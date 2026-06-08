Jans Tours Switzerland : une nouvelle étape dans l’histoire du groupe

Jans Tours Switzerland a lancé cette année ses premières opérations, avec des produits soigneusement construits, des partenaires locaux engagés et une équipe sur le terrain qui fait vivre la destination au quotidien.
Une étape qui s’inscrit naturellement dans l’évolution du groupe et qu’il était temps de présenter plus officiellement à nos partenaires du marché francophone.
Une évolution naturelle plus qu’un changement de cap
À première vue, le lien entre l’Asie du Sud-Est et la Suisse peut surprendre. Pourtant, la logique est simple.
Depuis toujours, Jans Tours construit son développement autour d’une même philosophie : une forte expertise destination, des équipes proches du terrain et une capacité à créer des voyages sur mesure qui ont du sens.
Après l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie, le groupe a naturellement poursuivi son développement international en ouvrant de nouvelles perspectives en Europe. Le bureau commercial en France a constitué une première étape importante pour renforcer les liens avec les marchés francophones. La création de Jans Tours Switzerland s’inscrit dans cette continuité.
Il ne s’agit pas de changer de métier, mais d’élargir le terrain de jeu.
Depuis toujours, Jans Tours construit son développement autour d’une même philosophie : une forte expertise destination, des équipes proches du terrain et une capacité à créer des voyages sur mesure qui ont du sens.
Après l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie, le groupe a naturellement poursuivi son développement international en ouvrant de nouvelles perspectives en Europe. Le bureau commercial en France a constitué une première étape importante pour renforcer les liens avec les marchés francophones. La création de Jans Tours Switzerland s’inscrit dans cette continuité.
Il ne s’agit pas de changer de métier, mais d’élargir le terrain de jeu.
La Suisse, une destination qui coche toutes les cases d’aujourd’hui
Si la Suisse s’impose aujourd’hui comme une nouvelle destination pour Jans Tours, ce n’est pas un hasard.
Le marché évolue, et les attentes des voyageurs aussi. On observe une demande de plus en plus forte pour des voyages plus fluides, plus responsables, plus proches de la nature et des expériences locales. Des voyages où le trajet devient une expérience en soi, où l’on prend le temps de découvrir, de ressentir, de comprendre.
Et sur ce point, la Suisse a une vraie carte à jouer.
Entre ses paysages alpins spectaculaires, ses lacs, ses villages parfaitement préservés et son réseau ferroviaire parmi les plus efficaces au monde, le pays offre un terrain de jeu idéal pour construire des itinéraires variés, attrayants et accessibles toute l’année.
C’est aussi une destination qui parle à plusieurs typologies de clients : FIT, groupes, incentive ou voyages premium.
Le marché évolue, et les attentes des voyageurs aussi. On observe une demande de plus en plus forte pour des voyages plus fluides, plus responsables, plus proches de la nature et des expériences locales. Des voyages où le trajet devient une expérience en soi, où l’on prend le temps de découvrir, de ressentir, de comprendre.
Et sur ce point, la Suisse a une vraie carte à jouer.
Entre ses paysages alpins spectaculaires, ses lacs, ses villages parfaitement préservés et son réseau ferroviaire parmi les plus efficaces au monde, le pays offre un terrain de jeu idéal pour construire des itinéraires variés, attrayants et accessibles toute l’année.
C’est aussi une destination qui parle à plusieurs typologies de clients : FIT, groupes, incentive ou voyages premium.
Une destination qui se construit au plus près du terrain
Depuis son lancement, Jans Tours Switzerland s’appuie sur une approche construite au contact direct de la destination, nourrie par une connaissance approfondie et concrète du terrain.
Le pays se prête particulièrement bien à des itinéraires variés, grâce à la complémentarité de ses régions. Lucerne et la Suisse centrale offrent un accès immédiat aux Alpes et aux grands classiques du pays, entre lacs scintillants et montagnes accessibles. L’Oberland bernois reste l’un des terrains de jeu les plus spectaculaires de Suisse, parfait pour les expériences nature et les panoramas alpins à perte de vue. Plus au sud, le Valais et Zermatt incarnent la Suisse iconique, avec la présence du Cervin, montagne emblématique du pays, et une atmosphère résolument premium. Les Grisons et l’Engadin séduisent par leurs paysages plus préservés et leurs expériences ferroviaires d’exception, tandis que la région de Genève et du lac Léman combine élégance urbaine, vignobles en terrasses et vues ouvertes sur les Alpes.
L’objectif n’est pas de proposer une offre figée, mais de construire une base flexible, inspirante et personnalisable, capable de s’adapter aux attentes et aux besoins spécifiques de chaque marché et de chaque client.
Aujourd’hui, ce sont surtout les expériences qui donnent toute sa personnalité à la destination.
Le pays se prête particulièrement bien à des itinéraires variés, grâce à la complémentarité de ses régions. Lucerne et la Suisse centrale offrent un accès immédiat aux Alpes et aux grands classiques du pays, entre lacs scintillants et montagnes accessibles. L’Oberland bernois reste l’un des terrains de jeu les plus spectaculaires de Suisse, parfait pour les expériences nature et les panoramas alpins à perte de vue. Plus au sud, le Valais et Zermatt incarnent la Suisse iconique, avec la présence du Cervin, montagne emblématique du pays, et une atmosphère résolument premium. Les Grisons et l’Engadin séduisent par leurs paysages plus préservés et leurs expériences ferroviaires d’exception, tandis que la région de Genève et du lac Léman combine élégance urbaine, vignobles en terrasses et vues ouvertes sur les Alpes.
L’objectif n’est pas de proposer une offre figée, mais de construire une base flexible, inspirante et personnalisable, capable de s’adapter aux attentes et aux besoins spécifiques de chaque marché et de chaque client.
Aujourd’hui, ce sont surtout les expériences qui donnent toute sa personnalité à la destination.
Des expériences qui donnent envie de voyager autrement
En Suisse, le voyage fait partie du voyage lui-même.
Les trains panoramiques en sont le meilleur exemple. Ils ne sont pas de simples transferts, mais de véritables expériences.
C’est notamment le cas du Bernina Express Pullman Class, où les voyageurs embarquent à bord de voitures historiques inspirées des années 1930 pour traverser certains des plus beaux paysages alpins classés à l’UNESCO.
À bord, le rythme ralentit. Le paysage défile. Et le voyage prend une autre dimension, presque hors du temps.
Autre nouveauté en Suisse centrale : le TITLIS Tower, avec son Horizon Deck au sommet, qui offre une nouvelle expérience panoramique au cœur des Alpes, à plus de 3 000 mètres d’altitude.
À cela s’ajoutent des expériences gastronomiques, des festivals régionaux et une offre hôtelière particulièrement qualitative, qui permettent de construire des programmes très différenciants.
Les trains panoramiques en sont le meilleur exemple. Ils ne sont pas de simples transferts, mais de véritables expériences.
C’est notamment le cas du Bernina Express Pullman Class, où les voyageurs embarquent à bord de voitures historiques inspirées des années 1930 pour traverser certains des plus beaux paysages alpins classés à l’UNESCO.
À bord, le rythme ralentit. Le paysage défile. Et le voyage prend une autre dimension, presque hors du temps.
Autre nouveauté en Suisse centrale : le TITLIS Tower, avec son Horizon Deck au sommet, qui offre une nouvelle expérience panoramique au cœur des Alpes, à plus de 3 000 mètres d’altitude.
À cela s’ajoutent des expériences gastronomiques, des festivals régionaux et une offre hôtelière particulièrement qualitative, qui permettent de construire des programmes très différenciants.
Une présence active dans l’écosystème suisse du tourisme
Jans Tours Switzerland s’inscrit déjà pleinement dans l’écosystème de la destination.
La participation au Switzerland Travel Experience (STE) 2026 à Bandung, en Indonésie, a marqué une étape importante dans cette dynamique. Pendant plusieurs jours, l’équipe, menée par Renato Domini, Group Director de Jans Tours, a pu échanger avec les principaux acteurs du tourisme suisse ainsi qu’avec des tour-opérateurs et agences venus d’Asie du Sud-Est.
Ces échanges ont confirmé plusieurs tendances fortes : un intérêt croissant pour des régions moins fréquentées, une montée en puissance des voyages plus durables et une recherche d’expériences plus immersives.
Des tendances qui correspondent parfaitement à la vision du groupe.
La participation au Switzerland Travel Experience (STE) 2026 à Bandung, en Indonésie, a marqué une étape importante dans cette dynamique. Pendant plusieurs jours, l’équipe, menée par Renato Domini, Group Director de Jans Tours, a pu échanger avec les principaux acteurs du tourisme suisse ainsi qu’avec des tour-opérateurs et agences venus d’Asie du Sud-Est.
Ces échanges ont confirmé plusieurs tendances fortes : un intérêt croissant pour des régions moins fréquentées, une montée en puissance des voyages plus durables et une recherche d’expériences plus immersives.
Des tendances qui correspondent parfaitement à la vision du groupe.
Un engagement clair autour du tourisme durable
Quelques mois après son lancement, Jans Tours Switzerland a obtenu la certification Swisstainable Level I – Committed.
Une reconnaissance qui confirme un engagement déjà bien ancré dans la manière de travailler : privilégier les partenaires locaux, valoriser les expériences régionales, et développer des itinéraires attentifs à la préservation des destinations et à un tourisme plus équilibré.
Au-delà du label, c’est surtout une manière de concevoir le voyage qui s’installe durablement dans les pratiques du groupe.
Une reconnaissance qui confirme un engagement déjà bien ancré dans la manière de travailler : privilégier les partenaires locaux, valoriser les expériences régionales, et développer des itinéraires attentifs à la préservation des destinations et à un tourisme plus équilibré.
Au-delà du label, c’est surtout une manière de concevoir le voyage qui s’installe durablement dans les pratiques du groupe.
Une seule logique : connecter les destinations et les partenaires
Avec Jans Tours Switzerland, le groupe franchit une nouvelle étape dans son développement, sans pour autant changer ce qui fait son identité.
L’ADN reste le même : une forte expertise destination, une présence locale solide et une volonté constante d’accompagner les professionnels du voyage dans la création de programmes sur mesure.
Et surtout, une continuité évidente entre toutes les destinations du groupe.
De l’Indonésie aux Philippines, de la Malaisie à la Suisse, nos équipes restent à disposition pour accompagner les agences de voyages et tour-opérateurs dans leurs projets, en apportant la même exigence, la même réactivité et la même passion du terrain.
Parce qu’au fond, peu importe la destination : ce qui compte, c’est l’expérience que l’on construit ensemble.
L’ADN reste le même : une forte expertise destination, une présence locale solide et une volonté constante d’accompagner les professionnels du voyage dans la création de programmes sur mesure.
Et surtout, une continuité évidente entre toutes les destinations du groupe.
De l’Indonésie aux Philippines, de la Malaisie à la Suisse, nos équipes restent à disposition pour accompagner les agences de voyages et tour-opérateurs dans leurs projets, en apportant la même exigence, la même réactivité et la même passion du terrain.
Parce qu’au fond, peu importe la destination : ce qui compte, c’est l’expérience que l’on construit ensemble.
Audrey Marc
Deputy Director France
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
Renato Domini
Group Director
+62 812 385 0439
renato@jans.tours
Anthony Borie
Director France
+33 6 14 48 11 93
+33 1 61 30 30 06
anthony@jans.tours
>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
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