Bali, Philippines, Malaisie : arrêtons de vendre des voyages que personne ne veut vraiment acheter

Il faut peut-être accepter une réalité un peu inconfortable dans le tourisme aujourd’hui : la plupart des voyages vers Bali, les Philippines ou la Malaisie sont encore vendus comme en 2012.



Et c’est précisément pour cela qu’ils deviennent de plus en plus difficiles à différencier… et parfois à vendre.



Les clients, eux, ont changé. Les outils ont changé. Les réseaux sociaux ont changé. L’intelligence artificielle est devenue capable de construire un itinéraire en quelques secondes. Les voyageurs ont accès à des milliers de vidéos, de blogs, d’avis et de recommandations avant même de pousser la porte d’une agence.



Mais une partie du discours commercial est restée figée.



On continue de présenter les destinations comme des listes de lieux à visiter plutôt que comme des expériences à vivre. On vend encore des programmes quand les voyageurs recherchent avant tout des émotions.

Rédigé par Jans Tours le Lundi 6 Juillet 2026 à 00:05

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