toast au soleil couchant avec une coupe de vin pétillant servie dans une noix de coco.Pendant ce temps, un photographe immortalise les plus beaux instants du couple face au mont Otemanu. Les voyageurs repartent quelques instants plus tard avec plusieurs dizaines de clichés haute définition, souvenirs d'un moment unique qu'ils pourront revivre longtemps après leur retour.Parmi les expériences coup de cœur de Tahiti Nui Travel,offre aux couples un souvenir aussi authentique qu'inoubliable. Après une immersion dans l'univers fascinant de la perle noire, les voyageurs plongent dans le lagon cristallin de Bora Bora, au cœur d'une ferme perlière, pour sélectionner leur propre huître. Ils assistent ensuite, avec émotion, à son ouverture. La surprise est totale : chaque perle est unique, tout comme l'histoire qu'elle racontera.Bien plus qu'une simple activité, cette expérience permet de repartir avec un véritable trésor de Polynésie, symbole d'un voyage romantique qui restera gravé dans les mémoires.