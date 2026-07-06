logo DestiMaG  
Recherche avancée

Tahiti Nui Travel : L'expertise au service des plus beaux voyages romantiques en Polynésie française


Destination iconique des lunes de miel, des mariages et des voyages d'exception à deux, la Polynésie française fait rêver les voyageurs du monde entier. Mais derrière chaque séjour réussi se cache bien souvent un partenaire local capable de transformer un simple voyage en une expérience inoubliable. Depuis plus de 60 ans, Tahiti Nui Travel accompagne les professionnels du tourisme dans la création de voyages romantiques entièrement sur mesure, en s'appuyant sur une connaissance intime de la destination, un réseau de partenaires de confiance et une exigence de chaque instant.


Rédigé par Tahiti Nui Travel le Lundi 6 Juillet 2026 à 00:05

Intercontinental Thalasso Bora Bora © Damien Gobron
Intercontinental Thalasso Bora Bora © Damien Gobron
IFTM

Un décor de rêve pour les amoureux…


Avec ses 118 îles réparties sur cinq archipels, la Polynésie propose une diversité rare d’ambiances : du luxe discret d’un bungalow sur pilotis à Bora Bora à la simplicité chaleureuse d’une pension en bord de lagon à Huahine ou Raiatea.

Chaque île cultive son propre charme :

  • Bora Bora, l’icône romantique par excellence, pour ses eaux turquoise, ses couchers de soleil spectaculaires et ses spas à ciel ouvert.

  • Taha’a, l’île de la vanille, pour ses senteurs suaves et ses lagons confidentiels.

  • Rangiroa ou Tikehau, pour les amoureux aventuriers en quête de bout du monde.

  • Moorea, avec ses montagnes verdoyantes et ses baies propices aux escapades en kayak à deux…


© Philippe Bacchet - Bora Bora aérien
Chaque année, des milliers de couples choisissent le Fenua pour célébrer leur union, vivre leur voyage de noces, renouveler leurs vœux ou simplement s'offrir une parenthèse à deux. Si Bora Bora demeure l'image emblématique du romantisme, les îles de Moorea, Taha'a, Huahine, Raiatea ou encore les atolls des Tuamotu offrent chacune une atmosphère singulière, permettant de composer des itinéraires uniques selon les envies des voyageurs.

Mais un voyage romantique ne se résume pas à un paysage de carte postale. Il se construit autour d'attentions particulières, d'un rythme parfaitement pensé et d'expériences qui resteront gravées dans les mémoires. C'est précisément cette expertise que Tahiti Nui Travel met au service des agences de voyages et des tour-opérateurs depuis plus de six décennies.

Plus de 60 ans d'expertise au service des professionnels du tourisme


Conrad Bora Bora
© Marc Gérard Photography
Jeunes mariés en quête d'un séjour d'exception, couple célébrant un anniversaire de mariage, cérémonie symbolique sur une plage privée, renouvellement de vœux dans un cadre intimiste ou escapade romantique hors des sentiers battus : chaque projet fait l'objet d'une attention particulière.

Les équipes travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires afin d'apporter une véritable valeur ajoutée, bien au-delà d'une simple réservation d'hôtel ou d'activités.

L'excellence d'un voyage repose aussi sur la qualité des partenaires qui le rendent possible.
Au fil du temps, Tahiti Nui Travel a développé des relations privilégiées avec les principaux hôtels, les établissements de charme, les pensions familiales, mais également avec de nombreux prestataires locaux : guides, skippers, photographes, fleuristes, spas, organisateurs de cérémonies traditionnelles ou encore chefs privés…
Ce réseau construit dans la durée permet aujourd'hui de proposer des prestations sélectionnées avec exigence, mais aussi d'apporter cette souplesse indispensable à la réussite des projets les plus personnalisés.

Des souvenirs qui traversent le temps

Quand le soleil se couche… la magie commence !
Imaginez un couple embarquant à bord d'une élégante pirogue traditionnelle alors que le soleil descend lentement derrière les reliefs de Moorea.
Au rythme du ukulele et de la guitare, la navigation les conduit jusqu'à un motu privé où le temps semble suspendu. Sur la plage, quelques lanternes, des flambeaux et un grand feu de bois dessinent une atmosphère intimiste.


Intercontinental Thalasso Bora Bora
© Tim Mc Kenna
Une table dressée au cœur d'un tapis de pétales d'opuhi, deux fauteuils Pomare, un dîner gastronomique aux saveurs du Pacifique, une bouteille de champagne et, au-dessus de leurs têtes, l'immensité du ciel polynésien.

Cette Soirée Privée « Romance Polynésienne sur un Motu » illustre parfaitement la philosophie de Tahiti Nui Travel : créer des émotions dont les voyageurs se souviendront toute leur vie.

Parce qu'une lune de miel ne s'arrête pas au retour du voyage, certaines expériences permettent également d'en conserver une trace précieuse.

À Bora Bora, la « croisière privée Sunset Dream » combine découverte du lagon, navigation au coucher du soleil et séance photo professionnelle.
Tout au long de l'excursion, le guide partage les légendes de l'île et les secrets de ce lagon mythique avant de porter un toast au soleil couchant avec une coupe de vin pétillant servie dans une noix de coco.
Pendant ce temps, un photographe immortalise les plus beaux instants du couple face au mont Otemanu. Les voyageurs repartent quelques instants plus tard avec plusieurs dizaines de clichés haute définition, souvenirs d'un moment unique qu'ils pourront revivre longtemps après leur retour.

Parmi les expériences coup de cœur de Tahiti Nui Travel, « Récoltez votre Perle noire » offre aux couples un souvenir aussi authentique qu'inoubliable. Après une immersion dans l'univers fascinant de la perle noire, les voyageurs plongent dans le lagon cristallin de Bora Bora, au cœur d'une ferme perlière, pour sélectionner leur propre huître. Ils assistent ensuite, avec émotion, à son ouverture. La surprise est totale : chaque perle est unique, tout comme l'histoire qu'elle racontera.

Bien plus qu'une simple activité, cette expérience permet de repartir avec un véritable trésor de Polynésie, symbole d'un voyage romantique qui restera gravé dans les mémoires.

Un partenaire de confiance avant, pendant et après le voyage

Les équipes réservation restent disponibles pour conseiller les agences dans leurs choix, optimiser les programmes et répondre rapidement aux demandes spécifiques. Une fois les voyageurs arrivés en Polynésie, le service d'assistance disponible 24h/24 et 7j/7 prend le relais afin de garantir un déroulement fluide du séjour.

Cette présence permanente constitue un véritable gage de sérénité pour les professionnels du tourisme, qui savent pouvoir compter sur un interlocuteur réactif en cas d'imprévu ou de demande particulière.


Four Seasons Bora Bora © D.Riddle
Plus qu'un prestataire local, Tahiti Nui Travel devient ainsi un véritable prolongement des équipes commerciales de ses partenaires.
Tahiti Nui Travel met son expertise, sa connaissance du terrain et son réseau de partenaires au service des professionnels du tourisme qui souhaitent proposer à leurs clients des voyages romantiques d'exception en Polynésie française.

Parce qu'une lune de miel, un mariage ou un anniversaire de mariage ne se vivent qu'une fois, chaque projet mérite une attention particulière et une organisation irréprochable.

Pour les agences de voyages et les tour-opérateurs, choisir Tahiti Nui Travel, c'est faire le choix d'un partenaire expérimenté, à l'écoute, capable de concevoir des voyages entièrement sur mesure et de transformer chaque demande en une expérience inoubliable, à la hauteur des rêves que la Polynésie française inspire depuis toujours.

Contact

Tahiti Nui Travel : L'expertise au service des plus beaux voyages romantiques en Polynésie française

Créée en 1965, Tahiti Nui Travel est l’une des plus anciennes agences réceptives de la destination Tahiti Et Ses Îles et est devenue depuis la première agence réceptive avec une équipe de plus de 100 spécialistes. En qualité de tour opérateur réceptif, Tahiti Nui Travel est la solution unique et idéale fournissant plus de 1 000 produits et services à tout partenaire qui souhaite promouvoir et vendre la Polynésie française sur son marché.


Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à marketing@tahitinuitravel.pf .


Téléphone : +689 40 46 41 41
https://tahitinuitravel.com/


>> Tahiti Nui Travel dans l'Annuaire DESTIMAG



Lu 147 fois

Tags : Tahiti Nui Travel
Notez

Brand News DestiMaG

Ventes de dernière minute et jeu concours : l’été sera chaud avec Quartier Libre

Ventes de dernière minute et jeu concours : l’été sera chaud avec Quartier Libre
Comme toute la profession, Quartier Libre a vécu un premier semestre compliqué. Mais Stéphane...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Sel de montagne et épices des îles : un voyage à travers la Thaïlande et le Sri Lanka

Sel de montagne et épices des îles : un voyage à travers la Thaïlande et le Sri Lanka
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Foz do Iguaçu : entre puissance naturelle et expériences d'exception

Tahiti Nui Travel : L'expertise au service des plus beaux voyages romantiques en Polynésie française

Sel de montagne et épices des îles : un voyage à travers la Thaïlande et le Sri Lanka

Bali, Philippines, Malaisie : arrêtons de vendre des voyages que personne ne veut vraiment acheter

NAGA TRAVEL Maroc : Rendez-vous aux professionnels du tourisme à l'IFTM Top Resa 2026

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
AirMaG

AirMaG

Le Sénat épingle le contrôle aérien français !

Le Sénat épingle le contrôle aérien français !
CruiseMaG

CruiseMaG

Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles

Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles
Distribution

Distribution

Baromètre EDV-Orchestra : les réservations repartent en juin, mais l'été reste sous le niveau de 2025

Baromètre EDV-Orchestra : les réservations repartent en juin, mais l'été reste sous le niveau de 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !

Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Cognac : j'ai testé l'Hôtel Chais Monnet & Spa*****

Cognac : j'ai testé l'Hôtel Chais Monnet &amp; Spa*****
Partez en France

Partez en France

Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés

Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés
Production

Production

FRAM remet Chypre à l'honneur avec une brochure dédiée

FRAM remet Chypre à l'honneur avec une brochure dédiée
Transport

Transport

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
TravelJobs

Emploi & Formation

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias