Tahiti Nui Travel : L'expertise au service des plus beaux voyages romantiques en Polynésie française

Un décor de rêve pour les amoureux…
Avec ses 118 îles réparties sur cinq archipels, la Polynésie propose une diversité rare d’ambiances : du luxe discret d’un bungalow sur pilotis à Bora Bora à la simplicité chaleureuse d’une pension en bord de lagon à Huahine ou Raiatea.
Chaque île cultive son propre charme :
- Bora Bora, l’icône romantique par excellence, pour ses eaux turquoise, ses couchers de soleil spectaculaires et ses spas à ciel ouvert.
- Taha’a, l’île de la vanille, pour ses senteurs suaves et ses lagons confidentiels.
- Rangiroa ou Tikehau, pour les amoureux aventuriers en quête de bout du monde.
- Moorea, avec ses montagnes verdoyantes et ses baies propices aux escapades en kayak à deux…
Chaque année, des milliers de couples choisissent le Fenua pour célébrer leur union, vivre leur voyage de noces, renouveler leurs vœux ou simplement s'offrir une parenthèse à deux. Si Bora Bora demeure l'image emblématique du romantisme, les îles de Moorea, Taha'a, Huahine, Raiatea ou encore les atolls des Tuamotu offrent chacune une atmosphère singulière, permettant de composer des itinéraires uniques selon les envies des voyageurs.
© Philippe Bacchet - Bora Bora aérien
© Philippe Bacchet - Bora Bora aérien
Mais un voyage romantique ne se résume pas à un paysage de carte postale. Il se construit autour d'attentions particulières, d'un rythme parfaitement pensé et d'expériences qui resteront gravées dans les mémoires. C'est précisément cette expertise que Tahiti Nui Travel met au service des agences de voyages et des tour-opérateurs depuis plus de six décennies.
Plus de 60 ans d'expertise au service des professionnels du tourisme
Jeunes mariés en quête d'un séjour d'exception, couple célébrant un anniversaire de mariage, cérémonie symbolique sur une plage privée, renouvellement de vœux dans un cadre intimiste ou escapade romantique hors des sentiers battus : chaque projet fait l'objet d'une attention particulière.
Conrad Bora Bora
© Marc Gérard Photography
Conrad Bora Bora
© Marc Gérard Photography
Les équipes travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires afin d'apporter une véritable valeur ajoutée, bien au-delà d'une simple réservation d'hôtel ou d'activités.
L'excellence d'un voyage repose aussi sur la qualité des partenaires qui le rendent possible.
Au fil du temps, Tahiti Nui Travel a développé des relations privilégiées avec les principaux hôtels, les établissements de charme, les pensions familiales, mais également avec de nombreux prestataires locaux : guides, skippers, photographes, fleuristes, spas, organisateurs de cérémonies traditionnelles ou encore chefs privés…
Ce réseau construit dans la durée permet aujourd'hui de proposer des prestations sélectionnées avec exigence, mais aussi d'apporter cette souplesse indispensable à la réussite des projets les plus personnalisés.
Des souvenirs qui traversent le temps
Quand le soleil se couche… la magie commence !
Imaginez un couple embarquant à bord d'une élégante pirogue traditionnelle alors que le soleil descend lentement derrière les reliefs de Moorea.
Au rythme du ukulele et de la guitare, la navigation les conduit jusqu'à un motu privé où le temps semble suspendu. Sur la plage, quelques lanternes, des flambeaux et un grand feu de bois dessinent une atmosphère intimiste.
Imaginez un couple embarquant à bord d'une élégante pirogue traditionnelle alors que le soleil descend lentement derrière les reliefs de Moorea.
Au rythme du ukulele et de la guitare, la navigation les conduit jusqu'à un motu privé où le temps semble suspendu. Sur la plage, quelques lanternes, des flambeaux et un grand feu de bois dessinent une atmosphère intimiste.
Une table dressée au cœur d'un tapis de pétales d'opuhi, deux fauteuils Pomare, un dîner gastronomique aux saveurs du Pacifique, une bouteille de champagne et, au-dessus de leurs têtes, l'immensité du ciel polynésien.
Intercontinental Thalasso Bora Bora
© Tim Mc Kenna
Intercontinental Thalasso Bora Bora
© Tim Mc Kenna
Cette Soirée Privée « Romance Polynésienne sur un Motu » illustre parfaitement la philosophie de Tahiti Nui Travel : créer des émotions dont les voyageurs se souviendront toute leur vie.
Parce qu'une lune de miel ne s'arrête pas au retour du voyage, certaines expériences permettent également d'en conserver une trace précieuse.
À Bora Bora, la « croisière privée Sunset Dream » combine découverte du lagon, navigation au coucher du soleil et séance photo professionnelle.
Tout au long de l'excursion, le guide partage les légendes de l'île et les secrets de ce lagon mythique avant de porter un toast au soleil couchant avec une coupe de vin pétillant servie dans une noix de coco.
Pendant ce temps, un photographe immortalise les plus beaux instants du couple face au mont Otemanu. Les voyageurs repartent quelques instants plus tard avec plusieurs dizaines de clichés haute définition, souvenirs d'un moment unique qu'ils pourront revivre longtemps après leur retour.
Parmi les expériences coup de cœur de Tahiti Nui Travel, « Récoltez votre Perle noire » offre aux couples un souvenir aussi authentique qu'inoubliable. Après une immersion dans l'univers fascinant de la perle noire, les voyageurs plongent dans le lagon cristallin de Bora Bora, au cœur d'une ferme perlière, pour sélectionner leur propre huître. Ils assistent ensuite, avec émotion, à son ouverture. La surprise est totale : chaque perle est unique, tout comme l'histoire qu'elle racontera.
Bien plus qu'une simple activité, cette expérience permet de repartir avec un véritable trésor de Polynésie, symbole d'un voyage romantique qui restera gravé dans les mémoires.
Un partenaire de confiance avant, pendant et après le voyage
Les équipes réservation restent disponibles pour conseiller les agences dans leurs choix, optimiser les programmes et répondre rapidement aux demandes spécifiques. Une fois les voyageurs arrivés en Polynésie, le service d'assistance disponible 24h/24 et 7j/7 prend le relais afin de garantir un déroulement fluide du séjour.
Cette présence permanente constitue un véritable gage de sérénité pour les professionnels du tourisme, qui savent pouvoir compter sur un interlocuteur réactif en cas d'imprévu ou de demande particulière.
Cette présence permanente constitue un véritable gage de sérénité pour les professionnels du tourisme, qui savent pouvoir compter sur un interlocuteur réactif en cas d'imprévu ou de demande particulière.
Plus qu'un prestataire local, Tahiti Nui Travel devient ainsi un véritable prolongement des équipes commerciales de ses partenaires.
Four Seasons Bora Bora © D.Riddle
Four Seasons Bora Bora © D.Riddle
Tahiti Nui Travel met son expertise, sa connaissance du terrain et son réseau de partenaires au service des professionnels du tourisme qui souhaitent proposer à leurs clients des voyages romantiques d'exception en Polynésie française.
Parce qu'une lune de miel, un mariage ou un anniversaire de mariage ne se vivent qu'une fois, chaque projet mérite une attention particulière et une organisation irréprochable.
Pour les agences de voyages et les tour-opérateurs, choisir Tahiti Nui Travel, c'est faire le choix d'un partenaire expérimenté, à l'écoute, capable de concevoir des voyages entièrement sur mesure et de transformer chaque demande en une expérience inoubliable, à la hauteur des rêves que la Polynésie française inspire depuis toujours.
Contact
Créée en 1965, Tahiti Nui Travel est l’une des plus anciennes agences réceptives de la destination Tahiti Et Ses Îles et est devenue depuis la première agence réceptive avec une équipe de plus de 100 spécialistes. En qualité de tour opérateur réceptif, Tahiti Nui Travel est la solution unique et idéale fournissant plus de 1 000 produits et services à tout partenaire qui souhaite promouvoir et vendre la Polynésie française sur son marché.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à marketing@tahitinuitravel.pf .
Téléphone : +689 40 46 41 41
https://tahitinuitravel.com/
>> Tahiti Nui Travel dans l'Annuaire DESTIMAG
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