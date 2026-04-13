Sylvain Pernois : le nouveau visage de Jans Tours en Malaisie

Avec 11 collaborateurs motivés, et une équipe qui devrait s’étoffer dans les semaines à venir, la mission de Sylvain est limpide : développer la destination Malaisie, concevoir des expériences uniques et faire en sorte que chaque étape du voyage reste inoubliable.
Et derrière le costume de GM ? Un homme passionné, curieux… et carrément drôle !
Originaire de Grenoble, Sylvain a 39 ans et un parcours qui sort des sentiers battus. Après des débuts prometteurs comme responsable communication chez Puma, il ressent l’envie de voyager, d’explorer et de sortir des chemins classiques. Cette soif d’aventure le mène à Bali, où il rejoint sa meilleure amie et lance plusieurs restaurants.
Et derrière le costume de GM ? Un homme passionné, curieux… et carrément drôle !
Une trajectoire atypique
Originaire de Grenoble, Sylvain a 39 ans et un parcours qui sort des sentiers battus. Après des débuts prometteurs comme responsable communication chez Puma, il ressent l’envie de voyager, d’explorer et de sortir des chemins classiques. Cette soif d’aventure le mène à Bali, où il rejoint sa meilleure amie et lance plusieurs restaurants.
Cette période lui permet de développer une vision concrète du service et de la gestion opérationnelle, ainsi qu’une vraie compréhension de l’expérience client. Des compétences essentielles pour son futur rôle chez Jans Tours.
En 2020, il rejoint l’entreprise. Sa mission : mettre en place des projets innovants et contribuer à la R&D. Rapidement, il s’impose au sein de la direction, participe à l’expansion des programmes et consolide les relations avec les partenaires locaux. Aujourd’hui, à Kuala Lumpur, il continue de faire preuve de vision stratégique et d’énergie, avec toujours la même philosophie : simplifier la vie des voyageurs tout en leur offrant le meilleur service possible.
“Mon objectif avec le bureau de Kuala Lumpur ? Créer un vrai hub opérationnel, efficace et proche de nos partenaires. On veut que nos clients découvrent la Malaisie sous son meilleur jour, tout en rendant chaque étape du voyage fluide et agréable.” – Sylvain Pernois
En 2020, il rejoint l’entreprise. Sa mission : mettre en place des projets innovants et contribuer à la R&D. Rapidement, il s’impose au sein de la direction, participe à l’expansion des programmes et consolide les relations avec les partenaires locaux. Aujourd’hui, à Kuala Lumpur, il continue de faire preuve de vision stratégique et d’énergie, avec toujours la même philosophie : simplifier la vie des voyageurs tout en leur offrant le meilleur service possible.
“Mon objectif avec le bureau de Kuala Lumpur ? Créer un vrai hub opérationnel, efficace et proche de nos partenaires. On veut que nos clients découvrent la Malaisie sous son meilleur jour, tout en rendant chaque étape du voyage fluide et agréable.” – Sylvain Pernois
Le bureau de Kuala Lumpur : un hub stratégique
Le bureau malaisien de Jans Tours n’est pas seulement un espace de travail. Il symbolise l’ancrage de l’entreprise dans la région et sa volonté d’être au plus près des acteurs du tourisme local.
Avec ses 10 collaborateurs, l’équipe gère tous les aspects opérationnels : réservation hôtelière, coordination avec les guides, démarches administratives… Sylvain a été l’un des piliers de cette installation. Pendant des mois, il accompagne l’entreprise dans les démarches administratives, met en place les process internes et fait du bureau une véritable plaque tournante pour Jans Tours en Asie du Sud-Est.
“Mon rôle n’est pas seulement de gérer, mais de créer un environnement où l’équipe peut se concentrer sur l’essentiel : proposer le meilleur service possible à nos clients.” – Sylvain Pernois
Avec ses 10 collaborateurs, l’équipe gère tous les aspects opérationnels : réservation hôtelière, coordination avec les guides, démarches administratives… Sylvain a été l’un des piliers de cette installation. Pendant des mois, il accompagne l’entreprise dans les démarches administratives, met en place les process internes et fait du bureau une véritable plaque tournante pour Jans Tours en Asie du Sud-Est.
“Mon rôle n’est pas seulement de gérer, mais de créer un environnement où l’équipe peut se concentrer sur l’essentiel : proposer le meilleur service possible à nos clients.” – Sylvain Pernois
L’interview de notre Nouveau GM
Pour mieux connaître Sylvain, on a posé quelques questions légères… et les réponses ne déçoivent pas !
Ton endroit préféré en Malaisie ?
“Penang ! Entre street art, marchés nocturnes, bar “speakeasy” et mélange de cultures, c’est un concentré de Malaisie. Tu voyages partout en quelques pas.”
Ton plat malais préféré ?
“Le Nasi Kerabu, moins connu que le Nasi Lemak mais tout aussi bon !"
Ton endroit préféré en Malaisie ?
“Penang ! Entre street art, marchés nocturnes, bar “speakeasy” et mélange de cultures, c’est un concentré de Malaisie. Tu voyages partout en quelques pas.”
Ton plat malais préféré ?
“Le Nasi Kerabu, moins connu que le Nasi Lemak mais tout aussi bon !"
Ton hôtel coup de cœur ?
“Le Berjaya Langkawi. Cadre paisible, entouré de jungle, faune et flore incroyables Style traditionnel, charme fou et piscine magique… parfait pour déconnecter après une journée bien remplie.”
Un mot pour la Malaisie ?
“Épicée ! La nourriture, les paysages, les rencontres… ça te réveille tous les sens.”
Ton petit plaisir coupable ?
“ Admirez ma collection de Chartreuse et de Génépi depuis mon bureau avec en toile de fond les tours Petronas.” (Et que nos partenaires contribuent volontiers à ma collection lorsqu’ils passent me voir. :D)
Un conseil pour les voyageurs ?
“Oubliez le stress ! L’Asie, c’est fun et accessible. Avec nous, chaque séjour devient une aventure fluide et mémorable.”
“Le Berjaya Langkawi. Cadre paisible, entouré de jungle, faune et flore incroyables Style traditionnel, charme fou et piscine magique… parfait pour déconnecter après une journée bien remplie.”
Un mot pour la Malaisie ?
“Épicée ! La nourriture, les paysages, les rencontres… ça te réveille tous les sens.”
Ton petit plaisir coupable ?
“ Admirez ma collection de Chartreuse et de Génépi depuis mon bureau avec en toile de fond les tours Petronas.” (Et que nos partenaires contribuent volontiers à ma collection lorsqu’ils passent me voir. :D)
Un conseil pour les voyageurs ?
“Oubliez le stress ! L’Asie, c’est fun et accessible. Avec nous, chaque séjour devient une aventure fluide et mémorable.”
Les ambitions de Jans Tours pour la Malaisie
Sous la direction de Sylvain, Jans Tours vise deux objectifs : renforcer la qualité des services et élargir l’offre pour les voyageurs.
La Malaisie, riche culturellement et naturellement, est une destination phare. Avec ses paysages variés, son patrimoine culinaire et ses expériences uniques, l’objectif est de faire de chaque séjour un souvenir mémorable.
“Nous voulons faire de la Malaisie un point d’ancrage pour nos voyageurs en Asie. Chaque séjour doit être bien organisé, agréable et inoubliable. ” – Sylvain Pernois
“L’Asie reste une destination où il fait bon vivre et voyager. Et nous sommes là pour le prouver chaque jour.” – Sylvain Pernois
La Malaisie, riche culturellement et naturellement, est une destination phare. Avec ses paysages variés, son patrimoine culinaire et ses expériences uniques, l’objectif est de faire de chaque séjour un souvenir mémorable.
“Nous voulons faire de la Malaisie un point d’ancrage pour nos voyageurs en Asie. Chaque séjour doit être bien organisé, agréable et inoubliable. ” – Sylvain Pernois
“L’Asie reste une destination où il fait bon vivre et voyager. Et nous sommes là pour le prouver chaque jour.” – Sylvain Pernois
Nos destinations restent accessibles !
Même avec les récentes perturbations aériennes, nos destinations restent accessibles grâce aux compagnies suivantes :
• Singapore Airlines via Singapour
• Malaysia Airlines via Kuala Lumpur
• Cathay Pacific via Hong Kong
• Turkish Via Istanbul
• Air India, China Eastern Airlines...
Ces options permettent de maintenir des liaisons régulières et fiables vers nos destinations.
• Singapore Airlines via Singapour
• Malaysia Airlines via Kuala Lumpur
• Cathay Pacific via Hong Kong
• Turkish Via Istanbul
• Air India, China Eastern Airlines...
Ces options permettent de maintenir des liaisons régulières et fiables vers nos destinations.
Une vision humaine et collaborative
Chez Jans Tours, au-delà des chiffres et programmes, l’humain est au cœur. Chaque membre de l’équipe est encouragé à partager ses idées et contribuer à l’amélioration de l’expérience client.
Cette approche permet d’offrir un service personnalisé et de maintenir une relation forte avec les partenaires locaux.
Sylvain incarne cette dynamique : passionné, curieux, accessible et toujours prêt à trouver des solutions créatives pour les voyageurs.
Avec Sylvain Pernois à la tête de son bureau malaisien, Jans Tours affirme sa volonté de consolider sa présence en Asie et de proposer des programmes de qualité. Entre passion, expérience et vision stratégique, il représente l’esprit d’innovation et la bonne humeur qui caractérisent Jans Tours.
Et pour nos voyageurs, pas d’inquiétude : la Malaisie, l’Indonésie et les Philippines restent des destinations accueillantes et passionnantes, où il fait toujours bon vivre, découvrir et savourer chaque instant.
Cette approche permet d’offrir un service personnalisé et de maintenir une relation forte avec les partenaires locaux.
Sylvain incarne cette dynamique : passionné, curieux, accessible et toujours prêt à trouver des solutions créatives pour les voyageurs.
Avec Sylvain Pernois à la tête de son bureau malaisien, Jans Tours affirme sa volonté de consolider sa présence en Asie et de proposer des programmes de qualité. Entre passion, expérience et vision stratégique, il représente l’esprit d’innovation et la bonne humeur qui caractérisent Jans Tours.
Et pour nos voyageurs, pas d’inquiétude : la Malaisie, l’Indonésie et les Philippines restent des destinations accueillantes et passionnantes, où il fait toujours bon vivre, découvrir et savourer chaque instant.
Audrey Marc
DEPUTY DIRECTOR FRANCE
+ 33 6 70 54 20 63
+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
jans.tours
>> JANS TOURS dans l'Annuaire DESTIMAG
DEPUTY DIRECTOR FRANCE
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+ 33 1 61 30 30 06
amarc@jans.tours
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