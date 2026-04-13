Sylvain Pernois : le nouveau visage de Jans Tours en Malaisie

Cette période lui permet de développer une vision concrète du service et de la gestion opérationnelle, ainsi qu’une vraie compréhension de l’expérience client. Des compétences essentielles pour son futur rôle chez Jans Tours.



En 2020, il rejoint l’entreprise. Sa mission : mettre en place des projets innovants et contribuer à la R&D. Rapidement, il s’impose au sein de la direction, participe à l’expansion des programmes et consolide les relations avec les partenaires locaux. Aujourd’hui, à Kuala Lumpur, il continue de faire preuve de vision stratégique et d’énergie, avec toujours la même philosophie : simplifier la vie des voyageurs tout en leur offrant le meilleur service possible.



“Mon objectif avec le bureau de Kuala Lumpur ? Créer un vrai hub opérationnel, efficace et proche de nos partenaires. On veut que nos clients découvrent la Malaisie sous son meilleur jour, tout en rendant chaque étape du voyage fluide et agréable.” – Sylvain Pernois