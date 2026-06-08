Jans Tours Switzerland : une nouvelle étape dans l’histoire du groupe

Depuis son lancement, Jans Tours Switzerland s’appuie sur une approche construite au contact direct de la destination, nourrie par une connaissance approfondie et concrète du terrain.



Le pays se prête particulièrement bien à des itinéraires variés, grâce à la complémentarité de ses régions. Lucerne et la Suisse centrale offrent un accès immédiat aux Alpes et aux grands classiques du pays, entre lacs scintillants et montagnes accessibles. L’Oberland bernois reste l’un des terrains de jeu les plus spectaculaires de Suisse, parfait pour les expériences nature et les panoramas alpins à perte de vue. Plus au sud, le Valais et Zermatt incarnent la Suisse iconique, avec la présence du Cervin, montagne emblématique du pays, et une atmosphère résolument premium. Les Grisons et l’Engadin séduisent par leurs paysages plus préservés et leurs expériences ferroviaires d’exception, tandis que la région de Genève et du lac Léman combine élégance urbaine, vignobles en terrasses et vues ouvertes sur les Alpes.



L’objectif n’est pas de proposer une offre figée, mais de construire une base flexible, inspirante et personnalisable, capable de s’adapter aux attentes et aux besoins spécifiques de chaque marché et de chaque client.



Aujourd’hui, ce sont surtout les expériences qui donnent toute sa personnalité à la destination.