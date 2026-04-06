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Tahiti Nui Travel : bien plus qu’un réceptif, un partenaire de confiance au cœur de la Polynésie depuis plus de 60 ans


Dans un marché où l’expérience client et la personnalisation sont devenues essentielles, Tahiti Nui Travel se distingue par une approche centrée sur le service. Réceptif historique en Polynésie française, l’entreprise met en avant une organisation humaine, experte et engagée, au service des professionnels du tourisme. De la conception produit à l’assistance sur place, en passant par la formation des agents, Tahiti Nui Travel s’impose comme un partenaire clé pour garantir des séjours d’exception dans les îles du Pacifique.


Rédigé par Tahiti Nui Travel le Lundi 6 Avril 2026 à 00:05

Tahiti Nui Travel © Grégoire Le Bacon
Tahiti Nui Travel © Grégoire Le Bacon
TAP Air Portugal

Une équipe produit au plus près du terrain


Chez Tahiti Nui Travel, la création d’expériences ne se fait pas derrière un bureau, mais directement sur le terrain. Une équipe dédiée de quatre spécialistes parcourt régulièrement les archipels pour identifier de nouvelles adresses, tester des hébergements et dénicher des activités authentiques.
Cette présence constante dans les îles permet d’enrichir l’offre avec des expériences uniques, loin des circuits standardisés. Chaque produit est soigneusement sélectionné pour garantir qualité, fiabilité et adéquation avec les attentes des voyageurs internationaux.
Cette démarche proactive permet également d’anticiper les tendances du marché et d’offrir aux partenaires des programmes toujours renouvelés, en phase avec les attentes d’une clientèle en quête d’authenticité et d’exclusivité.

Une équipe réservation experte de la destination


Tahiti Nui Travel © Grégoire Le Bacon
Au cœur de Tahiti Nui Travel, l’équipe réservation joue un rôle central. Composée de spécialistes de la destination, elle accompagne au quotidien les professionnels du tourisme dans la conception et la gestion de leurs dossiers.
Chaque demande est traitée avec précision et réactivité, en tenant compte des contraintes opérationnelles mais aussi des attentes spécifiques des voyageurs. Cette expertise permet de proposer des itinéraires cohérents, optimisés et personnalisés.
Au-delà de la simple réservation, les équipes apportent un véritable conseil stratégique, en partageant leur connaissance fine des îles, des saisons et des spécificités locales. Cette valeur ajoutée fait toute la différence dans la réussite d’un voyage.

Un service d’assistance 24/7 pour une sérénité totale

Voyager à l’autre bout du monde nécessite un accompagnement fiable à chaque instant. C’est pourquoi Tahiti Nui Travel propose un service d’assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours/7.
Qu’il s’agisse d’un imprévu, d’un ajustement de dernière minute ou d’une demande spécifique, les équipes sur place sont mobilisées pour intervenir rapidement et efficacement. Cette disponibilité permanente garantit une tranquillité d’esprit essentielle pour les partenaires comme pour les voyageurs.
Ce service s’inscrit dans une logique globale de qualité et de sécurité, où chaque détail compte pour assurer une expérience fluide et sans accroc.

Un accompagnement commercial et une présence internationale

© Salon ITB Berlin 2025
© Salon ITB Berlin 2025
Conscient des enjeux commerciaux de ses partenaires, Tahiti Nui Travel va au-delà du simple rôle de réceptif en proposant un véritable accompagnement à la vente.

Les équipes forment régulièrement les agents à la destination, afin de leur donner les clés pour mieux conseiller leurs clients et valoriser les spécificités de la destination. Cette transmission de savoir est essentielle pour renforcer la performance commerciale des partenaires.

Par ailleurs, la présence d’une représentation en métropole, permet d’assurer un lien direct avec les professionnels du tourisme afin de faciliter les échanges, renforcer la réactivité et consolider les relations.

Une complémentarité entre terrain et représentation

© Salon IFTM Paris 2024
© Salon IFTM Paris 2024
La force de Tahiti Nui Travel repose sur une organisation complémentaire entre ses équipes locales et sa représentation. Cette synergie permet d’offrir un accompagnement complet, depuis la phase de vente jusqu’au séjour sur place.

Les partenaires bénéficient ainsi d’un interlocuteur de proximité en métropole, tout en s’appuyant sur une expertise terrain solide en Polynésie. Ce double ancrage est un véritable atout pour garantir fluidité, cohérence et efficacité dans la gestion des dossiers.

Plus qu’un simple réceptif, Tahiti Nui Travel se positionne comme un partenaire global, engagé aux côtés des professionnels du tourisme. Grâce à ses équipes dédiées, son expertise terrain et son sens du service, l’entreprise contribue à créer des expériences uniques en Polynésie française depuis plus de 60 ans.
Dans un environnement où la qualité de l’accompagnement est devenue déterminante, Tahiti Nui Travel confirme son rôle d’acteur de référence, capable de répondre aux exigences les plus élevées.

Contact

Tahiti Nui Travel : bien plus qu’un réceptif, un partenaire de confiance au cœur de la Polynésie depuis plus de 60 ans

Fondée en 1965, Tahiti Nui Travel est le plus ancien DMC (Destination Management Company) de la destination, avec une équipe de plus de 100 experts basés à Tahiti. Tahiti Nui Travel est la solution idéale pour les tour-opérateurs et les agences de voyages souhaitant promouvoir et vendre la Polynésie française à leurs clients.


Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à marketing@tahitinuitravel.pf .


Téléphone : +689 40 46 41 41
https://tahitinuitravel.com/


>> Tahiti Nui Travel dans l'Annuaire DESTIMAG



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Tags : Tahiti Nui Travel
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