Kévin Giraudeau (EFHT) : "la durabilité est un concept transversal"

Une autre chose aussi qui est très importante, pour notre autre cursus axé sur la production touristique et sur la vente : nous incluons de plus en plus la durabilité.



Nous avons une approche systémique du durable, d'autres écoles incluent un ou des modules, c'est bien, mais la durabilité est transversale.



Elle fait partie de plein de matières différentes, à la fois dans le marketing depuis les années 90, que dans le management ou la finance. Nous voulons inclure cette thématique à travers de nombreux modules ou matières,

Le tourisme devrait être durable, donc tourisme durable devrait être un euphémisme.



De plus en plus, nous avons des professionnels sensibilisés au sujet. Pourquoi me direz-vous ? Parce que nous entendons beaucoup parler de ce sujet parce que c'est une demande aussi du consommateur.



La chance que nous avons avec nos étudiants, c'est qu'ils ont encore vraiment cette double casquette. Ils commencent à être professionnels, mais ils sont aussi les premiers consommateurs de demain à travers les voyages qu'ils veulent faire.



Tous les étudiants doivent avoir cette conscience et être vecteur de ce message-là,

Et ce n'est pas tout, car si le tourisme n'a pas vraiment pivoté durant la crise sanitaire, les consciences évoluent bien plus vite, notamment chez les jeunes générations." poursuit le responsable.Un choix d'autant plus marquant que le durable devrait faire partie de l'essence même du voyage, pour éviter au secteur d'être à l'avenir stigmatisé.Et ce n'est pas tout, car cette volonté est aussi guidée par les étudiants eux-mêmes." souhaite Kévin Giraudeau.